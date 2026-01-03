Фаворит "Оскара" та ще 5 фільмів, які треба подивитися у січні

У січні кіноіндустрія ще оговтуватиметься від релізів грудня, тож гучних прем’єр чекати не варто. Втім, крутого та якісного контенту буде вдосталь. На глядачів чекає екранізація бестселера, прем’єра майбутнього "оскарівського" фаворита та повернення культових франшиз.

На початку року побачимо на великих екранах й прем’єри щонайменше чотирьох комедій нашого виробництва: "Корпорат", "Випробувальний термін", "7 бажань" та "Ну мам!". Бодай одна із цих картин вам точно сподобається! Які фільми не слід пропускати в кінотеатрах у січні, Фокусу розповідає менеджер з кінопрокату Андрій Пушкаш.

"Служниця", реж. Пол Фіг

З 1-го січня

Екранізація бестселера Фріди Мак-Фадден про молоду дівчину, яка відчайдушно намагається знайти роботу й отримує запрошення стати служницею в розкішному маєтку родини Вінчестерів.

Ідеальна сім’я здається дуже привітною, проте згодом ситуація змінюється. Героїня стикається з моральним тиском, маніпуляціями та спокусами. Зрештою, дівчина опиняється за крок до головного секрету сімейства та починає розуміти, що потрапила в пастку.

Відео дня

Сюжет психологічного трилера зі Сідні Свіні та Амандою Сейфрід змусить вас засумніватися: хто жертва, а хто хижак?

"Примат", реж. Йоганнес Робертс

З 8-го січня

Прем’єра нетипового трилера від Paramount Pictures про напад на сім’ю домашнього шимпанзе. У центі сюжету Люсі, яка повертається додому після навчання в коледжі та знайомиться з шимпанзе — Беном.

На перший погляд тварина здається спокійною та дружньою. Все змінюється, коли мавпа заражається сказом та стає неконтрольованою. Звичайна відпустка з друзями перетворюється на боротьбу за життя від звіра, в котрого прокинулися інстинкти хижака.

На фестивальних показах стрічка зібрала багато схвальних відгуків, глядачі зазначали, що фільм "ефектний" та сподобається поціновувачам жанру.

"Пісня любові", реж. Крейґ Брювер

З 8-го січня

Зворушлива біографічна драма з Кейт Гадсон та Г’ю Джекманом про силу музики та кохання. В основі сюжету подружжя, яке створило триб’ют-гурт Ніла Даймонда. У фільмі покажуть зародження кохання, їхні важкі перешкоди у житті та шлях до спільної мрії — співати. Дуже людяний фільм про бажання бути почутим.

Кейт Гадсон за свою роль отримала номінацію на премію "Золотий глобус 2026".

"Марті Супрім. Геній комбінацій", реж. Джош Сафді

З 15-го січня

Спортивна комедія від студії А24 з Тімоті Шаламе в головних ролях, натхненна реальною історією про гравця в настільний теніс. Цей фільм про неймовірну енергію людини, що моє великі амбіції та мрії. Тімоті Шаламе майстерно втілює шаленого та енергійного гравця, який має багато маркетингових ідей та хоче вивести настільний теніс на світовий рівень.

Критики у захваті від фільму: рейтинг на iMDB — 7.6. Стрічка вже отримала низку номінації на престижні кінопремії. Також прогнозують, що вона буде одним із фаворитів премії "Оскар 2026". Можливо, Тімоті Шалеме отримає свій перший "Оскар".

"28 років потому. Храм кісток", реж. Ніа Дакоста

З 15-го січня

Четверта частина франшизи "28 днів потому" виходить під назвою "Храм кісток" та продовжить сюжет третьої частини, яку ми рекомендували у червні. Доктор Келсон досліджує інфікованих пацієнтів та відкривати їхні нові можливості, а Спайк втягується в банду психопатів під проводом жорстокого наставника.

Картина дослідить нову сторону інфікованих та моторошні культи людей, чиї ритуали можуть бути жорстокішими за промисли зомбі. На пробних показах фільму багато глядачів зазначили, що стрічка давно відійшла від стандартного зомбі-горору. Натомість творча команда акцентує на психологічній стороні героїв та жорстокому (та дещо божевільному) сюжеті.

"Сайлент Хілл. Повернення", реж. Крістоф Ганс

З 22-го січня

Нова екранізація культової відеогри "Silent Hill 2" у жанрі психологічного горору. На великому екрані побачимо Джеймса, який отримує загадковий лист від покійної дружини. Після цього чоловік вирушає у покинуте містечко Сайлент Хілл. У тій оповитій густим туманом місцині головний герой бореться із власними жахіттями та сумнівається у реальності того, що з ним відбувається.

Пошуки дружини перетворюються на справжню гру на виживання. Режисер Крістоф Ганс, який зняв першу частину "Сайлент-Хілл" у 2006, тепер екранізував й другу частину відеогри. Ця робота вважається однією з найвдаліших завдяки психологізму, що підіймає теми провини, втрати та страху. Фанати у захваті!

