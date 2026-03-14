Победители Оскара: "Грешники" бьют исторические рекорды, а "Гамнет" разрывает сердце

Ежегодно премия "Оскар" становится главным событием в киноиндустрии. Во время церемонии, за которой следят миллионы зрителей по всему миру, критики определяют, какие темы и жанры будут ведущими в последующие годы.

Победа на премии "Оскар" становится мощным толчком для развития карьеры и навсегда вписывает имя победителя в историю кино. Кто станет триумфатором в этом году? Кинообозреватель Андрей Пушкаш рассказывает для Фокуса об основных фаворитах и прогнозирует, кто имеет больше всего шансов получить золотую статуэтку.

Кто возьмет "Оскар"

Триллер "Грешники" установил новый рекорд, собрав 16 из 24 номинаций. Ранее этот титул принадлежал таким фильмам, как "Все о Еве" (1950 год), "Титаник" (1997) и "Ла-Ла Ленд" (2016).

установил новый рекорд, собрав 16 из 24 номинаций. Ранее этот титул принадлежал таким фильмам, как "Все о Еве" (1950 год), "Титаник" (1997) и "Ла-Ла Ленд" (2016). "Одна битва за другой" — 13 номинаций и серьезная заявка на победу.

— 13 номинаций и серьезная заявка на победу. "Марти Суприм. Гений комбинаций" и "Сентиментальная ценность" — по 9 номинаций.

— по 9 номинаций. "Гамнет" — 8 номинаций.

Відео дня

Студийный лидер года — Warner Bros (фильмы студии получили 30 номинаций). Зато тотально проигнорировали "Wicked: Чародейка. Часть 2" — 0 номинаций. Для сравнения: у первой части, которая вышла в 2024 было 10 номинаций. Критик не комментировали ситуации и очевидно Академия прошла мимо ленты из-за отсутствия "новизны" в продолжении, которую кстати, снимали одновременно с первой частью.

Украинский след, к сожалению, без финала: "2000 метров до Андреевки" и "Я умерла в Ирпене" не номинировали.

Кто же разберет награды на нынешней премии "Оскар"? Вот наши прогнозы:

Лучшая женская роль второго плана

Эль Фаннинг ("Сентиментальная ценность");

Инга Ибсдоттер Лиллеаас ("Сентиментальная ценность");

Эми Мадиган ("Оружие");

Вунми Мосаку ("Грешники");

Таяна Тейлор ("Одна битва за другой").

Лучшие шансы на победу у Теяны Тейлор за роль бешеной Перфидии в криминальном фильме "Одна битва за другой" и Эми Мадиган за роль зловещей тети Глэдис в триллере "Оружие". В последние годы Академия кинематографических искусств и наук часто отмечает триллеры, именно это может сыграть в пользу Мадиган, которая уже получила две награды за эту роль в течение сезона.

Лучшая мужская роль второго плана

Бенисио Дель Торо ("Одна битва за другой");

Джейкоб Элорди ("Франкенштейн");

Делрой Линдо ("Грешники");

Стеллан Скарсгард ("Сентиментальная ценность");

Шон Пенн ("Одна битва за другой").

Фаворитами в этой номинации являются шведский актер Стелланом Скасгардом за чувственную роль в фильме "Сентиментальная ценность" и Шон Пенн за роль эксцентричного полковника в фильме "Одна битва за другой".

Академики скорее всего станут на сторону Скасгорда, для которого победа в этой номинации будет первой в карьере, к тому же он уже получил "Золотой глобус" за эту роль. Вокруг этой номинации сохраняется большая интрига, ведь более убедительная и эффектная роль была таки у Шона.

Лучший оригинальный сценарий

"Голубая луна";

"Простая случайность";

"Марти Суприм. Гений комбинаций";

"Сентиментальная ценность";

"Грешники".

В этой номинации представлено много хороших оригинальных историй! Однако главным кандидатом на победу вероятно, станет Райан Куглер и фильм "Грешники". Его сочетание ужасов, боевика и джаза было очень успешным, смелым и новаторским.

В Украине этот фильм не имел успеха в прокате, однако в США, где расовая дискриминация и джаз имеют особое место, лента в свое время стала лидером проката.

Лучший адаптированный сценарий

"Бугония";

"Франкенштейн";

"Гамнет";

"Одна битва за другой";

"Поезд во сне".

Главные претенденты на победу — "Одна битва за другой" и "Гамнет". Именно между этими фильмами будет вестись борьба в главной номинации. "Гамнет" — невероятно чувственное и интимное кино, которое способно разбить сердце. Однако Пол Томас Андерсон сделал историю более зрительской и успешной, что может сыграть ему на пользу. Киноакадемия вероятно, отдаст победу "Одной битве за другой".

Лучшая операторская работа

"Франкенштейн";

"Марти Суприм. Гений комбинаций";

"Одна битва за другой";

"Грешники";

"Поезд во сне".

Оператор Отем Дюральд Аркапоу создала для фильма "Грешники" особую атмосферу, сочетая сложные движения камеры, ночное освещение и контрастные цвета. "Визуальный язык" для "Грешников" — очень важен, ведь для сочетания ужасов с музыкой нужно иметь авторский стиль в съемке. Академия такое любит!

Международный полнометражный фильм

"Тайный агент" (Бразилия);

"Простая случайность" (Франция/Иран);

"Сентиментальная ценность" (Норвегия);

"Сират" (Испания");

"Голос Хинд Раджаб" (Танзания).

"Сентиментальная ценность" получил 9 номинаций на "Оскар" и будет бороться за главную статуэтку, где много конкурентов. Однако в этой номинации у него нет соперников. Академия иногда любит неожиданные повороты, чтобы поднять рейтинги, поэтому победа может достаться и "Простой случайности". Власти Ирана заочно осудили режиссера Джафара Панаги за съемку этой ленты.

Лучшая музыка к фильму

"Бугония";

"Франкенштейн";

"Гамнет";

"Одна битва за другой";

"Грешники".

Фильм "Грешники" с элементами мюзикла — это автоматически делает его основным претендентом на победу.

Лучшие визуальные эффекты

"Аватар 3";

"F1: Фильм";

"Мир Юрского периода: Возрождение";

"Автобус в огне";

"Грешники".

Каждый из номинантов поражал своими визуальными эффектами в 2025 году. Возвращение "Аватара" на большие экраны и новые приемы Джеймса Кэмерона в компьютерной графике, вероятно, снова принесут ему победу в этой номинации.

Лучший анимационный фильм

"Арко";

"Элио";

"K-Pop. Охотницы на демонов";

"Маленькая Амели или Характер дождя";

"Зоотрополис 2".

Победу в этой номинации однозначно получит "K-Pop. Охотницы на демонов" за свой культурный резонанс. Лента доминировала на протяжении всего наградного сезона, ближайший конкурент — Disney с "Зоотрополис 2", однако их шансы значительно ниже.

Лучшая режиссерская работа

Пол Томас Андерсон ("Одна битва за другой");

Райан Куглер ("Грешники");

Джош Сафди ("Марти Суприм. Гений комбинаций");

Йоахим Триер ("Сентиментальная ценность");

Хлоя Чжао ("Гамнет").

Больше всего шансов получить заветную статуэтку у Пола Томаса Андерсона. Его фильм уже собрал ряд наград. То, что у режиссера до сих пор нет "Оскара" тоже может сыграть в его пользу. Ближайший конкурент — Райан Куглер с фильмом "Грешники".

Лучшая женская роль

Джесси Бакли ("Гамнет");

Роуз Бирн ("Я не железная");

Кейт Хадсон ("Песнь любви");

Ренате Рейнсве ("Сентиментальная ценность");

Эмма Стоун ("Бугония").

В этой категории сюрпризов точно не будет. Победа достанется Джесси Бакли. Ее роль жены Уильяма Шекспира в фильме "Гамнет" была феноменальной.

Лучшая мужская роль

Леонардо ДиКаприо ("Одна битва за другой");

Итан Хоук ("Голубая луна");

Майкл Б. Джордан ("Грешники");

Вагнер Моура ("Тайный агент");

Тимоти Шаламе ("Марти Суприм. Гений комбинаций").

Получит ли Леонардо ДиКаприо свой второй "Оскар"? Фаворитом наградного сезона остается Тимоти Шаламе. Победа в этой номинации станет для молодого актера первым "Оскаром" в карьере. Чтобы усилить информационную волну вокруг себя, Шаламе способствует распространению слухов о его победе и свадьбе с Кайли Дженнер.

Лучший фильм

"Бугония";

"F1";

"Франкенштейн";

"Гамнет";

"Марти Суприм. Гений комбинаций";

"Одна битва за другой";

"Тайный агент";

"Сентиментальная ценность";

"Грешники";

"Поездные мечты".

В главной категории фаворитом остается "Одна битва за другой". На это указывают несколько важных факторов. Прежде всего фильм демонстрирует сильную позицию на протяжении всего наградного сезона, а его режиссер Пол Томас Андерсон уже много лет считается одним из самых авторитетных постановщиков в кино.

Критики засыпали ленту высокими рейтингами и положительными рецензиями. Она имела кассовый успех в прокате, оставаясь "зрительской", несмотря на сложную драматургию. Ближайший конкурент — "Грешники", победа этого фильма может стать одной из самых больших неожиданностей церемонии.

Где смотреть церемонию "Оскар-2026"?

В Украине прямую трансляцию церемонии можно посмотреть на канале "Суспільне Культура".

15 марта в 23:00 начнется предшоу.

16 марта в 00:30 начало трансляции красной дорожки.

16 марта в 01:00 начало церемонии.

