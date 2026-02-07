5 лучших детективных сериалов, чтобы на вечер забыть обо всем

Детективные сериалы сейчас выходят за пределы простых историй о преступлении и наказании. Большинство сюжетов сосредотачиваются на внутреннем состоянии героев и мотивам их поступков. Зрителям предлагают разобраться не в том, кто решился на убийство, а почему он или она это сделали.

Детективные сериалы, которые снимают в наши дни, это в основном мощные психологические драмы с глубокими портретами героев. Они "цепляют" зрителей, ведь сценаристы мастерски продумывают историю, чтобы удержать интригу и побудить нас пересматривать серию за серией.

Многие истории сняты на реальных событиях, что лишь усиливает реалистичность. Именно поэтому лучшие детективные сериалы запоминаются динамичным сюжетом, атмосферой и яркими персонажами.

Кинообозреватель Андрей Пушкаш собрал для читателей Фокуса подборку детективных сериалов, которые нельзя пропустить.

"Мейр из Исттауна" (2021)

1 сезон, 7 эпизодов

Сюжет американского детективного мини-сериала от HBO разворачивается в городе Исттаун. Детектив Мейр расследует загадочное убийство и параллельно пытается справиться с собственными трагедиями и проблемами.

Сериал сочетает в себе детектив и психологическую драму, которая вращается вокруг героини. Зрители отмечают реалистичность персонажей и их эмоциональную глубину. В результате проект получил большое признание: критики в восторге от актерской работы Кейт Уинслет, а сам сериал получил высокие рейтинги. В частности, премии "Эмми", "Золотой глобус" и другие.

"Переполненная комната" (2023)

1 сезон, 10 эпизодов

Психологически-детективный сериал производства Apple TV, снятый по мотивам реальных событий. Итак, на дворе — 1979 год. Молодой парень ввязывается в стрельбу посреди города, после чего его арестовывают.

Весь сериал — это флешбеки героя, а также его разговор с психологом, которая пытается разобраться, почему он оказался на месте преступления. Зритель постепенно погружается в его тяжелую жизнь и узнает страшную правду. Это именно тот случай, когда сериал исследует не то, кто убил, а почему.

Сюжет вдохновлен романом Дэниела Киза и реальными случаями диссоциативного расстройства личности. Роль подозреваемого безупречно воплотил Том Холланд (хотя непривычно видеть его в такой роли), а психолога сыграла звезда "Служанки" Аманда Сейфрид.

"Настоящий детектив" (с 2014)

4 сезона

Детективно-криминальный сериал-антология от HBO. Каждый сезон — это отдельная история с новыми актерами и сюжетом. Именно поэтому можно смотреть каждый сезон выборочно, потому что они не связаны между собой.

Первый сезон — самый популярный и наиболее высоко оцененный. Двое детективов расследуют серию убийств в Луизиане. Герои столкнутся с философией убийцы и страшными культами местных жителей.

— самый популярный и наиболее высоко оцененный. Двое детективов расследуют серию убийств в Луизиане. Герои столкнутся с философией убийцы и страшными культами местных жителей. Второй сезон. Несколько детективов в Калифорнии расследуют запутанный заговор вокруг коррупции и убийства местного чиновника.

Несколько детективов в Калифорнии расследуют запутанный заговор вокруг коррупции и убийства местного чиновника. Третий сезон. Мрачная история исчезновения двух детей.

Мрачная история исчезновения двух детей. Четвертый сезон. Команда ученых бесследно исчезает на полярной станции на Аляске.

Его считают одним из лучших и самых влиятельных детективных сериалов последних лет. Подойдет для любителей темных и атмосферных историй.

"Острые предметы" (2018)

1 сезон, 8 эпизодов

Американский детективно-психологический сериал, снятый для сервиса HBO в 2018 году. Сюжет этой эмоционально тяжелой истории адаптирован по роману Гилиан Флинн "Исчезнувшая".

Журналистка Камилла после лечения от психических проблем и алкоголизма возвращается в родной город, чтобы изучить дело пропавшей девочки. Она не только разоблачает преступление, но и сталкивается с болезненной личной историей, в частности сложными отношениями с матерью и сестрой, а также вспоминает травматическое прошлое.

Один из немногих детективных сериалов, где акцент сделан не на обидчике или жертве, а на самом детективе, ее тяжелом прошлом и темном внутреннем мире. Сюжет поражает гнетущим напряжением, которое усиливается с каждым эпизодом вплоть до неожиданного финала.

Сериал "Острые предметы" высоко оценили как критики, так и зрители, в частности за режиссуру и актерскую игру.

"Правда о деле Гарри Квеберта" (2018)

1 сезон, 10 эпизодов

Мистически-детективный драматический сериал по мотивам бестселлера Жоэля Диккера. Нам рассказывают о Гарри Квеберте — известном писателе, в саду которого нашли тело девушки, пропавшей 30 лет назад.

Главному герою грозит смертная казнь. Именно в этот момент к нему приезжает бывший ученик, чтобы помочь разгадать дело и доказать невиновность учителя. В ходе расследования он узнает ужасные тайны из прошлого Гарри и местного сообщества.

Сериал полюбился зрителям за неожиданные сюжетные повороты, которые держат интригу до финальной серии. Создатели исследуют разнообразные темы: влияния прошлого на настоящее, предательства и моральных размышлений о мотивах и последствиях. Его одобрительно оценили зрители, среди прочего за сильный сценарий с неожиданными поворотами и интересным финалом.

