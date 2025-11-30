Культовый "Аватар" и еще 7 премьер: какие фильмы покажут в декабре

Декабрь традиционно считается одним из самых горячих месяцев для кинопроката, ведь спрос на кино в этот период высок. Именно в конце года студии соревнуются за внимание зрителя. Фокус пишет о лучших фильмах, которые нельзя пропустить.

Индустрия снова замерла перед главным гигантом сезона — новым "Аватаром", под который буквально подстраивается кинорынок. После ошибки Paramount Pictures в 2023 году, когда новую "Миссию невозможную" выпустили за неделю до "Барби" и "Оппенгеймера", большинство студий работают очень осторожно.

Впрочем, кое-кто любит рисковать: в этом месяце в зоне риска Sony Pictures, которые смело пускают свой приключенческий экшн "Анаконда" сразу после релиза "Аватара". Это может быть как и успешный ход, так и полный провал в прокате!

Зрителей также ждет слэшер с Сантой, чувственная драма, возвращение Губки Боба на большие экраны и один из самых ожидаемых блокбастеров последних лет. О самых интересных премьерах месяца Фокусу традиционно рассказывает Андрей Пушкаш.

"Пять ночей у Фредди 2"

реж. Эммп Тамми (с 4-го декабря)

В 2023 году первая часть экранизации компьютерной горог-игры "Five Nights at Freddy's" вызвала настоящий "бум" в кинотеатрах: подростки разбирали билеты за считанные дни. До сих пор помню эти очереди детей, умоляющих пропустить их на фильм. Несмотря на ужасные рейтинги и номинации на "Золотую малину" студия сразу запустила в разработку следующий фильм.

В новой части охранник, которому удалось выжить пять ночей в пиццерии, где каждую ночь оживают аниматроники, снова вернется, чтобы спасти свою сестру. Вместе с дочерью владельца пиццерии, герои откроют еще более страшные секреты аниматроников.

"Вечность"

реж. Дэвид Фрейн (с 4-го декабря)

Производством фильма занимались "А24" — это уже должно готовить нас к нестандартному сюжету. Лента покажет историю девушки, которая после смерти попадает в потусторонний мир, где у всех есть только 1 неделя, чтобы решить, с кем провести вечность.

Главная героиня оказывается перед невозможным решением: провести вечность с мужчиной, с которым она прожила всю жизнь, или своей первой любовью.

Фильм собрал невероятно звездный каст. Избранник певицы Дуа Липы — Каллум Тернер, а также бывшая звезда "Мстителей" Элизабет Олсен и Майлз Теллер.

"Сентиментальная ценность"

реж. Йоаким Триер (с 4-го декабря)

Более чем уверен, что этот фильм будет один из фаворитов Оскара!

Невероятно чувственная драма о двух взрослых дочерях, которые после смерти матери узнают, что семейный дом принадлежит их отцу — известному режиссеру, давно покинувшему семью. После внезапного возвращения отца, который предлагает одной дочери роль в своем фильме, отношения между родными еще больше напрягаются.

Можно сказать, что это кино о кино, где через призму создания другого фильма исследуется внутренняя трагедия и боль главных героев, которые пытаются найти общий язык. Фильм получил главный приз Каннского кинофестиваля, поэтому не пропустите с 4-го декабря в кино.

"Одной тихой ночью"

реж. Майк П. Нельсон (с 11-го декабря)

Если обратить внимание, то каждый год в период зимних праздников в прокате есть фильм ужасов, в котором переосмысливают персонажа Санта Клауса. Нынче это "Одной тихой ночью" — слэшер о маленьком мальчике, который в детстве стал свидетелем, как Санта Клаус убил его родителей. Спустя много лет он надевает костюм Санты и отправляется на охоту для жестокой мести.

Этот фильм — римейк оригинальной части 1984 года с аналогичным сюжетом.

"Никакого выбора"

реж. Пак Чхан Ук (с 11-го декабря)

Победитель кинофестиваля в Торонто. Корейская сатирическая драма о конкуренции, жестокости и несправедливости в современном мире. Фильм покажет, на что способен человек ради выживания.

В центре сюжета Мэн-су, которого внезапно увольняют с бумажной фабрики, где он проработал 25 лет. В поисках новой работы, чтобы прокормить семью, он придумывает план, чтобы устранить своих конкурентов и вернуть свое влияние в обществе.

Режиссер Пак Чхан Ук уже успел отличиться в Голливуде, когда в 2004 году снял боевик "Олдбой", а в 2022-м детективный триллер "Решение уйти", который очень расхвалили критики.

"Аватар: Огонь и пепел"

реж. Джеймс Кэмерон (с 18-го декабря)

Третья часть "Аватара" называется "Огонь и пепел" — перед нами продолжение истории Джейка Салли, Нейтири и их семьи. Герои столкнутся с новой угрозой на Пандоре — племенем "Пепел".

К счастью, между второй и третьей частями прошло не так много времени, но на экранах снова будет что-то новое в развитии визуальных эффектов и кинотехнологий, которые удивят зрителя.

К примеру, вторая и третья части "Аватара" имеют уникальную технологию демонстрации "48Fps" с частотой 48 кадров в секунду на 2D, 3D и IMAX форматах, а обычные фильмы показывают с частотой 24 кадра в секунду. Еще летом дистрибьюторы по всему миру предупредили кинотеатры, чтобы убедиться, что их оборудование способно поддержать такой формат.

"Губка Боб в кино: в поисках квадратных штанов"

реж. Дерек Драймон (с 20-го декабря)

С 20-го декабря Nickelodeon возвращается на большие экраны с полнометражным мультфильмом о "Губке Бобе". Чтобы доказать свою отвагу мистеру Крабсу, Губка Боб вместе с Патриком отправляются в путешествие с летучим Голландцем, с которым они попадут в самые отдаленные части океана.

Полнометражные фильмы о "Губке Бобе" никогда не собирали хороших рейтингов или кассовых сборов, но такие приключенческие анимации однозначно подарят море юмора, нелепых моментов и хорошее настроение всей семье.

"Анаконда"

реж. Том Гормикэн (с 25-го декабря)

В центре сюжета двое друзей, которые всю жизнь мечтали переснять свой любимый фильм — "Анаконда". Собрав команду, они отправились в Амазонку, однако первый съемочный день превратился в настоящий хаос. Героям придется столкнуться с настоящей Анакондой и начать борьбу за выживание.

Комедийный актер Джек Блэк появится в главной роли, а компанию ему составит бывшая звезда "Мстителей" — Пол Радд. Комедийный приключенческий экшн имеет все шансы занять первое место в прокате на Рождественские праздники, но удастся ли ему обойти "Аватара" узнаем уже 25-го декабря.

