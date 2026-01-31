Лауреат Венецианского кинофестиваля и еще 6 интересных фильмов февраля

Вскоре украинских зрителей ждет немало кинопремьер. Самый громкий релиз февраля — бурная история любви от провокационного режиссера Эмиральды Феннел "Бурный перевал" с Марго Робби в главной роли.

Среди прочего на большие экраны выйдет новая анимация от Sony Pictures и седьмая часть культового хоррора "Крик". Также ждем возвращения "Мавки" в формате киноадаптации, которая снова имеет все шансы собрать в кинотеатрах семейную аудиторию.

Какие еще релизы действительно достойны внимания, Фокусу традиционно рассказывает кинообозреватель Андрей Пушкаш.

"Пик посещаемости в феврале приходится на День святого Валентина, после чего кинорынок постепенно начинает готовиться к весенним релизам и старту сезона блокбастеров. Несмотря на небольшое количество громких премьер, дистрибьюторы все же подготовили фильмы на любой вкус и возраст", — отмечает Андрей, предлагая свою подборку новинок.

"Мятежный перевал"

реж. Эмиральда Феннел

с 11 февраля

Ко дню всех влюбленных Warner Bros выпускает экранизацию классического произведения Эмили Бронте — "Мятежный перевал". Режиссерское кресло доверили Эмиральде Феннел, которая известна своим фирменным стилем: провокация, красота и дискомфорт в одном кадре. Это однозначно не обычная костюмированная драма вроде "Бриджертонов".

Феннел переосмысливает известную историю любви, их почти насильственную страсть и одержимость. Для большинства фильм будет дискомфортным и заставит переосмыслить само понятие "любовь" как физического явления, способного убить.

Учитывая прошлые работы режиссера, такие как "Солдберн" и "Перспективная девушка", вероятно, фильм не будет удобным для зрителя. Благодаря своему фирменному стилю режиссеру удалось пригласить на главную роль Марго Робби и Джейкоба Элорди. В таком фильме они еще точно не снимались!

"Козел"

реж. Тайри Диплигей и Адам Розетт

с 12 февраля

Спортивная приключенческая комедия от студии Sony Pictures Animation, — той же команды, которая подарила нам "Человека-паука: Сквозь Вселенную". В центре сюжета маленький, но очень амбициозный козлик — Уилл, который стремится играть в Зверобол, где преимущество имеют большие и сильные хищники. Когда герою удается попасть в высшую лигу, ему придется приложить все усилия, чтобы доказать свое место в команде.

Лента рассчитана на все возрастные группы и удачно сочетает юмор с мотивационной историей.

"Путь к преступлению"

реж. Барт Лейтон

с 12 февраля

Напряженная криминальная история о попытке поймать преступника, который годами мастерски совершает ограбления вдоль трассы 101.

Главный детектив все ближе к раскрытию, а наш герой мечтает о финальном деле. Все становится реальным, когда он встречает брокершу, которая поможет совершить масштабное ограбление.

Такие фильмы, как правило, портят длинные сюжеты и слабая динамика, но "Путь к преступлению", видно, собирается держать нас в напряжении вплоть до финала. Любители жанра точно оценят актерский состав: Крис Хемсворт, Марк Руффало, Хэлли Берри и Бари Кеоган.

"Гренландия 2"

реж. Роман Во

с 19 февраля

Продолжение апокалиптического триллера с Джередом Батлером, который вышел в 2020 году и начал возвращать зрителя в кинотеатры во время пандемии.

По сюжету, семье главного героя удается выжить в бункере "Гренландия". Люди вынуждены покинуть укрытие и проехать через разрушенный мир в поисках безопасного места. Они надеются возродить человечество.

Режиссер первой части (Рик Роман Во) решил сменить жанр с фильма-катастрофы на постапокалипсис — о путешествии по разрушенному миру. В этой части бункер "Гренландия", который сперва стал спасением, а теперь превращается в ловушку, от которой убегают главные герои.

"Мавка. Настоящий миф"

реж. Екатерина Царик

с 26 февраля

После огромного успеха анимации "Мавка. Лесная песня" в 2023-м украинская студия Film.ua сразу взялась за киноадаптацию.

Сюжет в дальнейшем базируется на произведении Леси Украинки. Однако авторы фильма обещают по-взрослому раскрыть образ Мавки и ее отношений с Лукьяном, изображая историю более драматично и мрачно, в отличие от первоисточника.

Премьера станет хорошим поводом для семейного похода в кино.

"Крик 7"

реж. Кэри Уильямсон

с 26 февраля

Легендарный слэшер снова на больших экранах. По сюжету, убийца начинает преследовать дочь Синди Прескотт, поэтому матери придется вспомнить молодость и снова встретиться с обидчиком.

После 6-й части во франшизе произошли определенные изменения, в частности проект покинула Дженна Ортега, поэтому продолжение должно было стать своего рода перезагрузкой. К 7-й части создателям удалось привлечь главных героинь из первых частей: Нива Кэмпбенла и Кортни Кокс.

У зрителей всегда пользовались спросом фильмы ужасов, где персонажи пытаются узнать, кто убийца, пока тот поочередно их убивает. "Крик" славился уникальной атмосферой молодежных слэшеров, которая не перестает удивлять на протяжении многих лет.

"Мать, отец, сестра, брат"

реж. Джим Джармуш

с 26 февраля

Драматическая антологическая лента об отношениях между родными для ценителей фестивальных фильмов. Картина разделена на три отдельные истории, которые исследуют взаимодействие между родителями и их детьми.

Каждая сюжетная линия — это рассказ о боли, потере любви и прощении. Как лауреат Венецианского фестиваля эта лента явно понравится не всем и не будет иметь кассовый успех, но бесспорно найдет своего зрителя.

