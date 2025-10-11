Краса до останньої хвилини: 5 фільмів, які має побачити кожен естет

Робота художників-постановників у фільмі має вирішальне значення, аби створити потрібну атмосферу та залишити яскраве враження під час перегляду. Сьогодні пропонуємо до вашої уваги 5 неймовірно естетичних картин, щоб порадувати око в ці прохолодні осінні вечори.

У своїй добірці найбільш естетичних фільмів для Фокусу менеджер з кінопрокату Андрій Пушкаш вирішив відійти від стандартних картин, про які часто згадують кінокритики. Тож тут не буде робіт Веса Андерсона, хоч вони й прекрасні. На вас чекає дещо не менш цікаве!

Драматичний мюзикл

"Ла-Ла Ленд" (2016), реж. Дем’єн Шазель

Окрім неймовірної музики, сюжету та акторської гри, цей фільм захопить вас своїм візуалом: кольори, хореографія, атмосфера, операторська робота, одяг — тут ідеально все. Якщо перейнятися історією до глибини душі, ризикуєте розбити собі серце, але точно зігрієте душу.

Драматичний мюзикл про двох мрійників, що прагнуть підкорити світ та стати відомими. Їхні плани, на жаль, руйнуються значно частіше, ніж тих, хто зумів вистояти та досягти мети. Акторка-початківиця Мія та джазовий музикант Себастіан мають зробити важкий вибір на шляху до своєї мрії.

Фільм отримав 14 номінацій на премію "Оскар", забравши 6 нагород (перший "Оскар" Емми Стоун).

Мокра казка

"Форма води" (2017), реж. Гільєрмо Дель Торо

Справжня "мокра" казка для дорослих про заборонене кохання в стилі ретро 60-х. У кожному кадрі бачимо різні відтінки синього, бірюзового та зеленого кольорів, що створює ефект, ніби герої весь час під водою. Це посилюється низкою технік, використаних Гільєрмо Дель Торо: плавні та кругові рухи камери, яка начебто пливе; відблиск на предметах й темне освітлення; меланхолійна музика.

У центрі сюжету глухоніма прибиральниця в лабораторії, куди привозять водяну рептилію в людській подобі. Між цими двома трапляється кохання. Цілком заслужений "Оскар" як найкращий фільм 2017 року.

Кіберпанкова естетика

"Той, хто біжить по лезу 2049" (2017), реж. Дені Вільнев

Вершина неонуарної та кіберпанкової естетики, де кожен кадр як медитація або роздуми над майбутнім. Перед нами постає буквально антиутопічний мегаполіс, залитий неоном, туманом та дощем. Повний мінімалізм, тиша та симетрія кожного кадру викликає не лише захват, але й відчуження, як і головний герой.

Цей фільм — продовження оригінального "Той хто біжить по лезу" (1982), де молодий блейк-ранер шукає власну людяність та розкриває один з найстрашніших секретів їхнього світу.

Сюрреалістичний екстаз

"Бідолашні створіння" (2023), реж. Йоргос Лантімос

"Бідолашні створіння" — одна з найвиразніших естетичних картин останніх років, де кожен кадр як картина Сальвадора Далі або сон з температурою +40. Неймовірна Вікторіанська епоха, сюрреалізм у всьому — від музики до операторської зйомки.

Від Йоргоса Лантімоса не варто чекати стандартних історій. Що може бути ще більш не стандартним, ніж історія про вченого, який знайшов тіло вагітної жінки, котра наклала на себе руки, і пересадив їй мозок ненародженої дитини? Йоргос створив цілий світ, від якого глядачі плакали від захвату та гри Емми Стоун. Врешті-решт 11 номінацій на "Оскар"!

Візуальна поема про геніальність

"Котячі світи Луїса Вейна" (2021), реж. Вілл Шарл

Котолюби готуйтеся! Біографічна драма про видатного художника Луїса Вейна, який малював котиків. Це свого роду візуальна поема про геніальність, трагедію життя та самотність художника, котрий міг бачити хороше навіть у такі темні часи. Стрічка чудово передає естетику старої Англії, меланхолії, безумства та мистецтва в цілому, де багато кадрів буквально стають картинами.

"Кожен виробничий процес під час створення фільму надзвичайно важливий, але кіномистецтво настільки прекрасне та різне, що інколи може вразити вас та запам’ятатися на все життя лише завдяки візуальному компоненту. У фільмах, про які ми згадали, ще й чудовий сюжет", — підсумовує Андрій Пушкаш.

