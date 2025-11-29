Поддержите нас UA
Имеют больше всего Оскаров: 5 фильмов, навсегда вошедших в историю кино

Фильмы, которые получили больше всего Оскаров
Кадр из фильма "Титаник" | Фото: IMDB

За почти столетнюю историю церемонии лишь нескольким лентам удалось установить рекорды и получить наибольшее количество статуэток. Они стали настоящим прорывом в искусстве, навсегда изменив киноязык. Рекомендуем к просмотру!

Премия "Оскар" считается одной из старейших и самых престижных наград в кинематографе. Американская академия киноискусств, в которую входят более 10 тысяч деятелей индустрии со всего мира, начиная с 1929-го ежегодно награждает знаковые фильмы. Церемония проходит в Голливуде, куда все съезжаются за желанной статуэткой, которая на самом деле изготовлена из бронзы и только снаружи покрыта слоем 24-кратного золота.

Кинообозреватель Андрей Пушкаш вспоминает для Фокуса о 5 фильмах, которые получили наибольшее количество премий "Оскар" за всю историю.

"Жижи" (1958)

  • Пятое место: 9 статуэток

Комедийная мелодрама о чувствах между богатым мужчиной, который устал от светской жизни, и девушкой, которую с детства учили аристократическим правилам и общению среди влиятельного общества. Это история о взрослении и поиск своего призвания на фоне этики "высшего света".

"Жижи" получил 9 номинаций на "Оскар", и одержал победу в каждой, в том числе как "Лучший фильм".

  • Лучший фильм;
  • Лучший режиссер;
  • Лучший адаптированный сценарий;
  • Лучшая работа оператора (цветные фильмы);
  • Лучшие декорации;
  • Лучшие костюмы;
  • Лучший монтаж;
  • Лучшая песня;
  • Лучший саундтрек для музыкальных картин.

"Вестсайдская история" (1961)

  • Четвертое место: 10 статуэток

Мюзикл по мотивам одноименного произведения "Ромео и Джульетта", но адаптированный под Нью-Йорк 50-х годов. Две банды: Акулы и Джеты начинают серьезную вражду, но неожиданно внутри банд зарождается запретная любовь. Между Тони, бывшим членом Джеты, и Марией — сестрой лидера акул.

Перед нами одна из самых выдающихся экранизаций бродвейского мюзикла, получившая 11 номинаций на премию Оскар, и одержала победу в десяти категориях!

  • Лучший фильм;
  • Лучшая мужская роль второго плана;
  • Лучшая женская роль второго плана;
  • Лучший режиссер;
  • Лучшая работа оператора (цветные фильмы);
  • Лучшая работа художника (цветные фильмы);
  • Лучшая работа художника по костюмам (цветные фильмы);
  • Лучший звук;
  • Лучший монтаж;
  • Лучший саундтрек для музыкальных картин.

"Властелин колец: Возвращение короля" (2003)

  • Третье место: 11 статуэток

Финал легендарной истории сосредоточен на последней битве за Средиземье и путешествии Фродо и Сэма к роковой горе, чтобы уничтожить кольцо. Кассовые сборы достигли более 1 млрд, а рейтинги на платформе iMDB — 9.0. Его до сих пор считают одним из самых эпических фильмов в истории кино!

Грандиозное завершение трилогии Питера Джексона получило рекордные 11 премий "Оскар" из 11 номинаций.

  • Лучший фильм;
  • Лучший режиссер;
  • Лучший адаптированный сценарий;
  • Лучшие декорации;
  • Лучшие костюмы;
  • Лучший звук;
  • Лучший монтаж;
  • Лучшие визуальные эффекты;
  • Лучший грим;
  • Лучшая песня;
  • Лучший оригинальный саундтрек.

"Титаник" (1997)

  • Второе место: 11 статуэток

Культовая драматическая лента Джеймса Кэмерона, ставшая мировым феноменом и одним из самых успешных фильмов в истории кино! Он был номинирован на 14 премий "Оскар", и одержал победу в 11-ти номинациях.

  • Лучший фильм;
  • Лучший режиссер;
  • Лучшая операторская работа;
  • Лучший монтаж;
  • Лучший саундтрек к драматическому фильму;
  • Лучшая песня к фильму;
  • Лучшие декорации;
  • Лучшие костюмы;
  • Лучшие визуальные эффекты;
  • Лучший звук;
  • Лучший монтаж звука.

Фильм до сих пор считают одним из самых выдающихся в истории кино благодаря мощной эмоциональной составляющей, революционным на то время спецэффектам и невероятной музыке.

"Более 2 млрд кассовых сборов и всемирное признание. Каждый год пересматриваю "Титаник"!" — делится впечатлениями Андрей Пушкаш.

"Бен-гур" (1959)

  • Первое место: 11 статуэток

Исторический эпос "Бен-Гур" стал одним из самых влиятельных и масштабных фильмов своего времени. Был номинирован в 12-ти категориях на премию "Оскар", из которых получил 11 наград.

  • Лучший фильм;
  • Лучшая мужская роль;
  • Лучшая мужская роль второго плана;
  • Лучший режиссер;
  • Лучшая работа оператора (цветные фильмы);
  • Лучшая работа художника (цветные фильмы);
  • Лучшая работа художника по костюмам (цветные фильмы);
  • Лучший звук;
  • Лучший монтаж;
  • Лучшие спецэффекты;
  • Лучший саундтрек для драматических/комедийных картин.

События в фильме происходят в І веке нашей эры, во времена правления Римской Империи. На экране появляется история иудейского принца, которых стал жертвой заговора, из-за чего был сослан в рабство, а его сестру с матерью посадили в тюрьму. После многих лет подготовки он возвращается в Рим для мести и приглашает своего врага для участия в гонках на колесницах.

