Рейтинги зашкаливают: 7 лучших мини-сериалов, которые разрывают Netflix
Мини-сериалы стали настоящим хитом за последние годы. Стриминговый сервис Netflix поймал "волну", стал одним из главных производителей такого формата.
Короткие и динамичные истории, которые можно посмотреть за несколько вечеров, — сразу полюбились зрителям. Благодаря ограниченному количеству эпизодов авторы больше концентрируются именно на качестве сюжета. В конце концов, такие мини-сериалы часто получают высокие рейтинги, положительные отзывы от зрителей и престижные награды.
Если у вас нет времени осваивать длинные истории, где 5 сезонов по 20 серий, кинообозреватель Андрей Пушкаш собрал подборку интересных мини-сериалов на Netflix за последние годы, которые никого не оставят равнодушным.
Ферзевый гамбит (2020)
Драматический мини-сериал в 2020 году стал одним из самых громких хитов того времени. Сюжет разворачивается в 50-х годах вокруг американки Бет Гармон — сироты, которая вырастает в приюте. Именно там благодаря местному уборщику она узнает об игре в шахматы. Со временем героиня начинает участвовать в турнирах, где соревнуется не только с сильными соперниками, но и с социальными барьерами, потому что шахматный мир того времени почти полностью мужской.
В сериале безупречно воссозданы 50-60-е годы прошлого века, — это создает особую атмосферу. Стильные костюмы, музыка и визуальная эстетика погружают зрителя в ту эпоху. Шахматные партии показаны так напряженно и динамично, что даже далекие от игры зрители легко вовлекаются в процесс.
Горничная (2021)
Алекс — молодая мать, которая убегает вместе с дочерью от своего мужа-абьюзера и остается с голыми руками. Главная героиня без денег и жилья поселяется в центре помощи жертвам домашнего насилия и пытается начать всю жизнь сначала.
Сериал стал успешным благодаря предельной правдивости, ведь снят на реальных событиях. Как выглядит жизнь "от зарплаты до зарплаты", как трудно избавиться от токсичного партнера и как бюрократическая система усложняет жизнь людям, которые едва сводят концы с концами. Критики также высоко отметили актерскую игру Маргарет Кволли ("Субстанция"), которая исполнила в сериале главную роль.
Чудовище: История Джеффри Дамера (2022)
Этот мини-сериал в 2022 году стал одним из самых резонансных и одновременно самых противоречивых проектов платформы. Перед нами история одного из самых известных серийных убийц США — Джеффри Дамера. События охватывают период с конца 1970-х до начала 1990-х гг., когда он убил и частично съел 17 молодых мужчин и подростков.
Значительная часть сюжета фокусируется на самом Джефри и его пути к первому убийству. Отдельно зрителям покажут истории жертв и смельчаков, пытавшихся остановить и разоблачить Дамера. Важный акцент создатели сериала сделали на бездействии полиции, которая игнорировала сигналы от соседей, а также расовых и социальных предубеждениях. Интересно, что в сериале неоднократно видим ситуации, когда Дамера могли задержать значительно раньше, но из-за халатности или полного безразличия этого не произошло.
После релиза сериал сразу возглавил все рейтинги и стал настоящим хитом. Эван Питерс за главную роль серийного убийцы получил премию "Золотой глобус", получив новую волну популярности.
Королева Шарлотта: История Бриджертонов (2023)
Приквел популярного сериала "Бриджертоны", вышедший в 2023 году и сразу ставший успешным благодаря фанатской базе. События разворачиваются в двух временных линиях:
- Прошлое (XVIII век). Основная история показывает юную Шарлотту — девушку, которую выдают замуж за короля Георга III. Их политический союз постепенно перерастает в непростую любовь. Достаточно внимания уделяют психической болезни короля, что становится испытанием для Шарлотты.
- "Настоящее" время (в пределах мира Бриджертонов), то есть события после смерти наследницы престола. Королева заставляет своих детей срочно создавать семьи, чтобы обеспечить продолжение династии.
Уже в первую неделю после премьеры "Королева Шарлотта: История Бриджертонов" стал №1 в более чем 90 странах и набрал сотни миллионов часов просмотра.
Оленя (2024)
Один из самых успешных и обсуждаемых сериалов 2024 года. Автор сериала и исполнитель главной роли Ричард Хадд переносит на экран собственный опыт. Ведь именно его театральный монолог о преследовании стал фундаментом всей этой истории.
Стендап-комик Донни Данн однажды угощает чаем женщину, которую зовут Марта. Девушка быстро влюбляется и начинает преследовать мужчину: засыпает тысячами сообщений и писем, вмешивается в его выступления и личную жизнь.
Атмосфера здесь очень напряженная и дискомфортная. Многие сцены построены так, чтобы вызвать тревогу, неловкость и даже страх. Из-за громкой истории и качественной подачи сериал сразу возглавил все топы и получил ряд престижных наград.
Неортодоксальная (2020)
Очень короткая, но сильная и драматическая история, основанная на реальных событиях.
Главная героиня — 19-летняя подростка Эсти — живет в суровой еврейской общине. Не по своей воле она выходит замуж, но это не приносит ей счастья.
Со временем девушка сбегает, чтобы начать новую жизнь, — найти себя и свободу. Но прошлое не отпускает: ее разыскивают муж и родственники. Это очень глубокий, эмоциональный и местами тяжелый сериал о свободе, стереотипах, побеге и поиске себя.
Полуночная месса (2021)
Атмосферная хоррор-драма о вере и страхе. События происходят на изолированном острове. В центре сюжета мужчина, возвращающийся домой после лет, проведенных в тюрьме.
Все меняется, когда в городе появляется новый священник. С его появлением горожане становятся еще более религиозными, а в городе происходит немало странных вещей. Создатели показывают, как религия перерастает в фанатизм и может исказить реальность и разрушить жизнь. Одно и то же событие становится "божьим чудом" для одних и "ужасом и безумием" для других.
Благодаря выдержанной атмосфере и психологическому напряжению сериал сразу завоевал расположение зрителей в разных странах мира.
Напомним, ранее Фокус писал:
- 5 лучших детективных сериалов, чтобы на вечер забыть обо всем.
- Кто стал триумфатором этого года на "Оскаре"? Кинообозреватель Андрей Пушкаш рассказал о победителях.
Кроме того, мы собрали для вас отличный список любовных комедий на любой вкус. Некоторые ленты просто повеселят и оставят приятное послевкусие, а другие заставят задуматься о важном.