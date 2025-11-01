7 найкращих фільмів листопада, про які всі говорять

У листопаді на нас чекає найкраще українське кіно та багато сиквелів різних жанрів, на які так довго чекали фанати! У списку — цікаві прем’єри українських та іноземних стрічок.

Останній місяць осені багатий на прем’єри. На великих екранах в українських кінотеатрів буде на що подивитися, зокрема документалки, наукова фантастика, пригодницький екшн та мюзикл. Які фільми не можна пропускати, розповідає Фокусу менеджер з кінопрокату Андрій Пушкаш.

"Океан Ельзи: Спостереження шторму"

реж. Артем Григорян (з 6-го листопада)

Місяць розпочинаємо документальним фільмом про найвідомішу музичну групу незалежної Україні — "Океан Ельзи". Це буде відверта розмова з учасниками гурту про шалений успіх, популярність, перемоги та скандали.

Обіцяють показати архівні кадри та поділитися багатьма фактами про гурт.

"Хижак: Дикі землі"

реж. Ден Трахтенберґ (з 6-го листопада)

Це продовження франшизи про Хижака, який буде вигнанцем зі свого клану, але несподівано знайде для себе союзницю у вигляді жінки-робота, яку зіграла Ель Фаннінг. Вона допоможе йому вижити на диких землях та подолати ворога.

Фільм отримав рейтинг 16+. Для прокату режисер мусив зменшити масштаб вбивств. Хоча, кажуть, фільм все-одно буде жорстоким, але у межах розумного.

"Ілюзія обману 3"

реж. Рубен Флейшер (з 12-го листопада)

Третя частина відомої франшизи покаже нам тих самих "Чотирьох вершників", які шукатимуть собі в команду нових фокусників, щоб поцупити коштовний діамант та викрити родину, яка відмиває гроші на коштовностях!

З моменту виходу попередньої частини пройшло майже 10 років, і режисеру таки вдалося об’єднати всіх акторів, і навіть Айлу Фішер, яка пропустила зйомки в другій частині через вагітність.

"Людина, що біжить"

реж. Едгар Райт (з 12-го листопада)

Неймовірний екшн про молодого Бена Річарда. Щоб врятувати свою сім’ю від бідності, він наважується на участь в реаліті-шоу "Людина, що біжить": там мисливці полюють на учасників, а глядачі спостерігають на все у прямому ефірі. Наш герой не прагне грати за правилами, а навпаки, хоче змінити їх, наражаючи себе на ще більшу небезпеку.

Це ремейк оригінального фільму 1984 р. зі Шварцнегером в головній ролі, знятого за книжкою Стівена Кінга. Режисер Едгар Райт ("На драйві", 2017) обіцяє, що його фільм буде більш точним до книги, але з іншою кінцівкою!

"WICKED: Чародійка. Частина 2"

реж. Джон Чу (з 19-го листопада)

Фанатам мюзиклів та Аріани Гранде присвячується! Пряме продовження першої частини "WICKED: Чародійка", де Ельфаба відправляється в країну Оз, а Глідна стає символом добра в смарагдовому місті, їхня дружба порушена, що призводить до наближення війни!

Екранізація Бродвейського мюзиклу в 2024 році стала одним з найкасовіших музичних екранізацій в історії, зібравши більше $700 млн та 10 номінацій на "Оскар". За попередніми прогнозами друга частина, яку знімали одночасно з першою, буде мати подібний успіх, а Сінтії Еріво (Ельфаба) знову прогнозують "Оскар" за найкращу жіночу роль.

"Ти-космос"

реж. Павло Остріков (з 20-го листопада)

"Скажу одне: я вже дивився цей фільм на Одеському міжнародному кінофестивалі. Це найкращий український фільм, який я коли-небуть бачив!" — ділиться Андрій Пушкаш.

Це комедійно драматична фантастика про відлюдькуватого космонавта Андрія, який разом з роботом-помічником Максимом має дістатися на космічному кораблі до чорної діри, щоб скинути туди радіоактивні відходи. Раптом Земля вибухає. Головний герой залишається сам у цілому світі, втративши надію на життя. Раптом на зв’язок виходить французька космонавтка — Катрін, яку Андрій тепер попри все намагається врятувати. Фільм вже має рейтинг 7.5.

На прем’єрі Павло Остріков розповів, що присвятив цьому фільму 11 років.

"Зоотрополіс 2"

реж. Джаред Буш та Байрон Говард (з 27-го листопада)

"Нарешті дочекалися!" — кажуть фанати, адже Disney підготували, напевно, їхній найбільш очікуваний сиквел — "Зоотрополіс 2". За сюжетом, у місці з’являється підозріла змія — Гері, тож кролиця-офіцерка Джуді та лис-детектив Нік потрапляють у пригоду, де пройдуть перевірку на дружбу та з’ясують, чи справді Гері несе загрозу місту.

Перша частина стала одним з найбільш успішним проєктом Disney, зібравши у прокаті більше $1 млрд та отримавши "Оскар" за найкращий анімаційний фільм 2016 року. Продовження чекають мільйони фанатів різних поколінь, бо перший фільм вийшов майже 10 років тому.

