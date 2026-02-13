8 дійсно смішних комедій про кохання, які оцінили глядачі
Романтичні комедії — жанр, до якого хочеться повертатися знову і знову, особливо у День всіх закоханих. Таке кіно має унікальну властивість — зближувати та дарували спільні приємні спогади після перегляду.
У сьогоднішній добірці зібрані любовні комедії на будь-який смак. Деякі стрічки просто повеселять і залишать приємний післясмак, а інші заставлять замислитися про важливе.
"Їх легко дивитися, а ще легше полюбити", — розповідає кінооглядач Андрій Пушкаш, який запропонував читачам Фокусу вісім небанальних картин для вечірнього перегляду на День святого Валентина.
"Пригоди у Вегасі" (2008)
- реж. Том Вон
Легка романтична комедія про те, як один імпульсивний вчинок може повністю перевернути життя. У центрі сюжету двоє незнайомців, які після невдалих періодів у житті зустрічаються у Лас-Вегасі. Одна бурхлива ніч — і вони прокидаються одруженими, та ще й виграють джекпот в казино. Суд зобов’язує молодят пожити разом, поки не стане зрозуміло, кому дістануться гроші.
Роль запеклих ненависників бездоганно втілили Кемерон Діаз та Ештон Кутчер. "Пригоди у Вегасі" дуже простий, комфортний та приємний фільм для перегляду, побудований на принципі "від ненависті до кохання".
"Скільки у тебе?" (2012)
- реж. Марк Майлод
Перед нами постає історія Еллі, яка прочитала у статті, що дівчата, які мали багато партнерів, начебто рідко знаходять справжнє кохання. Отже, героїня вирішує знайти хлопця серед своїх колишніх. У цьому їй допоможе дещо цинічний сусід — Колін.
За гумором у цій стрічці насправді ховаються історії про страх, невпевненість та чесність перед собою. Зрештою, веселий та дещо іронічний фільм підштовхне глядача до висновку, що важливі не цифри, а люди.
"Освідчення" (2009)
- реж. Енн Флетчер
Маргарет — дуже сувора та вимоглива керівниця, якій загрожує депортація. Щоб розібратися з цим, вона заставляє свого асистента, Ендрю, погодитися на фіктивні заручини. Разом вони вирушають до Аляски на родинне свято "нареченого", де їм доведеться вдавати щасливих закоханих.
Фільм контрастує на персонажах, він — добрий та іронічний, вона — холоднокровна і непідступна. Парочка постійно потрапляє в кумедні та незручні ситуації, — і починає закохуватися.
Ця комедія може похизуватися високими рейтингами та низкою схвальних відгуків, а Сандру Буллок за роль суворої керівниці номінували на премію "Золотий глобус".
"Дівчина без комплексів" (2015)
- реж. Джадд Апатов
Новий погляд на романтичні комедії з сучасним гумором та більш відвертими сценами. Головна героїня не вірить у моногамію та зустрічається за гарячими хлопцями "без обов’язків". Проте її погляди на стосунки змінюються, коли вона знайомиться для інтерв’ю зі спортивним лікарем. Її черговий роман переростає у дещо більше: героїня починає переосмислювати свої погляди та ідеалізацію стосунків.
У "Дівчині без комплексів" зіграли як відомі комедійні актори, так і зіркові спортсмени: Леброн Джеймс та Джон Сіна. Фільм дуже чесний та іронічний, що поєднує в собі дотепний, але інколи провокаційний гумор.
"Змішані" (2014)
- реж. Френк Корачі
Романтична комедія з Адамом Сендлером. Після невдалого побачення батьки-одинаки Лорен і Джим сподіваються більше ніколи не побачитися. Але доля вирішує інакше: разом зі своїми дітьми герої опиняються на спільному відпочинку в Африці.
Дуже простий та комфортний фільм з кумедним гумором — про другий шанс, складність стосунків після втрат та виховання дітей.
"Між небом і землею" (2005)
- реж. Марк Вотерс
Романтична комедія з Різ Візерспун та Марко Руффалом в головних ролях. У центрі сюжету — хлопець Девід. Він переїздить у нову квартиру, але зненацька зустрічає Елізабет, яка поводить себе так, наче це її житло.
Згодом Девід з’ясовує, що дівчина раніше жила в помешканні, а зараз перебуває у комі. Весь час він спілкувався з її духом. З часом хлопець звикає до Елізабет — й між ними виникає емоційний зв’язок, який змушує обох переосмислити ставлення до почуттів. Зворушливе та дуже затишне кіно про почуття, що залишає приємний післясмак.
"Як позбутися хлопця за 10 днів" (2003)
- реж. Дональд Петрі
Історія журналістки, яка пише статтю про те, як зіпсувати стосунки. Тим часом каверзний маркетолог, якого звуть Бен, намагається закохати її в себе заради перемоги у парі. Обоє героїв починають грати за власними правилами, не підозрюючи, що закохуватися.
Фільм побудований на палкій хімії між головними героями, руйнуванні стереотипів та чудовому гуморі. "Як позбутися хлопця за 10 днів" — дуже смішне та легке кіно, яке точно стане класикою.
"Хай щастить тобі Лео Гранде" (2022)
- реж. Софі Гайд
Закінчимо добірку британською драматичною комедією з Еммою Томпсон у головній ролі. Це фільм-сповідь 55-річної вдови, яка прожила стандартне життя й не мала потрібного сексуального досвіду та емоцій. Вона замовляє молодого та вродливого працівника індустрії для дорослих, щоб провести з ним ніч.
Замість тілесної близькості їхня зустріч переростає у щиру розмову: героїня розповість про своє минуле, помилки, страх, тривоги та не проговорені бажання.
Глибокі діалоги роблять стрічку дуже чесною та чуттєвою без надмірного драматизму. "Хай щастить тобі Лео Гранде" — справжня "знахідка" для поціновувачів жанру, бо акцентує увагу на нових можливостях романтичних комедій.
