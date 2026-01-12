1 фильм и 9 сериалов: кто получил больше всего "Золотых глобусов" за всю историю премии

Премия "Золотой глобус" уже давно считается одной из самых престижных наград в сфере кино и телевидения. Победителей с 1944 года выбирает Ассоциация иностранной прессы Голливуда.

Уникальность "Золотого глобуса" в том, что премия охватывает кроме сферы кино, еще и телевидение. Среди номинаций есть драмы, а также комедии/мюзиклы, что дает создателям больше возможностей для проявления в разных жанрах. Кроме того, победителей выбирают иностранные журналисты, а не киноакадемия.

"Звезды любят премию за атмосферу вечеринки, где все номинанты сидят за столами и весело проводят время", — рассказывает кинообозреватель Андрей Пушкаш, который собрал для читателей Фокуса топ проектов, получивших наибольшее количество премий "Золотой глобус".

"Студия 30" (2006-2013)

6 "Золотых глобусов"

Культовый американский комедийный сериал о жизни за кулисами вымышленного шоу "TGS with Tracy Jordan". В центре сюжета сценаристка, которая пытается найти баланс между хаотичной командой, чудаковатой звездой и корпоративным давлением со стороны директоров.

Сериал полюбился своим быстрым темпом, интеллектуальным юмором и сатирой и телевидением. В результате за 7 сезонов сериала создатели собрали 6 наград, в том числе "Лучший комедийный сериал" и "Лучшая женская роль в комедийном сериале". Фанаты называют "Студию 30" одной из самых умных телевизионных комедий.

"Будем" (1982-1993)

6 "Золотых глобусов"

Ситком "Будем" считают едва ли не самым влиятельным телевизионным сериалом тех времен. События происходят в бостонском баре, где собираются постоянные посетители — они очень разные по характеру, профессии и взглядам на жизнь.

Проект имел огромный успех, стал классикой и примером ситкома. 11 сезонов были номинированы 31 раз и собрали 6 наград.

"Ла Ла Ленд" (2016)

7 "Золотых глобусов"

Единственный фильм в этой подборке. Драматический мюзикл Дамьена Шазелля стал рекордсменом среди фильмов: победил в каждой номинации и за один вечер собрал 7 наград. Критики отметили режиссера, актеров, сценарий, музыку и отдали ему главную награду — лучший фильм (комедия/мюзикл).

В центре сюжета две истории: начинающей актрисы, которая мечтает стать известной, и джазового музыканта, который стремится открыть свой клуб. На пути к своим мечтам герои влюбляются и понимают, что придется сделать трудный выбор.

"Элис" (1976-1985)

8 "Золотых глобусов"

Один из самых популярных ситкомов конца 70-х и 80-х. Молодая мама после смерти мужа едет с сыном в Лос-Анджелес, чтобы стать певицей. В конце концов, она застревает в городке Феникс, и вынуждена устроиться официанткой в придорожное кафе, — именно оно становится центром всех событий.

Сериал показывает будничную жизнь женщин, их финансовые трудности, мечты и разочарования. Американцам очень полюбился этот проект! За 9 сезонов он получил 8 наград "Золотой глобус".

"Мобильный армейский хирургический госпиталь М*А*Х*Ш" (1972-1983)

8 "Золотых глобусов"

Комедийный сериал рассказывает о жизни военных медиков в передвижном полевом госпитале во время Корейской войны. Он захватил расположение зрителей и критиков благодаря интересным героям, которые среди ужасов войны пытались сохранить чувство юмора, человечность и достоинство.

За 11 сезонов проект получил 8 наград, из которых 6 достались Алану Альдо как лучшему актеру комедийного сериала.

"Корона" (2016-2023 гг.)

8 "Золотых глобусов"

Историческая драма от Netflix о правлении королевы Елизаветы II. Пожалуй, самый известный и самый обсуждаемый проект этой стриминговой платформы.

Сюжет охватывает значительный отрезок времени: от начала восхождения на престол молодой королевы до всех важных политических, исторических и личных событий в ее жизни. Большое внимание в сериале уделяют семейным отношениям, скандалам и давлению роли монарха, которое легло на плечи Елизаветы.

К сериалу привлекались титулованные актеры. За 6 сезонов каст менялся 3 раза (каждые 2 сезона), чтобы соответствовать возрасту королевы и всей ее семьи на разных этапах жизни.

Проект стал очень успешным, в частности 4-й сезон установил рекорд на премии Emmy, за один вечер получив все 7 наград в ключевых номинациях. За 6 сезонов сериал наградили премией "Золотой глобус" аж 8 раз.

"Секс и город" (1998-2004)

8 "Золотых глобусов"

Культовый американский сериал, который нашел поклонников по всему миру. Там открыто говорят о желаниях женщин, выборе и свободе!

История четырех подруг в большом городе стала очень успешной и в конце концов "переросла" в два полнометражных фильма. Героини дружили на экране, но не в реальной жизни. Споры между Сарой Джессикой Паркер и Ким Кэтрол привели к тому, что в продолжении сериала "И просто так" в 2021 году к актерскому составу присоединили все, кроме Кэтрол. Впрочем, оригинал был очень успешным и получил 8 премий "Золотой глобус".

"Дела семейные" (1971-1979)

8 "Золотых глобусов"

Легендарный американский ситком, где события разворачиваются вокруг семьи Бункеров, живущих в Бруклине. Сюжет построен на острых общественных темах и конфликтах поколений.

В 70-х "Семейные дела" не только смешили публику, но и обращали внимание на социальные проблемы, которые беспокоили американское общество в то время. Именно поэтому проект так пришелся по душе зрителям и критикам. В результате за 9 сезонов завоевал аж 8 премий.

"Наследники" (2018-2023)

9 "Золотых глобусов"

Едва ли не самый сильный драматический сериал последних лет. История семьи Роев, которая владеет большой медиаимперией. Глава семейства стареет, и встает вопрос: "Кто унаследует власть?". Его дети начинают скрытую, но жестокую борьбу, где нет места любви и семейным ценностям.

Острые и ироничные диалоги очень понравились зрителям, а стриминг HBO продолжил производство на 4 сезона, каждый из которых имеет высокие оценки. За весь период сериал получил 9 "Золотых глобусов", поэтому считается одним из самых успешных сериалов 21 века.

"Шоу Кэрол Бернетт" (1967-1978)

9 "Золотых глобусов"

Легенда американского телевидения. Скетчком "Кэрол Бернетт" выходил еженедельно и собирал у экранов миллионы зрителей. Люди обожают ее комедийные сценки и пародии всей труппы.

В 70-х проект был очень влиятельным и фактически не имел конкурентов с подобным форматом, где ведущая — женщина. Скетчком продолжался без перерыва целых 11 лет и получил 9 статуэток "Золотой глобус".

