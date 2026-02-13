8 действительно смешных комедий о любви, которые оценили зрители

Романтические комедии — жанр, к которому хочется возвращаться снова и снова, особенно в День всех влюбленных. Такое кино имеет уникальное свойство — сближать и дарить совместные приятные воспоминания после просмотра.

В сегодняшней подборке собраны любовные комедии на любой вкус. Одни ленты просто повеселят и оставят приятное послевкусие, а другие заставят задуматься о важном.

"Их легко смотреть, а еще легче полюбить", — рассказывает кинообозреватель Андрей Пушкаш, который предложил читателям Фокуса восемь небанальных фильмов для вечернего просмотра на День святого Валентина.

"Приключения в Вегасе" (2008)

реж. Том Вон

Легкая романтическая комедия о том, как один импульсивный поступок может полностью перевернуть жизнь. В центре сюжета незнакомцы, которые после неудачных периодов в жизни встречаются в Лас-Вегасе. Одна бурная ночь — и они просыпаются женатыми, да еще и выигрывают джекпот в казино. Суд обязывает молодоженов пожить вместе, пока не станет понятно, кому достанутся деньги.

Роль отъявленных ненавистников безупречно воплотили Кэмерон Диаз и Эштон Кутчер. "Приключения в Вегасе" очень простой, комфортный и приятный фильм для просмотра, построенный на принципе "от ненависти к любви".

"Сколько у тебя?" (2012)

реж. Марк Майлод

Перед нами история Элли, прочитавшей в статье, что девушки, которые имели много партнеров, вроде бы редко находят настоящую любовь. Итак, героиня решает найти парня среди своих бывших. В этом ей поможет несколько циничный сосед — Колин.

За юмором в этой ленте на самом деле скрываются истории о страхе, неуверенности и честности перед собой. В конце концов, веселый и несколько ироничный фильм подтолкнет зрителя к выводу, что важны не цифры, а люди.

"Предложение" (2009)

реж. Энн Флетчер

Маргарет — очень строгая и требовательная руководительница, которой грозит депортация. Чтобы разобраться с этим, она заставляет своего ассистента, Эндрю, согласиться на фиктивную помолвку. Вместе они отправляются на Аляску на семейный праздник "жениха", где им придется изображать счастливых влюбленных.

Фильм контрастирует на персонажах, он — добрый и ироничный, она — хладнокровная и коварная. Парочка постоянно попадает в забавные и неловкие ситуации, — и начинает влюбляться.

Эта комедия может похвастаться высокими рейтингами и рядом положительных отзывов, а Сандру Буллок за роль строгой руководительницы номинировали на премию "Золотой глобус".

"Девушка без комплексов" (2015)

реж. Джадд Апатов

Новый взгляд на романтические комедии с современным юмором и более откровенными сценами. Главная героиня не верит в моногамию и встречается с горячими парнями "без обязательств". Однако ее взгляды на отношения меняются, когда она знакомится для интервью со спортивным врачом. Ее очередной роман перерастает в нечто большее: героиня начинает переосмысливать свои взгляды и идеализацию отношений.

В "Девушке без комплексов" сыграли как известные комедийные актеры, так и звездные спортсмены: Леброн Джеймс и Джон Сина. Фильм очень честный и ироничный, сочетающий в себе остроумный, но иногда провокационный юмор.

"Смешанные" (2014)

реж. Фрэнк Корачи

Романтическая комедия с Адамом Сэндлером. После неудачного свидания отцы-одиночки Лорен и Джим надеются больше никогда не увидеться. Но судьба решает иначе: вместе со своими детьми герои оказываются на совместном отдыхе в Африке.

Очень простой и комфортный фильм с забавным юмором — о втором шансе, сложности отношений после потерь и воспитании детей.

"Между небом и землей" (2005)

реж. Марк Уотерс

Романтическая комедия с Риз Уизерспун и Марко Руффалом в главных ролях. В центре сюжета — парень Дэвид, который переезжает в новую квартиру, но неожиданно встречает Элизабет, которая ведет себя так, как будто это ее жилье.

Впоследствии Дэвид выясняет, что девушка раньше жила в его доме, а сейчас находится в коме. Все время он общался с ее духом. Со временем парень привыкает к Элизабет — и между ними возникает эмоциональная связь, которая заставляет обоих переосмыслить отношение к чувствам. Трогательное и очень уютное кино о чувствах, оставляющее приятное послевкусие.

"Как избавиться от парня за 10 дней" (2003)

реж. Дональд Петри

История журналистки, которая пишет статью о том, как испортить отношения. Тем временем каверзный маркетолог, Бен, пытается влюбить ее в себя ради победы в споре. Оба героя начинают играть по собственным правилам, не подозревая, что влюбляться.

Фильм построен на пылкой химии между главными героями, разрушении стереотипов и отличном юморе. "Как избавиться от парня за 10 дней" — очень смешное и легкое кино, которое точно станет классикой.

"Удачи тебе, Лео Гранде" (2022)

реж. Софи Гайд

Закончим подборку британской драматической комедией с Эммой Томпсон в главной роли. Это фильм-исповедь 55-летней вдовы, прожившей стандартную жизнь и не имеющей нужного сексуального опыта и эмоций. Она заказывает молодого и красивого работника индустрии для взрослых, чтобы провести с ним ночь.

Вместо телесной близости их встреча перерастает в искренний разговор: героиня расскажет о своем прошлом, ошибках, страхе, тревогах и не проговоренных желаниях.

Глубокие диалоги делают ленту очень честной и чувственной без чрезмерного драматизма. "Удачи тебе Лео Гранде" — настоящая "находка" для ценителей жанра, потому что акцентирует внимание на новых возможностях романтических комедий.

