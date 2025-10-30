Мурашки по коже: 5 лучших фильмов ужасов для просмотра на Хэллоуин

В ночь с 31 октября на 1 ноября отмечаем Хэллоуин. Кое-кто верит, что в это время граница между миром живых и мертвых исчезает, поэтому души умерших возвращаются на землю. Верование переросло в настоящий праздник с тематическими костюмами и развлечениями. Куда же здесь без фильмов ужасов!

В сегодняшней подборке — лучшие фильмы ужасов на Хэллоуин. Конечно, эта субъективна оценка, но беспристрастная. Посмотрите хотя бы один фильм из списка Фокуса, чтобы убедиться в этом.

"Я обожаю этот жанр! Если вы не боитесь, охотно поделюсь пятеркой замечательных фильмов ужасов, — они по-настоящему смогут вас удивить", — рассказывает менеджер кинопроката Андрей Пушкаш.

"Ведьма" (2015)

реж. Роберт Эггерс

Это психологический фолк-хоррор об Англии 17 в., где пуританскую семью изгоняют из поселка. Семья поселяется далеко в лесу на заброшенной ферме, после чего с ними происходят страшные вещи.

Фильм снял один из лучших режиссеров в этом жанре — Роберт Эггерс. Атмосфера "Ведьмы" настолько жуткая и мощная, что местами съедает тебя изнутри, а продуманный сюжет и пронизывающая до костей музыка заставляет в обычном домашнем животном видеть неистовое зло.

Відео дня

Сочетание старой Англии, поздней осени, религии и фольклора получилось настолько удачным, что однозначно не оставит никого равнодушным. Кстати, именно этот фильм открыл Голливуду Аню Тейлор-Джой!

"Заклятие" (2013)

реж. Джеймс Ван

Первая лента одноименной франшизы, основанной на реальных историях исследователей паранормальных явлений — Эда и Лорейн Уоренов. Семья после переезда в новый дом начинает страдать от странной сущности. Когда терпению наступает конец, мать семейства обращается за помощью к Уоренам, которые выясняют страшные тайны их дома.

Джеймс Ван, наверное, самый известный режиссер в жанре "хоррор" именно он подарил нам франшизы "Пила", "Астрал", "Анабель" и "Монахиня". Кстати, первая часть "Заклятие" — наиболее удачная, потому что действительно пугает зрителя, прежде всего из-за хорошо написанного сценария и жуткой атмосферы.

"Я считаю его одним из лучших в жанре, и пересматриваю почти каждый год. Кстати, в сентябре вышла 4-я часть "Заклятия", которую мы рекомендовали вам в подборке лучших премьер сентября", — добавляет Андрей.

"Ведьма из Блэр: Курсовая с того света" (1999)

реж. Дэниел Мирик и Эдуардо Санчес

Один из самых известных фильмов ужасов в мире и один из первых в стиле псевдодокументалки — о студентах, которые поздней осенью исчезли в лесу, когда отправились снимать короткометражный фильм о местной легенде — ведьме из Блэр.

К фильму не писали сценарий, поэтому почти все — импровизация. Актеры одновременно выступили операторами фильма, поэтому съемка непрофессиональная. Это добавляет еще более жуткой атмосферы и эффекта "найденной пленки".

В результате картина получилась настолько страшной и правдоподобной, что студии пришлось объяснять: события вымышленные, актеры живые. Картина стала одной из самых прибыльных в истории кино, ведь при бюджете в $60 тысяч собрала в прокате более $240 млн.

"Ритуал" (2017)

реж. Дэвид Брукнер

"Ритуал" — еще один представитель психологического фолк-хоррора о четырех друзьях, которые отправились в поход в горы, чтобы почтить память своего погибшего друга. Путешествие обернулось полной трагедией: сойдя с тропы, они спустились в лес, а там стали свидетелями языческого обряда.

Лента прекрасно соединила пейзажи шведского осеннего леса и языческих ритуалов, — это создало невероятную атмосферу.

"Техасская резня бензопилой: начало" (2006)

реж. Джонатан Либесман

Закончим подборку слэшером. В центре сюжета — реальная история серийного убийцы Эда Гина, о котором Netflix недавно снял сериал (3-й сезон "Чудовище"). Кроме ряда ужасных поступков, Эд прославился тем, что шил из кожи людей одежду и предметы декора. Эта история стала очень популярной, ее массово адаптировали под сценарии к фильмам, в частности вышла целая франшиза "Техасская резня бензопилой", насчитывающая аж 9 фильмов.

Впрочем, достойны внимания только римейки 2003 и 2006 годов, они сняты в стиле старых слэшеров. Касательно сюжета — все стандартно: группа молодых людей во время путешествия попадают в аварию, их "спасает" местная семья. Попав в дом незнакомцев, герои понимают, что оказались в ловушке. Именно эта часть является наиболее мрачной и жестокой!

"Решил в этой подборке не упоминать франшизу "Хэллоуин", это было бы слишком банально. Впрочем, если у вас возникло желание посмотреть, моя рекомендация — сиквел "Хэллоуин" (2018)", — добавляет Андрей Пушкаш.

Напомним, ранее Фокус писал о:

5 лучших фильмов в истории кино по версии iMDB. Картины, возглавившие рейтинг iMDB, захватывают зрителей от первой до последней минуты, а также заставляют переосмыслить жизнь и мировоззрение.

Красота до последней минуты: 5 фильмов, которые должен увидеть каждый эстет.

Если вам нечем заняться по вечерам, можно устроить домашний киносеанс за коробкой попкорна. Предлагаем список интересных и действительно смешных комедий, которые помогут выйти из депрессии.