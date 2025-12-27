5 рейтинговых сериалов, держащих в напряжении до последней минуты

Еженедельно на разных платформах выходит как минимум один, а иногда и десятки различных сериалов. Зрителям приходится тратить очень много времени на поиск интересного контента. Мы с радостью сделали это за вас!

Среди множества предложений от стриминговых платформ откровенно сложно выбрать хороший сериал. Кинообозреватель Андрей Пушкаш подготовил для читателей Фокуса пять действительно хороших и интересных, но не широко известных сериалов на любой вкус. Они захватывают зрителей от первой до последней минуты и помогают забыть обо всех проблемах и неурядицах.

"Большая маленькая ложь" (2017-2019)

2 сезона по 7 серий

Один из самых рейтинговых сериалов последних лет. Психологическая драматическая многосерийная лента о дружбе и соперничестве между женщинами, насилии в семье, воспитании детей и социальном давлении.

В центре сюжета история трех матерей, каждая из них переживает переломный момент в своей жизни. Ситуация обостряется, когда в городе появляется мать-одиночка, которая родила сына в результате изнасилования.

Кроме невероятного сценария, когда в каждой серии открываются новые секреты героинь, сериал радует звездным актерским составом. В главных ролях: Риз Уизерспун, Николь Кидман, Шейлин Вудли, Лора Дерн, Александр Скажгорд, Зои Кравиц и Мерил Стрип. Каждый сезон получил шквал положительных отзывов и множество кинонаград.

"Сварка" (2023)

1 сезон, 10 серий

Мини-сериал о внутренней войне человека с самим собой, замаскированной под внешнюю агрессию. Перед нами предстает история одного дорожного конфликта, перерастающего в одержимое противостояние. Казалось бы, — обычная ссора, но она разрушает жизнь главных героев и открывает самые темные стороны их характера.

Сериал сочетает в себе комедию и драму. Зритель получит одновременно порцию остроумного юмора и трогательных моментов. Роли двух ярых соперников воплотили Стивен Йон и известная американская стендаперка — Эли Вонг. Обоих наградили рядом наград.

"Юношество" (2025)

1 сезон, 4 серии

Один из самых сильных сериалов Netfix. Психологическая драма, которая начинается с ареста 13-летнего мальчика. Его подозревают в убийстве одноклассницы. Несколько нестандартный, но уникальный сценарий, который работает не на интригу. Нам объясняют не то, кто оказался преступником, а почему он стал на этот путь.

Создатели сериала исследуют внутреннее и психологическое состояние главного героя, а также выясняют, что подтолкнуло его к преступлению. "Юношество" не позиционирует себя как еще одна криминальная драма — это, скорее, послание ко всем родителям: говорите со своими детьми.

Каждый эпизод показывает влияние на подростков социальных сетей, буллинга, изоляции и различных сообществ. Кстати, каждый эпизод снять 1 кадром, что добавляет эффекта максимального вовлечения и присутствия.

"Белый лотос" (2021-2025)

3 сезона по 6-8 серий

Американский сериал с элементами триллера и сатиры стал настоящим хитом HBO в 2021. События каждого сезона не связаны между собой и происходят на разных курортах (1-й сезон — Гавайи, 2-й — Италия, 3-й — Таиланд). С первых минут он дает понять, что за роскошным отдыхом скрывается темная сторона туристов.

Все начинается с намека на убийство, а дальше зрителя ждет глубокое исследование каждого персонажа. В финале выяснится: "Кто убьет?", "Кого?" и "Почему?".

Сериал имеет мощный психологический подтекст и тщательно выстраивает внутренний портрет каждого героя. За успешной жизнью путешественников скрываются их страшные секреты, связанные со страхом, эгоизмом и завистью. Все сезоны держат интригу до последнего эпизода благодаря напряженной музыке, сатире и интересным диалогам. Между прочим, 4-й сезон уже в разработке.

"Падение дома Ашеров" (2023)

1 сезон, 8 серий

Готический и очень мрачный сериал о власти, грехах и неизбежной ответственности.

В центре сюжета — Родерик Ашер, глава фармацевтической династии, у которого один за другим гибнут дети. Выясняя причины смертей, главный герой погрузится в свое прошлое. Он вспомнит, с чего начинал строить свою корпорацию и какие страшные сделки и грехи допустил. Эти воспоминания помогут понять, за что он сейчас расплачивается и почему в его семье столько измен и конфликтов.

Сериал "Падение дома Ашеров" ярко демонстрирует цену власти, эгоизма и жадности.

