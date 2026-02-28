От экрана не оторваться: 7 лучших фильмов марта, о которых все говорят

Начало весны для киноиндустрии — это период борьбы за внимание зрителя после насыщенных зимних праздников и каникул. Традиционно март открывает сезон весенних блокбастеров и масштабной научной фантастики. Именно такое кино, по убеждению кинокомпаний, лучше всего привлекает публику в кинозалы.

В марте зрителей ждет новая экранизация романа Коллин Гувер, переосмысление истории невесты Франкенштейна, космическая миссия в исполнении Райана Гослинга и ряд других громких и эксклюзивных премьер, которые точно не оставят нас равнодушными.

Какие фильмы стоит добавить в свой список просмотра в кинотеатрах в этом месяце, Фокусу рассказывает кинообозреватель Андрей Пушкаш.

"Невеста"

реж. Мэгги Джилленхол

с 5-го марта

Начинаем месяц с готической фантастики с элементами ужасов и драмы — "Невесты" от Warner Bros. Перед нами предстанет современная и креативная адаптация классической истории о жене Франкенштейна (в оригинальной истории этому персонажу было уделено меньше внимания).

Відео дня

Режиссерское кресло заняла Мэгги Джилленхол (сестра известного актера Джейка Джилленхола). Ожидается, что это будет сочетание "панк-рокового" настроения, готической эстетики, экшина и социальной драмы.

Главную роль исполнила Джесси Бакли, которая в этом году имеет все шансы получить "Оскар" за главную роль в фильме "Гамнет", а роль Франкенштейна отлично воплотил Кристиан Бэйл.

"Кутюр"

реж. Алис Винокур

с 5-го марта

Драматическая лента французского режиссера Алис Винокур с Анджелиной Джоли в главной роли. В центре сюжета американский режиссер (Анджелина Джоли), которая приезжает в Париж на Неделю моды, чтобы снять свой фильм. Во время поездки у нее диагностируют рак молочной железы, поэтому героиня оказывается перед сложным испытанием.

Параллельно разворачиваются истории двух других женщин: Ады — молодой модели из Судана, которая только вступила в мир моды, и Анжель — опытной визажистки, работающей за кулисами и мечтающей о собственной карьере.

"Кутюр" покажет закулисную реальность индустрии, на которую мало кто обращает внимание: работу швей, визажистов и режиссеров, а также эмоциональные и физические перегрузки. Впрочем, акцент будет не только на моду, но и внутреннюю силу, личную борьбу, самопознание и поддержку между женщинами.

"Гамнет"

Реж. Хлоя Джао

С 5-го марта

Один из фаворитов нынешнего "Оскара". Историческая драма Хлои Джао адаптирована из романа Мэгги О'Фаррелл "Hamnet". История базируется на реальных событиях из жизни Уильяма Шекспира, а именно раскрывает фигуру его жены — Агнес, которая переживает потерю их сына.

Известно, что смерть малыша стала одной из причин написания знаменитой пьесы "Гамлет", именно таким образом Уильям выразил свою боль и скорбь. Фильм отличается сильной драматургией, эмоциональностью и интимной подачей.

Главную роль исполнила Джесси Бакли, которая по прогнозам, имеет больше всего шансов получить "Оскар" за лучшую женскую роль. Сам фильм уже получил 8 номинаций на "Оскар", 6 номинаций на "Золотой глобус", 12 номинаций на "Выбор критиков" и 12 номинаций на "Бафта". Фильм выходит в прокат на языке оригинала (английский) с украинскими субтитрами.

"Когда ты расстанешься?"

реж. Алексей Комаровский

С 12-го марта

Украинская романтическая комедия Алексея Комаровского — продолжением истории "Когда ты выйдешь замуж?". Свадьба главных героев превращается в настоящий хаос. Жениха похищают, а остальные героини попадают в авантюру, связанную с кражей бриллианта. Сиквел сосредоточится не на браке, а на разводе и новом начале в жизни.

Фильм должен быть легким, простым и очень веселым. Перед стартом в прокате творческая команда будет иметь тур по городам Украины.

"Воспоминания о нем"

реж. Венесса Касвиль

с 12-го марта

Экранизация одноименного романа Колин Гувер. Романтическая драма о вине, втором шансе и борьбе матери за своего ребенка. Главная героиня. Кенна, возвращается в родной городок после пяти лет в тюрьме. Там она пытается заслужить прощение у семьи погибшего возлюбленного и наладить отношения со своей дочерью. Единственный, кто проявляет к ней сочувствие, местный бармен. Между ними завязываются чувства, а это может разрушить надежду Кенны вернуть дочь.

После кассового успеха "Брось, если любишь" (бестселлером Колин Гувер) студия Universal сразу запустила в разработку следующий фильм по мотивам ее книги. История обещает быть очень эмоциональной с акцентом на психологическую драму. Будет ли сюжет каноническим к первоисточнику, зрители смогут узнать уже с 12-го марта.

"Проект "Аве Мария"

реж. Фил Лорд и Кристофер Миллер

с 19-го марта

Научно-фантастический фильм режиссерского дуэта Филла Лорда и Кристофера Миллера. Ленту сняли по одноименной книге Энди Уэйр. Главный герой — учитель естественных наук Райленд. Его отбирают для космической миссии, чтобы спасти мир, — это последняя надежда человечества, ведь Солнце совсем скоро погаснет.

В космосе главный герой познакомится со странным существом, и между ними завяжется дружба. Райленд узнает, что звезда, возле которой живет его новый товарищ, тоже угасает, поэтому пытается спасти оба Солнца.

Учитывая предыдущие проекты режиссеров, ожидаем сочетание динамичного сюжета, серьезной научной фантастики, остроумного юмора и много иронии. Роль спасителя Земли на этот раз воплотит Райан Гослинг.

"Любить не любить"

реж. Кристофер Боргли

с 31-го марта

В последний день месяца стартуют допремьерные показы одного из самых ожидаемых релизов этой весны — новый авторский фильм производства А24 с Зендеей и Робертом Паттинсоном в главных ролях.

Сюжет романтической комедия подробно не сообщается. Кроме звездного состава, известно, что главные герои помолвлены и готовятся к свадьбе, но вскоре их отношения проходят через неожиданные испытания, которые угрожают свадьбе.

Это точно не будет типичный "ромком". Картина с легкими юмором должна исследовать темы взросления, ожиданий от отношений и их воплощения в реальности.

Напомним, ранее Фокус писал о:

Также мы рассказывали о 8 действительно смешных комедиях о любви, которые оценили зрители. Такое кино имеет уникальное свойство — сближать и дарили совместные приятные воспоминания после просмотра.