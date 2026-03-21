Рейтинги зашкаливают: 7 лучших мини-сериалов, которые разрывают Netflix

Мини-сериалы стали настоящим хитом за последние годы. Стриминговый сервис Netflix поймал "волну", стал одним из главных производителей такого формата.

Короткие и динамичные истории, которые можно посмотреть за несколько вечеров, — сразу полюбились зрителям. Благодаря ограниченному количеству эпизодов авторы больше концентрируются именно на качестве сюжета. В конце концов, такие мини-сериалы часто получают высокие рейтинги, положительные отзывы от зрителей и престижные награды.

Если у вас нет времени осваивать длинные истории, где 5 сезонов по 20 серий, кинообозреватель Андрей Пушкаш собрал подборку интересных мини-сериалов на Netflix за последние годы, которые никого не оставят равнодушным.

Ферзевый гамбит (2020)

Драматический мини-сериал в 2020 году стал одним из самых громких хитов того времени. Сюжет разворачивается в 50-х годах вокруг американки Бет Гармон — сироты, которая вырастает в приюте. Именно там благодаря местному уборщику она узнает об игре в шахматы. Со временем героиня начинает участвовать в турнирах, где соревнуется не только с сильными соперниками, но и с социальными барьерами, потому что шахматный мир того времени почти полностью мужской.

В сериале безупречно воссозданы 50-60-е годы прошлого века, — это создает особую атмосферу. Стильные костюмы, музыка и визуальная эстетика погружают зрителя в ту эпоху. Шахматные партии показаны так напряженно и динамично, что даже далекие от игры зрители легко вовлекаются в процесс.

Горничная (2021)

Алекс — молодая мать, которая убегает вместе с дочерью от своего мужа-абьюзера и остается с голыми руками. Главная героиня без денег и жилья поселяется в центре помощи жертвам домашнего насилия и пытается начать всю жизнь сначала.

Сериал стал успешным благодаря предельной правдивости, ведь снят на реальных событиях. Как выглядит жизнь "от зарплаты до зарплаты", как трудно избавиться от токсичного партнера и как бюрократическая система усложняет жизнь людям, которые едва сводят концы с концами. Критики также высоко отметили актерскую игру Маргарет Кволли ("Субстанция"), которая исполнила в сериале главную роль.

Чудовище: История Джеффри Дамера (2022)

Этот мини-сериал в 2022 году стал одним из самых резонансных и одновременно самых противоречивых проектов платформы. Перед нами история одного из самых известных серийных убийц США — Джеффри Дамера. События охватывают период с конца 1970-х до начала 1990-х гг., когда он убил и частично съел 17 молодых мужчин и подростков.

Значительная часть сюжета фокусируется на самом Джефри и его пути к первому убийству. Отдельно зрителям покажут истории жертв и смельчаков, пытавшихся остановить и разоблачить Дамера. Важный акцент создатели сериала сделали на бездействии полиции, которая игнорировала сигналы от соседей, а также расовых и социальных предубеждениях. Интересно, что в сериале неоднократно видим ситуации, когда Дамера могли задержать значительно раньше, но из-за халатности или полного безразличия этого не произошло.

После релиза сериал сразу возглавил все рейтинги и стал настоящим хитом. Эван Питерс за главную роль серийного убийцы получил премию "Золотой глобус", получив новую волну популярности.

Королева Шарлотта: История Бриджертонов (2023)

Приквел популярного сериала "Бриджертоны", вышедший в 2023 году и сразу ставший успешным благодаря фанатской базе. События разворачиваются в двух временных линиях:

Прошлое (XVIII век). Основная история показывает юную Шарлотту — девушку, которую выдают замуж за короля Георга III. Их политический союз постепенно перерастает в непростую любовь. Достаточно внимания уделяют психической болезни короля, что становится испытанием для Шарлотты.

"Настоящее" время (в пределах мира Бриджертонов), то есть события после смерти наследницы престола. Королева заставляет своих детей срочно создавать семьи, чтобы обеспечить продолжение династии.

Уже в первую неделю после премьеры "Королева Шарлотта: История Бриджертонов" стал №1 в более чем 90 странах и набрал сотни миллионов часов просмотра.

Оленя (2024)

Один из самых успешных и обсуждаемых сериалов 2024 года. Автор сериала и исполнитель главной роли Ричард Хадд переносит на экран собственный опыт. Ведь именно его театральный монолог о преследовании стал фундаментом всей этой истории.

Стендап-комик Донни Данн однажды угощает чаем женщину, которую зовут Марта. Девушка быстро влюбляется и начинает преследовать мужчину: засыпает тысячами сообщений и писем, вмешивается в его выступления и личную жизнь.

Атмосфера здесь очень напряженная и дискомфортная. Многие сцены построены так, чтобы вызвать тревогу, неловкость и даже страх. Из-за громкой истории и качественной подачи сериал сразу возглавил все топы и получил ряд престижных наград.

Неортодоксальная (2020)

Очень короткая, но сильная и драматическая история, основанная на реальных событиях.

Главная героиня — 19-летняя подростка Эсти — живет в суровой еврейской общине. Не по своей воле она выходит замуж, но это не приносит ей счастья.

Со временем девушка сбегает, чтобы начать новую жизнь, — найти себя и свободу. Но прошлое не отпускает: ее разыскивают муж и родственники. Это очень глубокий, эмоциональный и местами тяжелый сериал о свободе, стереотипах, побеге и поиске себя.

Полуночная месса (2021)

Атмосферная хоррор-драма о вере и страхе. События происходят на изолированном острове. В центре сюжета мужчина, возвращающийся домой после лет, проведенных в тюрьме.

Все меняется, когда в городе появляется новый священник. С его появлением горожане становятся еще более религиозными, а в городе происходит немало странных вещей. Создатели показывают, как религия перерастает в фанатизм и может исказить реальность и разрушить жизнь. Одно и то же событие становится "божьим чудом" для одних и "ужасом и безумием" для других.

Благодаря выдержанной атмосфере и психологическому напряжению сериал сразу завоевал расположение зрителей в разных странах мира.

