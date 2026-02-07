5 лучших детективных сериалов, чтобы на вечер забыть обо всем
Детективные сериалы сейчас выходят за пределы простых историй о преступлении и наказании. Большинство сюжетов сосредотачиваются на внутреннем состоянии героев и мотивам их поступков. Зрителям предлагают разобраться не в том, кто решился на убийство, а почему он или она это сделали.
Детективные сериалы, которые снимают в наши дни, это в основном мощные психологические драмы с глубокими портретами героев. Они "цепляют" зрителей, ведь сценаристы мастерски продумывают историю, чтобы удержать интригу и побудить нас пересматривать серию за серией.
Многие истории сняты на реальных событиях, что лишь усиливает реалистичность. Именно поэтому лучшие детективные сериалы запоминаются динамичным сюжетом, атмосферой и яркими персонажами.
Кинообозреватель Андрей Пушкаш собрал для читателей Фокуса подборку детективных сериалов, которые нельзя пропустить.
"Мейр из Исттауна" (2021)
- 1 сезон, 7 эпизодов
Сюжет американского детективного мини-сериала от HBO разворачивается в городе Исттаун. Детектив Мейр расследует загадочное убийство и параллельно пытается справиться с собственными трагедиями и проблемами.
Сериал сочетает в себе детектив и психологическую драму, которая вращается вокруг героини. Зрители отмечают реалистичность персонажей и их эмоциональную глубину. В результате проект получил большое признание: критики в восторге от актерской работы Кейт Уинслет, а сам сериал получил высокие рейтинги. В частности, премии "Эмми", "Золотой глобус" и другие.
"Переполненная комната" (2023)
- 1 сезон, 10 эпизодов
Психологически-детективный сериал производства Apple TV, снятый по мотивам реальных событий. Итак, на дворе — 1979 год. Молодой парень ввязывается в стрельбу посреди города, после чего его арестовывают.
Весь сериал — это флешбеки героя, а также его разговор с психологом, которая пытается разобраться, почему он оказался на месте преступления. Зритель постепенно погружается в его тяжелую жизнь и узнает страшную правду. Это именно тот случай, когда сериал исследует не то, кто убил, а почему.
Сюжет вдохновлен романом Дэниела Киза и реальными случаями диссоциативного расстройства личности. Роль подозреваемого безупречно воплотил Том Холланд (хотя непривычно видеть его в такой роли), а психолога сыграла звезда "Служанки" Аманда Сейфрид.
"Настоящий детектив" (с 2014)
- 4 сезона
Детективно-криминальный сериал-антология от HBO. Каждый сезон — это отдельная история с новыми актерами и сюжетом. Именно поэтому можно смотреть каждый сезон выборочно, потому что они не связаны между собой.
- Первый сезон — самый популярный и наиболее высоко оцененный. Двое детективов расследуют серию убийств в Луизиане. Герои столкнутся с философией убийцы и страшными культами местных жителей.
- Второй сезон. Несколько детективов в Калифорнии расследуют запутанный заговор вокруг коррупции и убийства местного чиновника.
- Третий сезон. Мрачная история исчезновения двух детей.
- Четвертый сезон. Команда ученых бесследно исчезает на полярной станции на Аляске.
Его считают одним из лучших и самых влиятельных детективных сериалов последних лет. Подойдет для любителей темных и атмосферных историй.
"Острые предметы" (2018)
- 1 сезон, 8 эпизодов
Американский детективно-психологический сериал, снятый для сервиса HBO в 2018 году. Сюжет этой эмоционально тяжелой истории адаптирован по роману Гилиан Флинн "Исчезнувшая".
Журналистка Камилла после лечения от психических проблем и алкоголизма возвращается в родной город, чтобы изучить дело пропавшей девочки. Она не только разоблачает преступление, но и сталкивается с болезненной личной историей, в частности сложными отношениями с матерью и сестрой, а также вспоминает травматическое прошлое.
Один из немногих детективных сериалов, где акцент сделан не на обидчике или жертве, а на самом детективе, ее тяжелом прошлом и темном внутреннем мире. Сюжет поражает гнетущим напряжением, которое усиливается с каждым эпизодом вплоть до неожиданного финала.
Сериал "Острые предметы" высоко оценили как критики, так и зрители, в частности за режиссуру и актерскую игру.
"Правда о деле Гарри Квеберта" (2018)
- 1 сезон, 10 эпизодов
Мистически-детективный драматический сериал по мотивам бестселлера Жоэля Диккера. Нам рассказывают о Гарри Квеберте — известном писателе, в саду которого нашли тело девушки, пропавшей 30 лет назад.
Главному герою грозит смертная казнь. Именно в этот момент к нему приезжает бывший ученик, чтобы помочь разгадать дело и доказать невиновность учителя. В ходе расследования он узнает ужасные тайны из прошлого Гарри и местного сообщества.
Сериал полюбился зрителям за неожиданные сюжетные повороты, которые держат интригу до финальной серии. Создатели исследуют разнообразные темы: влияния прошлого на настоящее, предательства и моральных размышлений о мотивах и последствиях. Его одобрительно оценили зрители, среди прочего за сильный сценарий с неожиданными поворотами и интересным финалом.
