Сильные истории и визуальный экстаз: 9 фильмов октября, о которых все говорят

Октябрь подготовил для зрителей немало премьер, на которые стоит обратить внимание. Среди главных фаворитов "Верити" – экранизация бестселлера Колин Гувер. Именно на эту премьеру возлагают большие надежды и студия, и кинотеатры.

В этом месяце нас ждут малоизвестные, но очень качественные и уникальные фильмы, которым уже прочат номинации на престижные премии. В частности, отметим новый авторский фильм Алехандро Гонсалеса Иньярриту, хоррор с Джессикой Честейн, экранизацию романа Джейн Остин и боди-хоррор из вселенной DC.

Кинообозреватель Андрей Пушкаш традиционно отобрал для Фокуса девять премьер, которые вас удивят!

"Верити"

реж. Майкл Шоуолтер

с 1 октября

Один из самых ожидаемых фильмов этой осени. Экранизация мирового бестселлера американской писательницы Коллин Гувер. Молодая авторша получает задание завершить серию книг известной писательницы Верити Кроуфорд, которая после автокатастрофы оказалась прикованной к постели.

Работая над рукописью, Ловен находит автобиографию Верити, из которой узнает страшные секреты автора. Это история о манипуляции, одержимости и сексуальности. Чем дольше Ловен читает автобиографию, тем больше она сомневается во всем, что знает о Верити, а вместе с ней и зритель.

Сюжету удается поддерживать напряжение и основную интригу до самого финала. Главные козыри фильма – это сам сюжет Коллин Гувер и сверхмощный актерский ансамбль: Энн Хэтэуэй, Дакота Джонсон и Джош Хартнетт. Ожидания перед выходом фильма высоки, прежде всего из-за успеха книги и большой фанатской базы Коллин Гувер.

"Диггер"

реж. Алехандро Гонсалес Иньярриту

с 1 октября

Пожалуй, самый масштабный авторский фильм этой осени. В главной роли – Том Круз, которого мы увидим в совершенно необычном образе. Актер играет Диггера Роквелла – самого богатого человека в мире, который пытается доказать всем, что он может спасти человечество от катастрофы, которую сам и вызвал.

На счету режиссера Алехандро Гонсалеса Иньярриту уже немало выдающихся фильмов, среди них: "Легенда Хью Гласа", "Бердмен", "Вавилон" и "Сука любовь". "Диггер" – новый авторский фильм режиссера, подробности сюжета которого держатся в секрете.

В студии Warner Bros на этот фильм возлагают большие надежды: для него готовят масштабную "оскаровскую" кампанию, а Том Круз должен стать главным фаворитом на лучшую мужскую роль, где его конкурентом будет Мэтт Деймон, но об "Оскаре" мы вам расскажем позже.

"Довженко. Первый взгляд"

реж. Константин Коновалов

с 1 октября

Украинская историческая и биографическая драма о молодом режиссере – Александре Довженко. События фильма разворачиваются в 1926 году, когда украинское кино только начинало формироваться и заявлять о себе.

Довженко приезжает в Одессу с мечтой снять свой собственный фильм. Он знакомится со многими людьми и в конце концов осознает, что украинское искусство в советской системе имеет свою цену.

Это не только биография выдающегося украинского режиссера, но и история борьбы украинского кинематографа. Символично, что фильм сняла именно Одесская киностудия, а роль Александра Довженко доверили Григорию Бакланову.

"Другая мама"

реж. Роб Сэвидж

с 8 октября

С каждым годом хоррор укрепляет свои позиции среди ведущих и коммерчески успешных жанров. Теперь даже известные "оскароносные" актеры не отказываются от таких предложений.

Лауреат "Оскара" Джессика Честейн в фильме "Другая мама" исполняет сразу две роли – любящей матери и ее темной сущности. В центре сюжета – девочка Белла, которая вступает в контакт с демоном, живущим в их доме и выглядящим точно так же, как ее собственная мама.

Напряжение в сюжете постоянно нарастает, ведь зрители не понимают, кто перед ними – настоящая мама или то безумное зло, скрывающееся под ее обликом. В истории используется довольно банальная концепция хоррора, когда антагонистом становится самый близкий и родной человек.

"Социальная расплата"

реж. Аарон Соркин

с 8 октября

"Социальная расплата" является своеобразным продолжением фильма "Социальная сеть" (2010) Дэвида Финчера. Биографическая драма рассказывает историю Фрэнсис Гауген – бывшей инженерки Facebook, которая в 2021 году стала известна после того, как передала журналисту The Wall Street Journal Джеффу Горвицу внутренние документы компании. Именно эти материалы легли в основу расследования The Facebook Files, в ходе которого журналисты разоблачили подпольную деятельность одной из крупнейших компаний в мире.

Джесси Айзенберг, сыгравший главную роль в фильме "Социальная сеть" (2010), отказался исполнять роль Марка Цукерберга, поэтому его заменил Джереми Стронг, звезда сериала "Наследники". Дэвид Финчер также не присоединился к команде, однако его место занял сценарист "Социальной сети" – Арон Соркин.

"Чувство и чувственность"

реж. Джорджия Окли

с 15 октября

Новая экранизация романа Джейн Остин "Чувство и чувственность". Сестры Элинор и Марианна оказываются в затруднительном положении после смерти отца и вынуждены покинуть свое поместье. Элинор – осторожная и сдержанная, а Марианна – эмоциональная и смелая. Именно через их разные характеры фильм показывает особенности любви, брака, социальных норм и сестринской любви в условиях той эпохи.

Это не первая экранизация этого романа, однако именно Джорджия Окли пытается сделать сюжет более близким современному зрителю. По словам самой режиссера, это не просто костюмированная драма, ведь большое внимание будет уделено внутренним переживаниям героинь.

"Глиноликий"

реж. Джеймс Уоткинс

с 22 октября

Один из немногих фильмов о супергероях в жанре "боди-хоррор"! Глиноликий – персонаж из вселенной DC, который когда-то был молодым талантливым актером, но после того, как злоумышленники изуродовали его лицо, стал одержим местью.

Герой пытается вернуть прежнюю жизнь и решается на экспериментальное лечение, однако это лишь превращает его тело в неконтролируемое существо.

В отличие от других фильмов о супергероях, в "Глиноликий" экшн не является главным козырем – его здесь вообще немного. Он жесток, однако за этим скрывается трагическая история, а сюжет делает акцент на внутренних переживаниях.

Режиссер и сценаристы уже имеют опыт создания триллеров, поэтому "Глиноликий" обещает стать уникальным фильмом – мрачным, жутким, с элементами супергеройской фантастики!

"Прайм-тайм"

реж. Лэнс Оппенгейм

с 22 октября

Новый фильм студии A24, так что не ждите банального сюжета. Фильм основан на реальной истории телеведущего Криса Хансена, который в 2006 году вел одну из самых провокационных передач. Он разоблачал взрослых мужчин, которые приходили на встречи с несовершеннолетними после общения с фальшивыми профилями. Телекамеры фиксировали их прибытие, после чего Хансен выходил к ним с вопросами.

Это не просто биографическая драма: фильм подробно расскажет о периоде, когда Хансен пытался с помощью своей передачи и своего влияния изменить телевидение в целом, а также о проблемах, с которыми он сталкивался.

В этом году фильм был представлен на Венецианском кинофестивале, где он участвовал в основном конкурсе и получил положительные отзывы критиков. Главную роль исполнил Роберт Паттинсон, которому пророчат целую серию кинонаград.

"Забытый остров"

реж. Джоэл Кроуфорд и Хануэль Меркадо

с 22 октября

Завершим месяц новым мультфильмом от студии DreamWorks, снятым режиссерами, работавшими над "Котом в сапогах 2". Хотя это и мультфильм, сюжет здесь настолько глубокий, что понравится в первую очередь родителям.

Две лучшие подруги случайно попадают через портал на фантастический остров, где обитают существа из филиппинской мифологии. Героиням предстоит спасти остров от опасности, но есть один нюанс: чтобы вернуться домой, девушки должны забыть друг о друге.

Уже не в первый раз DreamWorks скрывает довольно взрослую тему дружбы и утраты за яркими картинками и детскими приключениями. Такой формат практически беспроигрышен, ведь он понравится не только детской аудитории.

Критики отмечают мультфильм за очень эмоциональный финал, так что эмпаты – готовьтесь! Мультфильм необычайно красочен и ярок, а очень динамичный монтаж подчеркивает влияние аниме на всю визуальную составляющую.

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