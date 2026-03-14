Победители Оскара: "Грешники" бьют исторические рекорды, а "Гамнет" разрывает сердце
Ежегодно премия "Оскар" становится главным событием в киноиндустрии. Во время церемонии, за которой следят миллионы зрителей по всему миру, критики определяют, какие темы и жанры будут ведущими в последующие годы.
Победа на премии "Оскар" становится мощным толчком для развития карьеры и навсегда вписывает имя победителя в историю кино. Кто станет триумфатором в этом году? Кинообозреватель Андрей Пушкаш рассказывает для Фокуса об основных фаворитах и прогнозирует, кто имеет больше всего шансов получить золотую статуэтку.
Кто возьмет "Оскар"
- Триллер "Грешники" установил новый рекорд, собрав 16 из 24 номинаций. Ранее этот титул принадлежал таким фильмам, как "Все о Еве" (1950 год), "Титаник" (1997) и "Ла-Ла Ленд" (2016).
- "Одна битва за другой" — 13 номинаций и серьезная заявка на победу.
- "Марти Суприм. Гений комбинаций" и "Сентиментальная ценность" — по 9 номинаций.
- "Гамнет" — 8 номинаций.
Студийный лидер года — Warner Bros (фильмы студии получили 30 номинаций). Зато тотально проигнорировали "Wicked: Чародейка. Часть 2" — 0 номинаций. Для сравнения: у первой части, которая вышла в 2024 было 10 номинаций. Критик не комментировали ситуации и очевидно Академия прошла мимо ленты из-за отсутствия "новизны" в продолжении, которую кстати, снимали одновременно с первой частью.
Украинский след, к сожалению, без финала: "2000 метров до Андреевки" и "Я умерла в Ирпене" не номинировали.
Кто же разберет награды на нынешней премии "Оскар"? Вот наши прогнозы:
Лучшая женская роль второго плана
- Эль Фаннинг ("Сентиментальная ценность");
- Инга Ибсдоттер Лиллеаас ("Сентиментальная ценность");
- Эми Мадиган ("Оружие");
- Вунми Мосаку ("Грешники");
- Таяна Тейлор ("Одна битва за другой").
Лучшие шансы на победу у Теяны Тейлор за роль бешеной Перфидии в криминальном фильме "Одна битва за другой" и Эми Мадиган за роль зловещей тети Глэдис в триллере "Оружие". В последние годы Академия кинематографических искусств и наук часто отмечает триллеры, именно это может сыграть в пользу Мадиган, которая уже получила две награды за эту роль в течение сезона.
Лучшая мужская роль второго плана
- Бенисио Дель Торо ("Одна битва за другой");
- Джейкоб Элорди ("Франкенштейн");
- Делрой Линдо ("Грешники");
- Стеллан Скарсгард ("Сентиментальная ценность");
- Шон Пенн ("Одна битва за другой").
Фаворитами в этой номинации являются шведский актер Стелланом Скасгардом за чувственную роль в фильме "Сентиментальная ценность" и Шон Пенн за роль эксцентричного полковника в фильме "Одна битва за другой".
Академики скорее всего станут на сторону Скасгорда, для которого победа в этой номинации будет первой в карьере, к тому же он уже получил "Золотой глобус" за эту роль. Вокруг этой номинации сохраняется большая интрига, ведь более убедительная и эффектная роль была таки у Шона.
Лучший оригинальный сценарий
- "Голубая луна";
- "Простая случайность";
- "Марти Суприм. Гений комбинаций";
- "Сентиментальная ценность";
- "Грешники".
В этой номинации представлено много хороших оригинальных историй! Однако главным кандидатом на победу вероятно, станет Райан Куглер и фильм "Грешники". Его сочетание ужасов, боевика и джаза было очень успешным, смелым и новаторским.
В Украине этот фильм не имел успеха в прокате, однако в США, где расовая дискриминация и джаз имеют особое место, лента в свое время стала лидером проката.
Лучший адаптированный сценарий
- "Бугония";
- "Франкенштейн";
- "Гамнет";
- "Одна битва за другой";
- "Поезд во сне".
Главные претенденты на победу — "Одна битва за другой" и "Гамнет". Именно между этими фильмами будет вестись борьба в главной номинации. "Гамнет" — невероятно чувственное и интимное кино, которое способно разбить сердце. Однако Пол Томас Андерсон сделал историю более зрительской и успешной, что может сыграть ему на пользу. Киноакадемия вероятно, отдаст победу "Одной битве за другой".
Лучшая операторская работа
- "Франкенштейн";
- "Марти Суприм. Гений комбинаций";
- "Одна битва за другой";
- "Грешники";
- "Поезд во сне".
Оператор Отем Дюральд Аркапоу создала для фильма "Грешники" особую атмосферу, сочетая сложные движения камеры, ночное освещение и контрастные цвета. "Визуальный язык" для "Грешников" — очень важен, ведь для сочетания ужасов с музыкой нужно иметь авторский стиль в съемке. Академия такое любит!
Международный полнометражный фильм
- "Тайный агент" (Бразилия);
- "Простая случайность" (Франция/Иран);
- "Сентиментальная ценность" (Норвегия);
- "Сират" (Испания");
- "Голос Хинд Раджаб" (Танзания).
"Сентиментальная ценность" получил 9 номинаций на "Оскар" и будет бороться за главную статуэтку, где много конкурентов. Однако в этой номинации у него нет соперников. Академия иногда любит неожиданные повороты, чтобы поднять рейтинги, поэтому победа может достаться и "Простой случайности". Власти Ирана заочно осудили режиссера Джафара Панаги за съемку этой ленты.
Лучшая музыка к фильму
- "Бугония";
- "Франкенштейн";
- "Гамнет";
- "Одна битва за другой";
- "Грешники".
Фильм "Грешники" с элементами мюзикла — это автоматически делает его основным претендентом на победу.
Лучшие визуальные эффекты
- "Аватар 3";
- "F1: Фильм";
- "Мир Юрского периода: Возрождение";
- "Автобус в огне";
- "Грешники".
Каждый из номинантов поражал своими визуальными эффектами в 2025 году. Возвращение "Аватара" на большие экраны и новые приемы Джеймса Кэмерона в компьютерной графике, вероятно, снова принесут ему победу в этой номинации.
Лучший анимационный фильм
- "Арко";
- "Элио";
- "K-Pop. Охотницы на демонов";
- "Маленькая Амели или Характер дождя";
- "Зоотрополис 2".
Победу в этой номинации однозначно получит "K-Pop. Охотницы на демонов" за свой культурный резонанс. Лента доминировала на протяжении всего наградного сезона, ближайший конкурент — Disney с "Зоотрополис 2", однако их шансы значительно ниже.
Лучшая режиссерская работа
- Пол Томас Андерсон ("Одна битва за другой");
- Райан Куглер ("Грешники");
- Джош Сафди ("Марти Суприм. Гений комбинаций");
- Йоахим Триер ("Сентиментальная ценность");
- Хлоя Чжао ("Гамнет").
Больше всего шансов получить заветную статуэтку у Пола Томаса Андерсона. Его фильм уже собрал ряд наград. То, что у режиссера до сих пор нет "Оскара" тоже может сыграть в его пользу. Ближайший конкурент — Райан Куглер с фильмом "Грешники".
Лучшая женская роль
- Джесси Бакли ("Гамнет");
- Роуз Бирн ("Я не железная");
- Кейт Хадсон ("Песнь любви");
- Ренате Рейнсве ("Сентиментальная ценность");
- Эмма Стоун ("Бугония").
В этой категории сюрпризов точно не будет. Победа достанется Джесси Бакли. Ее роль жены Уильяма Шекспира в фильме "Гамнет" была феноменальной.
Лучшая мужская роль
- Леонардо ДиКаприо ("Одна битва за другой");
- Итан Хоук ("Голубая луна");
- Майкл Б. Джордан ("Грешники");
- Вагнер Моура ("Тайный агент");
- Тимоти Шаламе ("Марти Суприм. Гений комбинаций").
Получит ли Леонардо ДиКаприо свой второй "Оскар"? Фаворитом наградного сезона остается Тимоти Шаламе. Победа в этой номинации станет для молодого актера первым "Оскаром" в карьере. Чтобы усилить информационную волну вокруг себя, Шаламе способствует распространению слухов о его победе и свадьбе с Кайли Дженнер.
Лучший фильм
- "Бугония";
- "F1";
- "Франкенштейн";
- "Гамнет";
- "Марти Суприм. Гений комбинаций";
- "Одна битва за другой";
- "Тайный агент";
- "Сентиментальная ценность";
- "Грешники";
- "Поездные мечты".
В главной категории фаворитом остается "Одна битва за другой". На это указывают несколько важных факторов. Прежде всего фильм демонстрирует сильную позицию на протяжении всего наградного сезона, а его режиссер Пол Томас Андерсон уже много лет считается одним из самых авторитетных постановщиков в кино.
Критики засыпали ленту высокими рейтингами и положительными рецензиями. Она имела кассовый успех в прокате, оставаясь "зрительской", несмотря на сложную драматургию. Ближайший конкурент — "Грешники", победа этого фильма может стать одной из самых больших неожиданностей церемонии.
Где смотреть церемонию "Оскар-2026"?
В Украине прямую трансляцию церемонии можно посмотреть на канале "Суспільне Культура".
- 15 марта в 23:00 начнется предшоу.
- 16 марта в 00:30 начало трансляции красной дорожки.
- 16 марта в 01:00 начало церемонии.
Напомним, ранее Фокус писал о:
- 5 лучших детективных сериалах, чтобы на вечер забыть обо всем. Зрителям предлагают разобраться не в том, кто решился на убийство, а почему он или она это сделали.
- 6 фильмах о женщинах, которые сделали неоценимый вклад в общество, культуру, науку и искусство. Их голоса на самом деле очень разные — от громких биографических драм до вымышленных, но вдохновенных историй.
Начало весны для киноиндустрии — это период борьбы за внимание зрителя после насыщенных зимних праздников и каникул. Традиционно март открывает сезон весенних блокбастеров и масштабной научной фантастики.