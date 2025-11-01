7 найкращих фільмів листопада, про які всі говорять
У листопаді на нас чекає найкраще українське кіно та багато сиквелів різних жанрів, на які так довго чекали фанати! У списку — цікаві прем’єри українських та іноземних стрічок.
Останній місяць осені багатий на прем’єри. На великих екранах в українських кінотеатрів буде на що подивитися, зокрема документалки, наукова фантастика, пригодницький екшн та мюзикл. Які фільми не можна пропускати, розповідає Фокусу менеджер з кінопрокату Андрій Пушкаш.
"Океан Ельзи: Спостереження шторму"
- реж. Артем Григорян (з 6-го листопада)
Місяць розпочинаємо документальним фільмом про найвідомішу музичну групу незалежної Україні — "Океан Ельзи". Це буде відверта розмова з учасниками гурту про шалений успіх, популярність, перемоги та скандали.
Обіцяють показати архівні кадри та поділитися багатьма фактами про гурт.
"Хижак: Дикі землі"
- реж. Ден Трахтенберґ (з 6-го листопада)
Це продовження франшизи про Хижака, який буде вигнанцем зі свого клану, але несподівано знайде для себе союзницю у вигляді жінки-робота, яку зіграла Ель Фаннінг. Вона допоможе йому вижити на диких землях та подолати ворога.
Фільм отримав рейтинг 16+. Для прокату режисер мусив зменшити масштаб вбивств. Хоча, кажуть, фільм все-одно буде жорстоким, але у межах розумного.
"Ілюзія обману 3"
- реж. Рубен Флейшер (з 12-го листопада)
Третя частина відомої франшизи покаже нам тих самих "Чотирьох вершників", які шукатимуть собі в команду нових фокусників, щоб поцупити коштовний діамант та викрити родину, яка відмиває гроші на коштовностях!
З моменту виходу попередньої частини пройшло майже 10 років, і режисеру таки вдалося об’єднати всіх акторів, і навіть Айлу Фішер, яка пропустила зйомки в другій частині через вагітність.
"Людина, що біжить"
- реж. Едгар Райт (з 12-го листопада)
Неймовірний екшн про молодого Бена Річарда. Щоб врятувати свою сім’ю від бідності, він наважується на участь в реаліті-шоу "Людина, що біжить": там мисливці полюють на учасників, а глядачі спостерігають на все у прямому ефірі. Наш герой не прагне грати за правилами, а навпаки, хоче змінити їх, наражаючи себе на ще більшу небезпеку.
Це ремейк оригінального фільму 1984 р. зі Шварцнегером в головній ролі, знятого за книжкою Стівена Кінга. Режисер Едгар Райт ("На драйві", 2017) обіцяє, що його фільм буде більш точним до книги, але з іншою кінцівкою!
"WICKED: Чародійка. Частина 2"
- реж. Джон Чу (з 19-го листопада)
Фанатам мюзиклів та Аріани Гранде присвячується! Пряме продовження першої частини "WICKED: Чародійка", де Ельфаба відправляється в країну Оз, а Глідна стає символом добра в смарагдовому місті, їхня дружба порушена, що призводить до наближення війни!
Екранізація Бродвейського мюзиклу в 2024 році стала одним з найкасовіших музичних екранізацій в історії, зібравши більше $700 млн та 10 номінацій на "Оскар". За попередніми прогнозами друга частина, яку знімали одночасно з першою, буде мати подібний успіх, а Сінтії Еріво (Ельфаба) знову прогнозують "Оскар" за найкращу жіночу роль.
"Ти-космос"
- реж. Павло Остріков (з 20-го листопада)
"Скажу одне: я вже дивився цей фільм на Одеському міжнародному кінофестивалі. Це найкращий український фільм, який я коли-небуть бачив!" — ділиться Андрій Пушкаш.
Це комедійно драматична фантастика про відлюдькуватого космонавта Андрія, який разом з роботом-помічником Максимом має дістатися на космічному кораблі до чорної діри, щоб скинути туди радіоактивні відходи. Раптом Земля вибухає. Головний герой залишається сам у цілому світі, втративши надію на життя. Раптом на зв’язок виходить французька космонавтка — Катрін, яку Андрій тепер попри все намагається врятувати. Фільм вже має рейтинг 7.5.
На прем’єрі Павло Остріков розповів, що присвятив цьому фільму 11 років.
"Зоотрополіс 2"
- реж. Джаред Буш та Байрон Говард (з 27-го листопада)
"Нарешті дочекалися!" — кажуть фанати, адже Disney підготували, напевно, їхній найбільш очікуваний сиквел — "Зоотрополіс 2". За сюжетом, у місці з’являється підозріла змія — Гері, тож кролиця-офіцерка Джуді та лис-детектив Нік потрапляють у пригоду, де пройдуть перевірку на дружбу та з’ясують, чи справді Гері несе загрозу місту.
Перша частина стала одним з найбільш успішним проєктом Disney, зібравши у прокаті більше $1 млрд та отримавши "Оскар" за найкращий анімаційний фільм 2016 року. Продовження чекають мільйони фанатів різних поколінь, бо перший фільм вийшов майже 10 років тому.
