Должен увидеть каждый: 8 фильмов, которые навсегда изменили историю кино

Шедевры заставляют нас посмотреть на мир другими глазами. Фокус рассказывает о 8 знаковых лентах, среди которых "Гражданин Кейн", "Психо" и "Сладкая жизнь", которые по разным причинам навсегда изменили историю мирового кинематографа.

Ежегодно 28 декабря в мире отмечают Международный день кино. Дату выбрали не случайно, ведь именно в этот день в 1895 году состоялся первый публичный коммерческий кинопоказ братьев Люмьеров — в кафе на бульваре Капуцинок (Париж, Франция). Изобретатели показали зрителям 10 коротких фильмов, в частности "Выход рабочих с фабрики Люмьер" и комедию "Политый поливальщик". И так родился кинематограф!

В такой знаковый день Фокус вспоминает о 8 этапных лентах, которые изменили историю мирового кино.

"Правила игры" (1939)

Режиссер: Жан Ренуар

Один из самых сложных фильмов в истории кинематографа, который часто называют шедевром. Перед зрителем предстает моральная пустота общества накануне Второй мировой войны. В загородном доме аристократа из Франции плетутся интриги, — это приводят к страшной ошибке.

Відео дня

Ренуар показывает, что трагедия рождается не из зла, а от равнодушия и безответственности. Режиссер комбинирует жанры, сочетая комедию, драму, фарс и трагедию. В конце концов, во Франции этот фильм запретили, потому что зрители узнали на экране свое отражение.

"Гражданин Кейн" (1941)

Режиссер: Орсон Уэлс

Режиссерский дебют Орсона Уэллса, ставший революцией в плане формы, операторской работы и нарратива.

Корреспондент известной газеты после смерти медиамагната пытается разгадать значение его последних слов — "Розовый бутон". Журналист постепенно открывает для себя человека, который имел в жизни все, кроме настоящего счастья.

История рассказана через воспоминания различных эпизодических героев, что создает эффект многомерности портрета человека. Режиссер использует нестандартные ракурсы и низкие углы съемки, а также новаторские средства монтажа.

"Гражданин Кейн" изменил само представление о возможностях кинематографа как искусства. Доказал, что кино может быть одновременно сложным, интеллектуальным и визуально изящным.

"Психо" (1960)

Режиссер: Альфред Хичкок

Мэрион Крейн ворует деньги на работе и убегает от ответственности. Ночью женщина останавливается в мотеле "Бейтс", после чего разворачивается серия жутких событий, помогающих раскрыть тайны руководителя заведения и его сломанной психики.

"Психо" (1960) стал революционным в жанре хоррора. Хичкок внедрил новый киноязык с неожиданными сюжетными поворотами, нарушив классическую логику повествования, чем вдохновил десятки будущих режиссеров.

"Сладкая жизнь" (1960)

Режиссер: Федерико Феллини

Марчелло, журналист из Рима, освещает мир звезд и светских событий. Среди гламурного и поверхностного мира роскоши он ищет смысл жизни и постепенно осознает духовный кризис тогдашнего (да и современного) общества.

Федерико Феллини снял экспериментальную ленту с эпизодической структурой, узнаваемым авторским киноязыком и свободным монтажом. Его визуальные образы, такие как сцена в фонтане Треви, считаются культовыми в истории кино.

"2001: Космическая одиссея" (1968)

Режиссер: Стэнли Кубрик

Это новый уровень научной фантастики! Фильм показывает эволюцию человечества от первобытных людей до покорителей космоса. Главный герой пытается разгадать загадку, связанную с черными монолитами — символом научно-технического прогресса. На пути к Юпитеру он сталкивается с собственной зависимостью от искусственного интеллекта — HAL 9000. Страшно? Вот именно.

Кто смотрел резонансный фильм "Ты — космос" Павла Острикова, поймет, откуда украинский художник черпал свои идеи и чем вдохновлялся.

"Крестный отец" (1972)

Режиссер: Фрэнсис Форд Коппола

Майкл Корлеоне после покушения на своего отца пытается избежать семейного "криминального бизнеса", но в конце концов вынужден взять шефство над семьей. Он становится наследником криминального "престола", переживая моральные компромиссы.

"Крестный отец" в корне изменил голливудское кино: синтезировал криминальную драму с семейной историей, установив новый стандарт актерской игры, символизма и эпического повествования.

"Жизнь прекрасна" (1997)

Режиссер: Роберто Бениньи

История веселого и жизнерадостного Гвидо. Во время Второй мировой войны мужчина попадает в концлагерь. Чтобы защитить своего сына от ужасов войны, он создает для него другой мир, в котором самое страшное место превращается в поле для игры.

Бениньи показывает, как юмор и любовь могут противостоять ужасам войны. Фильм заставляет одновременно смеяться и плакать, создавая глубокий гуманистический эффект. "Жизнь прекрасна" — символ итальянского кинематографа! Картина получила три "Оскара", в том числе как "Лучший фильм на иностранном языке".

"Миллионер из трущоб" (2008)

Режиссер: Дэнни Бойл

Паренек из бедных районов Мумбаи, которого зовут Джамал, участвует в телевизионном шоу "Кто хочет стать миллионером?". Каждый вопрос интеллектуальной викторины открывает для зрителя определенный эпизод из жизни главного героя, объясняя, откуда он узнал правду. Перед нами на экране — его тяжелое детство, любовь, болезненные потери и борьба за выживание.

"Миллионер из трущоб" через личную историю Джамала поднимает проблему индийских трущоб. Дэнни Бойл использует динамичный монтаж и интересную визуальную стилистику. Фильм стал этапным для нового британского кино и получил многочисленные награды, в том числе восемь "Оскаров".

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Декабрь традиционно считается горячим месяцем для кинопроката — спрос на кино в это время особенно высок, и студии активно соревнуются за внимание зрителей. Ранее мы уже рассказывали о самых интересных премьерах декабря, которые стоит посмотреть.

Красота до последней минуты: 5 фильмов, которые должен увидеть каждый эстет.

Кроме того, мы рассказывали о 5 лучших фильмах в истории кино по версии iMDB. Рассказываем, какие награды получили эти картины, а также, почему они настолько интересны и ценны.