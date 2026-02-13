8 дійсно смішних комедій про кохання, які оцінили глядачі

Романтичні комедії — жанр, до якого хочеться повертатися знову і знову, особливо у День всіх закоханих. Таке кіно має унікальну властивість — зближувати та дарували спільні приємні спогади після перегляду.

У сьогоднішній добірці зібрані любовні комедії на будь-який смак. Деякі стрічки просто повеселять і залишать приємний післясмак, а інші заставлять замислитися про важливе.

"Їх легко дивитися, а ще легше полюбити", — розповідає кінооглядач Андрій Пушкаш, який запропонував читачам Фокусу вісім небанальних картин для вечірнього перегляду на День святого Валентина.

"Пригоди у Вегасі" (2008)

реж. Том Вон

Легка романтична комедія про те, як один імпульсивний вчинок може повністю перевернути життя. У центрі сюжету двоє незнайомців, які після невдалих періодів у житті зустрічаються у Лас-Вегасі. Одна бурхлива ніч — і вони прокидаються одруженими, та ще й виграють джекпот в казино. Суд зобов’язує молодят пожити разом, поки не стане зрозуміло, кому дістануться гроші.

Роль запеклих ненависників бездоганно втілили Кемерон Діаз та Ештон Кутчер. "Пригоди у Вегасі" дуже простий, комфортний та приємний фільм для перегляду, побудований на принципі "від ненависті до кохання".

"Скільки у тебе?" (2012)

реж. Марк Майлод

Перед нами постає історія Еллі, яка прочитала у статті, що дівчата, які мали багато партнерів, начебто рідко знаходять справжнє кохання. Отже, героїня вирішує знайти хлопця серед своїх колишніх. У цьому їй допоможе дещо цинічний сусід — Колін.

За гумором у цій стрічці насправді ховаються історії про страх, невпевненість та чесність перед собою. Зрештою, веселий та дещо іронічний фільм підштовхне глядача до висновку, що важливі не цифри, а люди.

"Освідчення" (2009)

реж. Енн Флетчер

Маргарет — дуже сувора та вимоглива керівниця, якій загрожує депортація. Щоб розібратися з цим, вона заставляє свого асистента, Ендрю, погодитися на фіктивні заручини. Разом вони вирушають до Аляски на родинне свято "нареченого", де їм доведеться вдавати щасливих закоханих.

Фільм контрастує на персонажах, він — добрий та іронічний, вона — холоднокровна і непідступна. Парочка постійно потрапляє в кумедні та незручні ситуації, — і починає закохуватися.

Ця комедія може похизуватися високими рейтингами та низкою схвальних відгуків, а Сандру Буллок за роль суворої керівниці номінували на премію "Золотий глобус".

"Дівчина без комплексів" (2015)

реж. Джадд Апатов

Новий погляд на романтичні комедії з сучасним гумором та більш відвертими сценами. Головна героїня не вірить у моногамію та зустрічається за гарячими хлопцями "без обов’язків". Проте її погляди на стосунки змінюються, коли вона знайомиться для інтерв’ю зі спортивним лікарем. Її черговий роман переростає у дещо більше: героїня починає переосмислювати свої погляди та ідеалізацію стосунків.

У "Дівчині без комплексів" зіграли як відомі комедійні актори, так і зіркові спортсмени: Леброн Джеймс та Джон Сіна. Фільм дуже чесний та іронічний, що поєднує в собі дотепний, але інколи провокаційний гумор.

"Змішані" (2014)

реж. Френк Корачі

Романтична комедія з Адамом Сендлером. Після невдалого побачення батьки-одинаки Лорен і Джим сподіваються більше ніколи не побачитися. Але доля вирішує інакше: разом зі своїми дітьми герої опиняються на спільному відпочинку в Африці.

Дуже простий та комфортний фільм з кумедним гумором — про другий шанс, складність стосунків після втрат та виховання дітей.

"Між небом і землею" (2005)

реж. Марк Вотерс

Романтична комедія з Різ Візерспун та Марко Руффалом в головних ролях. У центрі сюжету — хлопець Девід. Він переїздить у нову квартиру, але зненацька зустрічає Елізабет, яка поводить себе так, наче це її житло.

Згодом Девід з’ясовує, що дівчина раніше жила в помешканні, а зараз перебуває у комі. Весь час він спілкувався з її духом. З часом хлопець звикає до Елізабет — й між ними виникає емоційний зв’язок, який змушує обох переосмислити ставлення до почуттів. Зворушливе та дуже затишне кіно про почуття, що залишає приємний післясмак.

"Як позбутися хлопця за 10 днів" (2003)

реж. Дональд Петрі

Історія журналістки, яка пише статтю про те, як зіпсувати стосунки. Тим часом каверзний маркетолог, якого звуть Бен, намагається закохати її в себе заради перемоги у парі. Обоє героїв починають грати за власними правилами, не підозрюючи, що закохуватися.

Фільм побудований на палкій хімії між головними героями, руйнуванні стереотипів та чудовому гуморі. "Як позбутися хлопця за 10 днів" — дуже смішне та легке кіно, яке точно стане класикою.

"Хай щастить тобі Лео Гранде" (2022)

реж. Софі Гайд

Закінчимо добірку британською драматичною комедією з Еммою Томпсон у головній ролі. Це фільм-сповідь 55-річної вдови, яка прожила стандартне життя й не мала потрібного сексуального досвіду та емоцій. Вона замовляє молодого та вродливого працівника індустрії для дорослих, щоб провести з ним ніч.

Замість тілесної близькості їхня зустріч переростає у щиру розмову: героїня розповість про своє минуле, помилки, страх, тривоги та не проговорені бажання.

Глибокі діалоги роблять стрічку дуже чесною та чуттєвою без надмірного драматизму. "Хай щастить тобі Лео Гранде" — справжня "знахідка" для поціновувачів жанру, бо акцентує увагу на нових можливостях романтичних комедій.

