Фаворит "Оскара" и еще 5 фильмов, которые нужно посмотреть в январе

В январе киноиндустрия еще будет оправляться от релизов декабря, поэтому громких премьер ждать не стоит. Впрочем, крутого и качественного контента будет достаточно. Зрителей ждет экранизация бестселлера, премьера будущего "оскаровского" фаворита и возвращение культовых франшиз.

В начале года увидим на больших экранах и премьеры как минимум четырех комедий нашего производства: "Корпорат", "Испытательный срок", "7 желаний" и "Ну мам!". Хотя бы одна из этих картин вам точно понравится! Какие фильмы не следует пропускать в кинотеатрах в январе, Фокусу рассказывает менеджер по кинопрокату Андрей Пушкаш.

"Служанка", реж. Пол Фиг

С 1-го января

Экранизация бестселлера Фриды Мак-Фадден о молодой девушке, которая отчаянно пытается найти работу и получает приглашение стать служанкой в роскошном поместье семьи Винчестеров.

Идеальная семья кажется очень приветливой, однако позже ситуация меняется. Героиня сталкивается с моральным давлением, манипуляциями и соблазнами. Впоследствии девушка оказывается в шаге от главного секрета семейства и начинает понимать, что попала в ловушку.

Сюжет психологического триллера с Сидни Суини и Амандой Сейфрид заставит вас усомниться: кто жертва, а кто хищник?

"Примат", реж. Йоханнес Робертс

С 8-го января

Премьера нетипичного триллера от Paramount Pictures о нападении на семью домашнего шимпанзе. В центе сюжета Люси, которая возвращается домой после учебы в колледже и знакомится с шимпанзе — Беном.

На первый взгляд животное кажется спокойным и дружественным. Все меняется, когда обезьяна заражается бешенством и становится неконтролируемой. Обычный отпуск с друзьями превращается в борьбу за жизнь от зверя, в котором проснулись инстинкты хищника.

На фестивальных показах лента собрала много положительных отзывов. Зрители отмечали, что фильм "эффектный" и понравится ценителям жанра.

"Песня любви", реж. Крейг Брювер

С 8-го января

Трогательная биографическая драма с Кейт Хадсон и Хью Джекманом о силе музыки и любви. В основе сюжета супруги, которые создали трибьют-группу Нила Даймонда. В фильме покажут зарождение любви, их тяжелые препятствия в жизни и путь к общей мечте — петь. Очень человечный фильм о желании быть услышанным.

Кейт Хадсон за свою роль получила номинацию на премию "Золотой глобус 2026".

"Марти Суприм. Гений комбинаций", реж. Джош Сафди

С 15-го января

Спортивная комедия от студии А24 с Тимоти Шаламе в главных ролях, вдохновленная реальной историей об игроке в настольный теннис. Этот фильм о невероятной энергии человека, имеющего большие амбиции и мечты. Тимоти Шаламе мастерски воплощает безумного и энергичного игрока, который имеет много маркетинговых идей и хочет вывести настольный теннис на мировой уровень.

Критики в восторге от фильма: рейтинг на iMDB — 7.6. Лента уже получила ряд номинации на престижные кинопремии. Также прогнозируют, что она будет одним из фаворитов премии "Оскар 2026". Возможно, Тимоти Шалеме получит свой первый "Оскар".

"28 лет спустя. Храм костей", реж. Ниа Дакоста

С 15-го января

Четвертая часть франшизы "28 дней спустя" выходит под названием "Храм костей" и продолжит сюжет третьей части, которую мы рекомендовали в июне. Доктор Келсон исследует инфицированных пациентов и открывать их новые возможности, а Спайк втягивается в банду психопатов под предводительством жестокого наставника.

Картина исследует новую сторону инфицированных и жуткие культы людей, чьи ритуалы могут быть более жестокими, чем промыслы зомби. На пробных показах фильма многие зрители отметили, что лента давно отошла от стандартного зомби-горора. Зато творческая команда акцентирует на психологической стороне героев и жестоком (и несколько сумасшедшем) сюжете.

"Сайлент Хилл. Возвращение", реж. Кристоф Ганс

С 22-го января

Новая экранизация культовой видеоигры "Silent Hill 2" в жанре психологического хоррора. На большом экране увидим Джеймса, который получает загадочное письмо от покойной жены. После этого мужчина отправляется в заброшенный городок Сайлент Хилл. В той окутанной густым туманом местности главный герой борется с собственными ужасами и сомневается в реальности того, что с ним происходит.

Поиски жены превращаются в настоящую игру на выживание. Режиссер Кристоф Ганс, снявший первую часть "Сайлент-Хилл" в 2006, теперь экранизировал и вторую часть видеоигры. Эта работа считается одной из самых удачных благодаря психологизму, поднимающему темы вины, потери и страха. Фанаты в восторге!

