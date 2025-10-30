Волосся стає дибки: 5 найкращих фільмів жахів для перегляду на Геловін

У ніч з 31 жовтня на 1 листопада відзначаємо Геловін. Дехто вірить, що у цей час межа між світом живих та мертвих зникає, тож душі померлих повертаються на землю. Містичне вірування переросло у свято з тематичними костюмами та розвагами. Куди ж тут без фільмів жахів!

У сьогоднішній добірці — найкращі фільми жахів на Геловін. Звісно, це суб’єктивна оцінка, але незаангажована. Перегляньте бодай один фільм зі списку Фокусу, щоб переконатися у цьому.

"Я обожнюю цей жанр! Якщо ви не боїтеся, залюбки поділюся п’ятіркою чудових фільмів жахів, — вони по-справжньому зможуть вас здивувати", — розповідає менеджер з кінопрокату Андрій Пушкаш.

"Відьма" (2015)

реж. Роберт Еґґерс

Це психологічний фолькгорор про Англію 17 ст., де пуританську сім’ю виганяють з селища. Родина поселяється далеко в лісі на закинутій фермі, після чого з ними відбуваються страшні речі.

Фільм зняв один із найкращих режисерів в цьому жанрі — Роберт Еґґерс. Атмосфера "Відьми" настільки моторошна і потужна, що місцями з’їдає тебе з середини, а продуманий сюжет та музика, що пронизує до кісток, змушує у звичайній свійській тварині вбачати несамовите зло.

Поєднання старої Англії, пізньої осені, релігії та фольклору вийшло настільки вдалим, що однозначно не залишить нікого байдужим. До речі, саме цей фільм відкрив Голлівуду Аню Тейлор-Джой!

"Закляття" (2013)

реж. Джеймс Ван

Перша стрічка однойменної франшизи, що базується на реальних історіях дослідників паранормальних явищ — Еда і Лорейн Воренів. Сім’я після переїзду в новий будинок починає потерпати від дивної сутності. Коли терпінню настає кінець, мати сімейства звертається за допомогою до Воренів, які з’ясовують страшні таємниці їхнього будинку.

Джеймс Ван, напевно, найвідоміший режисер в жанрі "горор" саме він подарував нам франшизи "Пила", "Астрал", "Анабель" та "Монахиня". До речі, перша частина "Закляття" — найбільш вдала, бо дійсно лякає глядача, насамперед через добре написаний сценарій та моторошну атмосферу.

"Я вважаю його одним з найкращих у жанрі, і передивляюся майже кожного року. До речі, у вересні вийшла 4-та частина "Закляття", яку ми рекомендували вам у добірці найкращих прем’єр вересня", — додає Андрій.

"Відьма з Блер: Курсова з того світу" (1999)

реж. Деніел Мірік та Едуардо Санчес

Один з найвідоміших фільмів жахів у світі й один з перших в стилі псевдо-документалки — про студентів, які пізньою осінню зникли в лісі, коли вирушили знімати короткометражний фільм про місцеву легенду — відьму з Блер.

До фільму не писали сценарій, тож майже все — імпровізація. Актори одночасно виступили операторами фільму, тому зйомка непрофесійна. Це додає ще більш моторошної атмосфери та ефекту "знайденої плівки".

У результаті картина вийшла настільки страшною та правдоподібною, що студії довелося пояснювати: події вигадані, актори живі. Картина стала однією з найприбутковіших в історії кіно, адже при бюджеті в $60 тисяч зібрала у прокаті понад $240 млн.

"Ритуал" (2017)

реж. Девід Брукнер

"Ритуал" — ще один представник психологічного фолькгорору про чотирьох друзів, які відправилися в похід у гори, щоб вшанувати пам’ять свого загиблого друга. Подорож обернулась цілковитою трагедією: зійшовши зі стежки, вони спустилися в ліс, а там стали свідками язичницького обряду.

Стрічка чудово поєднала пейзажі шведського осіннього лісу та язичницьких ритуалів, — це створило неймовірну атмосферу.

"Техаська різня бензопилою: початок" (2006)

реж. Джонатан Лібесман

Закінчимо добірку слешером. У центрі сюжету — реальна історія серійного вбивці Еда Гіна, про якого Netflix нещодавно зняв серіал (3-й сезон "Чудовисько"). Окрім низки жахливих вчинків, Ед прославився тим, що шив зі шкіри людей одяг та предмети декору. Ця історія стала дуже популярною, її масово адаптовували під сценарії до фільмів, зокрема вийшла ціла франшиза "Техаська різня бензопилою", що налічує аж 9 фільмів.

Втім, варті уваги лише рімейки 2003 та 2006 років, вони зняті в стилі старих слешерів. За сюжетом все стандартно: група молодих людей під час подорожі потрапляють в аварію, їх "рятує" місцева родина. Потрапивши до будинку незнайомців, герої розуміють, що опинилися в пастці. Саме ця частина є найбільш похмурою та жорстокою!

"Вирішив в цій добірці не згадувати франшизу "Геловін", це було б занадто банально. Втім, якщо у вас виникло бажання подивитися, моя рекомендація — сиквел "Геловін" (2018)", — додає Андрій Пушкаш.

