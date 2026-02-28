Від екрана не відірватися: 7 найкращих фільмів березня, про які всі говорять

Початок весни для кіноіндустрії — це період боротьби за увагу глядача після насичених зимових свят і канікул. Традиційно березень відкриває сезон весняних блокбастерів і масштабної наукової фантастики. Саме таке кіно, на переконання кінокомпаній, найкраще привертає публіку до кінозалів.

У березні на глядачів чекає нова екранізація роману Коллін Гувер, переосмислення історії нареченої Франкенштейна, космічна місія у виконанні Раян Гослінга та низка інших гучних і ексклюзивних прем’єр, які точно не залишать нас байдужими.

Які фільми варто додати до свого списку перегляду в кінотеатрах цього місяця, Фокусу розповідає кінооглядач Андрій Пушкаш.

"Наречена"

реж. Меґґі Джилленгол

з 5-го березня

Розпочинаємо місяць з готичної фантастики з елементами жахів та драми — "Нареченої" від Warner Bros. Перед нами постане сучасна та креативна адаптація класичної історії про дружину Франкенштейна (в оригінальній історії цьому персонажу було приділено менше уваги).

Відео дня

Режисерське крісло посіла Меґґі Джилленгол (сестра відомого актора Джейка Джилленгола). Очікується що це буде поєднання "панк-рокового" настрою, готичної естетики, екшину та соціальної драми.

Головну роль виконала Джессі Баклі, яка цьогоріч має всі шанси отримати "Оскар" за головну роль у фільмі "Гамнет", а роль Франкенштейна відмінно втілив Крістіан Бейл.

"Кутюр"

реж. Аліс Винокур

з 5-го березня

Драматична стрічка французької режисерки Аліс Винокур з Анджеліною Джолі у головній ролі. В центрі сюжету американська режисерка (Анджеліна Джолі), яка приїздить до Парижа на Тиждень моди, щоб зняти свій фільм. Під час поїздки у неї діагностують рак молочної залози, тож героїня опиняється перед складним випробовуванням.

Паралельно розгортаються історії двох інших жінок: Ади — молодої моделі із Судану, яка щойно вступила в світ моди, та Анжель — досвідченої візажистки, що працює за лаштунками та мріє про власну кар’єру.

"Кутюр" покаже закулісну реальність індустрії, на яку мало хто звертає увагу: роботу швачок, візажистів та режисерів, а також емоційні та фізичні перевантаження. Втім, акцент буде на лише на моду, а й внутрішню силу, особисту боротьбу, самопізнання та підтримку між жінками.

"Гамнет"

Реж. Хлоя Джао

З 5-го березня

Один із фаворитів цьогорічного "Оскара". Історична драма Хлої Джао адаптована із роману Меггі О’Фаррелл "Hamnet". Історія базується на реальних подіях з життя Вільяма Шекспіра, а саме розкриває постать його дружини — Агнес, яка переживає втрату їхнього сина.

Відомо, що смерть малюка стала однією із причин написання славнозвісної п’єси "Гамлет", саме в такий спосіб Вільям висловив свою біль та скорботу. Фільм вирізняється сильною драматургією, емоційністю та інтимною подачею.

Головну роль виконала Джессі Баклі, яка за прогнозами, має найбільше шансів отримати "Оскар" за найкращу жіночу роль. Сам фільм уже отримав 8 номінацій на "Оскар", 6 номінацій на "Золотий глобус", 12 номінацій на "Вибір критиків" та 12 номінацій на "Бафта". Фільм виходить у прокат мовою оригіналу (англійська) із українськими субтитрами.

"Коли ти розлучишся?"

реж. Олексій Комаровський

З 12-го березня

Українська романтична комедія Олексія Комаровського — продовженням історії "Коли ти вийдеш заміж?". Весілля головних героїв перетворюється на справжній хаос. Нареченого викрадають, а інші героїні потрапляють в авантюру, пов’язану з крадіжкою діаманта. Сиквел зосередиться не на шлюбі, а на розлучені та новому початку у житті.

Фільм має бути легким, простим та дуже веселим. Перед стартом у прокаті творча команда матиме тур містами України.

"Спогади про нього"

реж. Венесса Касвіль

з 12-го березня

Екранізація однойменного роману Колін Гувер. Романтична драма про провину, другий шанс та боротьбу матері за свою дитину. Головна героїння. Кенна, повертається у рідне містечко після п’яти років у в’язниці. Там вона намагається заслужити прощення у родини загиблого коханого та налагодити стосунки зі своєю донькою. Єдиний, хто проявляє до неї співчуття, місцевий бармен. Між ними зав’язуються почуття, а це може зруйнувати надію Кенни повернути доньку.

Після касового успіху "Покинь, якщо кохаєш" (бестселером Колін Гувер) студія Universal одразу запустила у розробку наступний фільм за мотивами її книги. Історія обіцяє бути дуже емоційною з акцентом на психологічну драму. Чи буде сюжет канонічним до першоджерела, глядачі зможуть дізнатися вже з 12-го березня.

"Проєкт "Аве Марія"

реж. Філ Лорд та Крістофер Міллер

з 19-го березня

Науково-фантастичний фільм режисерського дуету Філла Лорда та Крістофера Міллера. Стрічку зняли за однойменною книгою Енді Вейр. Головний герой — вчитель природничих наук Райленд. Його відбирають для космічної місії, щоб врятувати світ, — це остання надія людства, адже Сонце зовсім скоро згасне.

У космосі головний герой познайомиться з дивною істотою, і між ними зав’яжеться дружба. Райленд дізнається, що зірка, біля якої живе його новий товариш, теж згасає, тож намагається врятувати обидва Сонця.

Зважаючи на попередні проєкти режисерів, очікуємо поєднання динамічного сюжету, серйозної наукової фантастики, дотепного гумору та багато іронії. Роль рятівника Землі цього разу втілить Раян Гослінг.

"Любить не любить"

реж. Крістофер Борглі

з 31-го березня

В останній день місяця стартують допрем’єрні покази одного із найбільш очікуваних релізів цієї весни — новий авторський фільм виробництва А24 зі Зендеєю та Робертом Паттінсоном в головних ролях.

Сюжет романтичної комедія детально не повідомляється. Окрім зіркового складу, відомо, що головні герої заручені і готуються до весілля, але незабаром їхні стосунки проходять через неочікувані випробування, які загрожують весіллю.

Це точно не буде типовий "ромком". Картина з легкими гумором має дослідити теми дорослішання, очікувань від стосунків та їхнього втілення у реальності.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про:

5 найкращих детективних серіалів, щоб на вечір забути про все.

Побили всі рекорди: 5 найкасовіших фільмів в історії світового кіно.

Також ми розповідали про 8 дійсно смішних комедій про кохання, які оцінили глядачі. Таке кіно має унікальну властивість — зближувати та дарували спільні приємні спогади після перегляду.