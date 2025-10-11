Красота до последней минуты: 5 фильмов, которые должен увидеть каждый эстет

Работа художников-постановщиков в фильме имеет решающее значение, чтобы создать нужную атмосферу и оставить яркое впечатление во время просмотра. Сегодня предлагаем вашему вниманию 5 невероятно эстетических картин, чтобы порадовать глаз в эти прохладные осенние вечера.

В своей подборке самых эстетичных фильмов для Фокуса менеджер по кинопрокату Андрей Пушкаш решил отойти от стандартных картин, о которых часто упоминают кинокритики. Поэтому здесь не будет работ Уэса Андерсона, хотя они и прекрасны. Вас ждет кое-что не менее интересное!

Драматический мюзикл

"Ла-Ла Ленд" (2016), реж. Дэмьен Шазель

Кроме невероятной музыки, сюжета и актерской игры, этот фильм захватит вас своим визуалом: цвета, хореография, атмосфера, операторская работа, одежда — здесь идеально все. Если проникнуться историей до глубины души, рискуете разбить себе сердце, но точно согреете душу.

Драматический мюзикл о двух мечтателей, стремящихся покорить мир и стать известными. Их планы, к сожалению, разрушаются значительно чаще, нежели тех, кто сумел выстоять и достичь цели. Начинающая актриса Мия и джазовый музыкант Себастиан должны сделать трудный выбор на пути к своей мечте.

Фильм получил 14 номинаций на премию "Оскар", забрав 6 наград (первый "Оскар" Эммы Стоун).

Мокрая сказка

"Форма воды" (2017), реж. Гильермо Дель Торо

Настоящая "мокрая" сказка для взрослых о запретной любви в стиле ретро 60-х. В каждом кадре видим различные оттенки синего, бирюзового и зеленого цветов, что создает эффект, будто герои все время под водой. Это усиливается набором техник, использованных Гильермо Дель Торо: плавные и круговые движения камеры, которая будто плывет; блик на предметах и темное освещение; меланхоличная музыка.

В центре сюжета глухонемая уборщица в лаборатории, куда привозят водяную рептилию в человеческом обличье. Между этими двумя случается любовь. Вполне заслуженный "Оскар" как лучший фильм 2017 года.

Киберпанковая эстетика

"Бегущий по лезвию 2049" (2017), реж. Дени Вильнев

Вершина нео-нуарной и киберпанковой эстетики, где каждый кадр как медитация или размышления над будущим. Перед нами предстает буквально антиутопический мегаполис, залитый неоном, туманом и дождем. Полный минимализм, тишина и симметрия каждого кадра вызывает не только восторг, но и отчуждение, как и главный герой.

Этот фильм — продолжение оригинального "Бегущий по лезвию" (1982), где молодой блейк-раннер ищет собственную человечность и раскрывает один из самых страшных секретов их мира.

Сюрреалистический экстаз

"Бедные создания" (2023), реж. Йоргос Лантимос

"Бедные создания" — одна из самых выразительных эстетических картин последних лет, где каждый кадр как картина Сальвадора Дали или сон с температурой +40. Невероятная Викторианская эпоха, сюрреализм во всем — от музыки до операторской съемки.

От Йоргоса Лантимоса не стоит ждать стандартных историй. Что может быть еще более не стандартным, чем история об ученом, который нашел тело беременной женщины, покончившей с собой, и пересадил ей мозг нерожденного ребенка? Йоргос создал целый мир, от которого зрители плакали от восторга и игры Эммы Стоун. В конце концов 11 номинаций на "Оскар"!

Визуальная поэма о гениальности

"Кошачьи миры Луиса Уэйна" (2021), реж. Уилл Шарл

Кошатники готовьтесь! Биографическая драма о выдающемся художнике Луисе Вейне, который рисовал котиков. Это своего рода визуальная поэма о гениальности, трагедии жизни и одиночестве художника, который мог видеть хорошее даже в такие темные времена. Лента прекрасно передает эстетику старой Англии, меланхолии, безумия и искусства в целом, где многие кадры буквально становятся картинами.

"Каждый производственный процесс при создании фильма чрезвычайно важен, но киноискусство настолько прекрасное и разное, что иногда может поразить вас и запомниться на всю жизнь только благодаря визуальному компоненту. В фильмах, о которых мы упомянули, еще и замечательный сюжет", — заключает Андрей Пушкаш.

