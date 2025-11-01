7 лучших фильмов ноября, о которых все говорят

В ноябре нас ждет лучшее украинское кино и много сиквелов разных жанров, которые так долго ждали фанаты! В списке — интересные премьеры украинских и иностранных лент.

Последний месяц осени богат на премьеры. На больших экранах в украинских кинотеатрах будет на что посмотреть, в частности документалки, научная фантастика, приключенческий экшн и мюзикл. Какие фильмы нельзя пропускать, рассказывает Фокусу менеджер кинопроката Андрей Пушкаш.

"Океан Эльзы: Наблюдение шторма"

реж. Артем Григорян (с 6-го ноября)

Месяц начинаем документальным фильмом о самой известной музыкальной группе независимой Украины — "Океан Эльзы". Это будет откровенный разговор с участниками группы о бешеном успехе, популярности, победах и скандалах.

Обещают показать архивные кадры и поделиться многими фактами о группе.

"Хищник: Дикие земли"

реж. Дэн Трахтенберг (с 6-го ноября)

Это продолжение франшизы о Хищнике, который будет изгоем из своего клана, но неожиданно найдет для себя союзницу в виде женщины-робота, которую сыграла Эль Фаннинг. Она поможет ему выжить на диких землях и преодолеть врага.

Фильм получил рейтинг 16+. Для проката режиссеру пришлось уменьшить масштаб убийств. Хотя, говорят, фильм все равно будет жестоким, но в пределах разумного.

"Иллюзия обмана 3"

реж. Рубен Флейшер (с 12-го ноября)

Третья часть известной франшизы покажет нам тех самых "Четырех всадников", которые ищут себе в команду новых фокусников, чтобы украсть драгоценный бриллиант и разоблачить семью, отмывающую деньги на драгоценностях!

С момента выхода предыдущей части прошло почти 10 лет, и режиссеру таки удалось объединить всех актеров, и даже Айлу Фишер, которая пропустила съемки во второй части из-за беременности.

"Бегущий человек"

реж. Эдгар Райт (с 12-го ноября)

Невероятный экшн о молодом Бене Ричарде. Чтобы спасти свою семью от бедности, он решается на участие в реалити-шоу "Бегущий человек": там охотники охотятся на участников, а зрители наблюдают за всем в прямом эфире. Наш герой не стремится играть по правилам, а наоборот, хочет изменить их, подвергая себя еще большей опасности.

Это ремейк оригинального фильма 1984 г. со Шварцнегером в главной роли, снятого по книге Стивена Кинга. Режиссер Эдгар Райт ("На драйве", 2017) обещает, что его фильм будет более точным к книге, но с другой концовкой!

"WICKED: Чародейка. Часть 2"

реж. Джон Чу (с 19-го ноября)

Фанатам мюзиклов и Арианы Гранде посвящается! Прямое продолжение первой части "WICKED: Чародейка", где Эльфаба отправляется в страну Оз, а Глидна становится символом добра в изумрудном городе, их дружба нарушена, что приводит к приближению войны!

Экранизация Бродвейского мюзикла в 2024 году стала одной из самых кассовых музыкальных экранизаций в истории, собрав более $700 млн и 10 номинаций на "Оскар". По предварительным прогнозам вторая часть, которую снимали одновременно с первой, будет иметь подобный успех, а Синтии Эриво (Эльфаба) снова прогнозируют "Оскар" за лучшую женскую роль.

"Ти-космос"

реж. Павел Остриков (с 20-го ноября)

"Скажу одно: я уже смотрел этот фильм на Одесском международном кинофестивале. Это лучший украинский фильм, который я когда-либо видел!" — делится Андрей Пушкаш.

Это комедийно драматическая фантастика об одиноком космонавте Андрее, который вместе с роботом-помощником Максимом должен добраться на космическом корабле до черной дыры, чтобы сбросить туда радиоактивные отходы. Вдруг Земля взрывается. Главный герой остается один в целом мире, потеряв надежду на жизнь. Вдруг на связь выходит французская космонавтка — Катрин, которую Андрей теперь вопреки всему пытается спасти. Фильм уже получил рейтинг 7.5.

На премьере Павел Остриков рассказал, что посвятил этому фильму 11 лет.

"Зоотрополис 2"

реж. Джаред Буш и Байрон Говард (с 27-го ноября)

"Наконец-то дождались!" — говорят фанаты, ведь Disney подготовили, наверное, их самый ожидаемый сиквел — "Зоотрополис 2". По сюжету, в месте появляется подозрительная змея — Гэри, поэтому крольчиха-офицер Джуди и лис-детектив Ник попадают в приключение, где пройдут проверку на дружбу и выяснят, действительно ли Гэри несет угрозу городу.

Первая часть стала одним из самых успешных проектов Disney, собрав в прокате более $1 млрд и получив "Оскар" за лучший анимационный фильм 2016 года. Продолжение ждут миллионы фанатов разных поколений, потому что первый фильм вышел почти 10 лет назад.

