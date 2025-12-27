5 рейтингових серіалів, які тримають у напрузі до останньої хвилини

Щотижня на різних платформах виходить щонайменше один, а інколи й десятки різних серіалів. Глядачам доводиться витрачати дуже багато часу на пошук цікавого контенту. Ми з радістю зробили це за вас!

Серед безлічі пропозицій від стрімінгових платформ відверто складно обрати хороший серіал. Кінооглядач Андрій Пушкаш підготував для читачів Фокусу п’ять справді хороших та цікавих, але не широко відомих серіалів на будь-який смак. Вони захоплюють глядачів від першої до останньої хвилини та допомагають забути про всі проблеми та негаразди.

"Велика маленька брехня" (2017-2019)

2 сезони по 7 серій

Один з найбільш рейтингових серіалів останніх років. Психологічна драматична багатосерійна стрічка про дружбу та суперництво між жінками, насильство в сім’ї, виховання дітей та соціальний тиск.

У центрі сюжету історія трьох матерів, кожна з них переживає переломний момент у своєму житті. Ситуація загострюється, коли в місті з’являється мати-одиначка, яка народила сина в наслідок зґвалтування.

Окрім неймовірного сценарію, коли у кожній серії відкриваються нові секрети героїнь, серіал радує зірковим акторським складом. В головних ролях: Різ Візерспун, Ніколь Кідман, Шейлін Вудлі, Лора Дерн, Александр Скажгорд, Зої Кравіц та Меріл Стріп. Кожен сезон отримав шквал позитивних відгуків та безліч кінонагород.

"Сварка" (2023)

1 сезон, 10 серій

Мінісеріал про внутрішню війну людини з самим собою, замасковану під зовнішню агресію. Перед нами постає історія одного дорожнього конфлікту, що переростає в одержиме протистояння. Здавалось, — звичайна сварка, але вона руйнує життя головних героїв та відкриває найтемніші сторони їхнього характеру.

Серіал поєднує в собі комедію та драму. Глядач отримає водночас порцію дотепного гумору та зворушливих моментів. Ролі двох затятих суперників втілили Стівен Йон та відома американська стендаперка — Елі Вонг. Обох нагородили низкою відзнак.

"Юнацтво" (2025)

1 сезон, 4 серії

Один з найсильніших серіалів Netfix. Психологічна драма, що розпочинається з арешту 13-річного хлопчика. Його підозрюють у вбивстві однокласниці. Дещо нестандартний, проте унікальний сценарій, який працює не на інтригу. Нам пояснюють не те, хто виявився злочинцем, а чому він став на цей шлях.

Творці серіалу досліджують внутрішній та психологічний стан головного героя, а також з’ясовують, що підштовхнуло його до злочину. "Юнацтво" не позиціює себе як ще одна кримінальна драма — це, швидше, послання до всіх батьків: говоріть зі своїми дітьми.

Кожен епізод показує вплив на підлітків соціальних мереж, булінгу, ізоляції та різних спільнот. До речі, кожен епізод зняти 1 кадром, що додає ефекту максимального залучення та присутності.

"Білий лотос" (2021-2025)

3 сезони по 6-8 серій

Американський серіал з елементами трилеру та сатири став справжнім хітом HBO у 2021. Події кожного сезону не пов’язані між собою та відбуваються на різних курортах (1-й сезон — Гаваї, 2-й — Італія, 3-й — Таїланд). З перших хвилин він дає зрозуміти, що за розкішним відпочинком ховається темна сторона туристів.

Все розпочинається з натяку на вбивство, а далі на глядача чекає глибоке дослідження кожного персонажа. У фіналі з’ясується : "Хто вб’є?", "Кого?" та "Чому?".

Серіал має потужний психологічний підтекст й ретельно вибудовує внутрішній портрет кожного героя. За успішним життям мандрівників ховаються їхні страшні секрети, пов’язані зі страхом, егоїзмом та заздрістю. Всі сезони тримають інтригу до останнього епізоду завдяки напруженій музиці, сатирі та цікавим діалогам. Між іншим, 4-й сезон вже у розробці.

"Падіння дому Ашерів" (2023)

1 сезон, 8 серій

Готичний та дуже похмурий серіал про владу, гріхи та неминучу відповідальність.

У центрі сюжету — Родерік Ашер, голова фармацевтичної династії, в якого один за одним гинуть діти. З’ясовуючи причини смертей, головний герой зануриться у своє минуле. Він пригадає, з чого починав будувати свою корпорацію та яких страшних угод та гріхів допустився. Ці спогади допоможуть зрозуміти, за що він зараз розплачується та чому в його родині стільки зрад та конфліктів.

Серіал "Падіння дому Ашерів" яскраво демонструє ціну влади, егоїзму та жадібності.

