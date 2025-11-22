Без тупых сюжетов: 10 мультфильмов на украинском, которые учат добру

Кроме яркой картинки и веселого сюжета, в этих анимированных мультфильмах подняты важные и актуальные темы. Просматривая их, ребенок не только развлекается, но и учится добру, принятию и взаимоуважению.

Качественные мультфильмы развивают фантазию у малышей, а хорошо построенный сюжет помогает обратить внимание на общечеловеческие ценности и учит детей доброте. Кинообозреватель Андрей Пушкаш подготовил для Фокуса топ 10 мультфильмов на украинском языке со смыслом, которые стоит включить для интеллектуального и духовного развития детей.

"Что-то не так с Роном" (2021)

Рейтинг iMDB — 7.1

Мультфильм о ценности настоящей дружбы! В кадре вы увидите трогательную историю школьника Барни, у которого все одноклассниками имеют собственных роботов-помощников, но ему достается немного сломанная и более дешевая версия.

Дружба Барни с роботом сопровождается рядом забавных ситуации, которые докажут ценность живого общения в мире, где все стремятся быть идеальными!

"Фердинанд" (2017)

Рейтинг iMDB — 6.7

Невероятная история о гигантском, но очень добром быке Фердинанде, который отказался драться с противниками.

Скоро коррида в Мадриде, но наш персонаж твердо стоит на своем и доказывает, что сила в доброте, а не в агрессии, а также, насколько важно всегда оставаться собой.

"Дикий робот" (2024)

Рейтинг iMDB — 8.2

Мультфильм с замечательным сюжетом и яркой анимацией, который демонстрирует силу любви и самопожертвования, призывая зрителя никогда не терять человечность. Приготовьте салфетки!

Очень трогательная история от Deam Works о роботе, который терпит кораблекрушение и оказывается на необитаемом острове, где должен адаптироваться к новым условиям и подружиться с местными жителями. Впоследствии робот берет под опеку брошенного утенка и, несмотря на враждебное отношение жителей леса, начинает заботиться о нем и чувствовать любовь.

"Я — панда" (2022)

Рейтинг iMDB — 6.9

Фильм показывает, насколько важно принимать свои эмоции и изменения в подростковом возрасте, а также, почему родителям необходимо поддерживать детей в такой период.

История от Disney о 13-летней девочке Мэй Ли. Когда она волнуется, что происходит практически всегда, то сразу превращается в красную гигантскую панду. Мать всячески пытается ее оберегать, но это заставляет девочку еще больше волноваться.

Однажды Мэй Ли настолько разволновалась, что не смогла превратиться в человека. Когда одноклассники узнали об особенности девочки, она решает принять себя такой. Друзья помогают ей узнать секрет семьи и превратиться в человека.

"Душа" (2021)

Рейтинг iMDB — 8.3

Невероятная история о ценности жизни, поиск своего призвания и важность замечать счастье в мелочах!

История преподавателя музыки, который всю жизнь мечтал играть джаз. Накануне желанного выступления с ним происходит несчастный случай, и его душа попадает в центр, где новые души готовятся к жизни на Земле. Там он встречает душу №22, которая не видит смысла в жизни. Им дают шанс отправиться в путешествие вместе, чтобы каждый нашел свое призвание и научился ценить каждое мгновение.

"Митчеллы против машин" (2020)

Рейтинг iMDB — 7.6

Семейное роуд-муви о важности быть рядом с яркой сатирой на зависимость от смартфонов. Сюжет этого мультфильма разворачивается вокруг семьи Митчеллов, в которой часто раздаются ссоры и споры между братьями и сестрами, — и все зависимы от гаджетов.

Отец решает сплотить семью, поэтому всей семьей везет старшую дочь на учебу в колледж. Поездка осложняется, когда в мире происходит восстание машин, и все гаджеты становятся враждебными! Митчеллам придется забыть старые обиды и объединиться для спасения мира.

"Песня моря" (2014)

Рейтинг iMDB — 8.0

Хотя этот мультфильм малоизвестен, он является настоящим шедевром европейской анимации — экранизацией кельтской легенды о семье, потере и гармонии природы.

В семье смотрителя маяка рождается девочка Сирша. Мама внезапно покидает их и уходит в море, а маленькая девочка остается со своим отцом и братиком. Проходят годы, но девочка все никак не начинает говорить, пока не узнает, что она Селки — мифическое существо, как и ее мать, которая превращается в человека из тела тюленя. Девочка отправляется на поиски матери, чтобы спасти мир духов и восстановить гармонию природы.

"Жизнь кабачка" (2016)

Рейтинг iMDB — 7.8

Швейцарско-французская анимация в стиле стоп-моушн (покадровая съемка) о вере, восприятии и сострадании.

В центре сюжета мальчик по прозвищу "Кабачок", который после трагической потери матери попадает в детский дом. В приюте ему сначала очень трудно, однако впоследствии он находит там друзей и даже первую любовь, чем доказывает, что даже в самые темные времена всегда наступает рассвет.

"Веселые ножки" (2006)

Рейтинг iMDB — 6.6

Мультфильм от режиссера "Безумного Макса" Джорджа Миллера о важности принимать себя и превращать свои различия в особенности.

Нам показывают пингвина, которого выбрасывают из стаи, где залог успеха — умение петь, а главный герой, к сожалению, этого не умеет. Зато он мастерски танцует и становится популярным благодаря этому, чтобы доказать, что быть другим — это не недостаток, а особенность.

"Вольт" (2008)

Рейтинг iMDB — 6.8

Еще один замечательный мультфильм от Disney, который, к сожалению, с годами "потерялся" среди мировых новинок. Благодаря интересному сюжету и прекрасно адаптированному украинскому дубляжу он показывает, что гораздо важнее героизма есть верность и любовь.

Это история о псе Вольта, который верит в то, что имеет суперспособности, и снимается в супергеройских фильмах. Когда студия решает заменить его на другого персонажа, Вольт оказывается далеко за пределами съемочной площадки и понимает, что никакой магии нет.

Путешествуя по Америке вместе с кошкой и хомяком в надежде вернуться к своей владелице, он понимает истинную истину дружбы и верности.

