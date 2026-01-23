Побили все рекорды: 5 самых кассовых фильмов в истории мирового кино

Обычное воскресенье 24 января 2010 года навсегда вошло в историю кинематографа. В этот день студия 20th Century Fox выступила с заявлением, где говорилось, что фильм "Аватар" официально превзошел кассовые сборы легендарной картины "Титаник" 1997 года.

Революционный "Аватар" Джеймса Кэмерона стал самым кассовым фильмом, обойдя своего предшественника, который держался на вершине более 10 лет. С того времени лидеры в мировом бокс-офисе становятся не только хитами, но и превращаются в настоящий феномен.

"Кассовые рекорды — это не всегда о цифрах. Речь идет о настоящих культурных явлениях, которые меняют кинематограф и объединяют миллионы зрителей по всему миру. Такие события меняют само представление о масштабе, технологиях и успехе", — рассказывает кинообозреватель Андрей Пушкаш, который собрал для читателей Фокуса список самых кассовых лент в истории кино.

"Аватар" (2009)

Реж. Джеймс Кэмерон

Кассовые сборы: $2,92 млрд

Самый кассовый фильм всех времен, изменивший представление зрителя о самом кино и визуальных эффектах. После успеха картины 3D-формат перестал быть экспериментальным, а студии массово начали производить подобный контент. Кроме новаторского на то время формата Джеймс Кэмерон раскрыл потенциал для ИМАХ, сделав его популярным по всему миру.

Кинотеатры по всему миру начали создавать у себя IMAX-залы, чтобы зрители смогли на себе почувствовать новейшие технологии с полным погружением в фильм. Поэтому "Аватар" изменил масштаб блокбастеров и заложил начало новым кинохитам.

"Мстители: Завершение" (2019)

Реж. Энтони и Джо Руссо

Кассовые сборы: $2,80 млрд

В апреле 2019 года фанаты сходили с ума, когда в кинотеатрах заканчивалась целая эпоха. Создатели вселенной показали, как эмоциональная привязанность к героям может быть иногда важнее визуальных эффектов.

MARVEL доказали, что эра супергероев — доминирующая в киноиндустрии. Финальная часть "Мстителей" с $2,80 млрд в мировом прокате оказалась на 2-й строчке.

"Аватар: Путь воды" (2022)

Реж. Джеймс Кэмерон

Кассовые сборы: $2,33 млрд

Новое возвращение в мир Пандоры, которое фанаты ждали более 10 лет. Это доказывает, что успех первой части был неслучайным.

Джеймс Кэмерон снова поднял планку в визуальных эффектах, в частности подводной съемкой motion capture. Режиссер доказал, что зрители готовы возвращаться в кинотеатры даже во времена стримингов.

"Титаник" (1997)

Реж. Джеймс Кэмерон

Кассовые сборы: $2,26 млрд

Джеймс Кэмерон снова в лидерах. Его "Титаник" в свое время стал мировым феноменом, навсегда изменившим представление о масштабе производства и потенциале романтических драм.

$2,26 млрд кассовых сборов в 1997 казались чем-то невозможным, однако режиссер доказал обратное. Его авторское видение сделало фильм культовым, а самого художника — одним из самых известных кинорежиссеров в мире.

На экране появляется история любви, которую воплотили Леонардо Ди Каприо и Кейт Винслент. Вместе с композицией Селин Дион эта картина навсегда закрепилась в кинокультуре.

"Нечжа побеждает Царя драконов" (2025)

Реж. Ю Янг

Кассовые сборы: $2,15 млрд

Настоящий резонанс создала 2-я часть китайской анимации "Ne Zha". Кассовые сборы, казалось бы, локального мультфильма достигли рекордных $2,15 млрд. Удивительно, но почти все эти деньги заработаны благодаря отечественному релизу в Китае. Позже мультфильм все же получил ограниченный прокат в США и Австралии.

"Ne Zha 2" стал рекордсменом на родине. Это первый фильм, которому удалось собрать более $1 млрд в национальном прокате. Один из главных факторов такого успеха — релиз во время китайского нового года.

Фильм базируется на китайской мифологии, что делает его более значимым для местной аудитории. Создателям удалось доказать, что рынок теперь не ограничивается Голливудом.

