1 фільм і 9 серіалів: хто отримав найбільше "Золотих глобусів" за всю історію премії

Премія "Золотий глобус" вже давно вважається однією з найпрестижніших нагород у сфері кіно та телебачення. Переможців із 1944 року обирає Асоціація іноземної преси Голлівуду.

Унікальність "Золотого глобусу" в тому, що премія охоплює окрім сфери кіно, ще й телебачення. Серед номінацій є драми, а також комедії/мюзикли, що дає творцям більше можливостей для прояву в різних жанрах. Крім того, переможців обирають іноземні журналісти, а не кіноакадемія.

"Зірки полюбляють премію за атмосферу вечірки, де всі номінанти сидять за столами та весело проводять час", — розповідає кінооглядач Андрій Пушкаш, який зібрав для читачів Фокусу топ проєктів, які отримали найбільшу кількість премій "Золотий глобус".

"Студія 30" (2006-2013)

6 "Золотих глобусів"

Культовий американський комедійний серіал про життя за лаштунками вигаданого шоу "TGS with Tracy Jordan". У центрі сюжету сценаристка, яка намагається знайти баланс між хаотичною командою, дивакуватою зіркою та корпоративним тиском зі сторони директорів.

Серіал полюбився своїм швидким темпом, інтелектуальним гумором та сатирою та телебачення. У результаті за 7 сезонів серіалу творці зібрали 6 нагород, в тому числі "Найкращий комедійний серіал" та "Найкраща жіноча роль у комедійному серіалі". Фанати називають "Студію 30" однією з найрозумніших телевізійних комедій.

"Будьмо" (1982-1993)

6 "Золотих глобусів"

Ситком "Будьмо" вважають чи не найвпливовішим телевізійним серіалом тих часів. Події відбуваються в бостонському барі, де збираються постійні відвідувачі — вони дуже різні за характером, професією та поглядами на життя.

Проєкт мав шалений успіх, став класикою та прикладом ситкому. 11 сезонів були номіновані 31 рази та зібрали 6 нагород.

"Ла Ла Ленд" (2016)

7 "Золотих глобусів"

Єдиний фільм у цій добірці. Драматичний мюзикл Дам’єна Шазелля став рекордсменом серед фільмів: переміг у кожній номінації та за один вечір зібрав 7 нагород. Критики відзначили режисера, акторів, сценарій, музику та віддали йому головну нагороду — найкращий фільм (комедія/мюзикл).

У центрі сюжету дві історії: акторки-початківця, яка мріє стати відомою, та джазового музиканта, що прагне відкрити свій клуб. На шляху до своїх мрій герої закохуються та розуміють, що доведеться зробити важкий вибір.

"Еліс" (1976-1985)

8 "Золотих глобусів"

Один з найпопулярніших ситкомів кінця 70-х і 80-х. Молода мама після смерті чоловіка їде з сином в Лос-Анджелес, щоб стати співачкою. Зрештою, вона застрягає в містечку Фенікс, і змушена влаштуватися офіціанткою в придорожнє кафе, — саме воно стає центром всіх подій.

Серіал показує буденне життя жінок, їхні фінансові труднощі, мрії та розчарування. Американцям дуже полюбився цей проєкт! За 9 сезонів він отримав 8 нагород "Золотий глобус".

"Мобільний армійський хірургічний шпиталь М*А*Х*Ш" (1972-1983)

8 "Золотих глобусів"

Комедійний серіал розповідає про життя військових медиків у пересувному польовому госпіталі під час Корейської війни. Він захопив прихильність глядачів та критиків завдяки цікавим героям, які серед жахіть війни намагалися зберегти почуття гумору, людяність та гідність.

За 11 сезонів проєкт отримав 8 нагород, з яких 6 дістались Алану Альдо як найкращому акторові комедійного серіалу.

"Корона" (2016-2023)

8 "Золотих глобусів"

Історична драма від Netflix про правління королеви Єлизавети ІІ. Мабуть, найвідоміший та найбільш обговорюваний проєкт цієї стримінгової платформи.

Сюжет охоплює значний відтинок часу: від початку сходження на престол молодої королеви до всіх важливих політичних, історичних та особистих подій в її житті. Велику увагу у серіалі приділяють сімейним стосункам, скандалам та тиску ролі монарха, що ліг на плечі Єлизавети.

До серіалу долучалися титуловані актори. За 6 сезонів каст мінявся 3 рази (кожні 2 сезони), щоб відповідати віку королеви та усієї її родини на різних етапах життя.

Проєкт став дуже успішним, зокрема 4-й сезон встановив рекорд на премії Emmy, за один вечір отримавши всі 7 нагород у ключових номінаціях. За 6 сезонів серіал нагородили премією "Золотий глобус" аж 8 разів.

"Секс і місто" (1998-2004)

8 "Золотих глобусів"

Культовий американський серіал, що знайшов прихильників по всьому світу. Там відкрито говорять про бажання жінок, вибір та свободу!

Історія чотирьох подруг у великому місті стала дуже успішною та врешті-решт "переросла" у два повнометражних фільми. Героїні товаришували на екрані, але не у реальному житті. Суперечки між Сарою Джессікою Паркер та Кім Кетрол призвели до того, що у продовженні серіалу "І просто так" у 2021 році до акторського складу приєднали всі, окрім Кетрол. Втім, оригінал був дуже успішним та отримав 8 премій "Золотий глобус".

"Справи сімейні" (1971-1979)

8 "Золотих глобусів"

Легендарний американський ситком, де події розгортаються довкола родини Бункерів, що живуть у Брукліні. Сюжет побудований на гострих суспільних темах та конфліктах поколінь.

У 70-х "Сімейні справи" не тільки смішили публіку, але й звертали увагу на соціальні проблеми, які турбували американське суспільство у той час. Саме тому проєкт так припав до душі глядачам та критикам. У результаті за 9 сезонів виборов аж 8 премій.

"Спадкоємці" (2018-2023)

9 "Золотих глобусів"

Чи не найсильніший драматичний серіал останніх років. Історія родини Роїв, яка володіє великою медіаімперією. Голова сімейства старіє, і постає питання: "Хто успадкує владу?". Його діти починають приховану, але жорстоку боротьбу, де немає місця любові та сімейним цінностям.

Гострі та іронічні діалоги дуже сподобалися глядачам, а стримінг HBO продовжував виробництво на 4 сезони, кожен з яких має високі оцінки. За весь період серіал отримав 9 "Золотих глобусів", тож вважається одним із найуспішніших серіалів 21 ст.

"Шоу Керол Бернетт" (1967-1978)

9 "Золотих глобусів"

Легенда американського телебачення. Скетчком "Керол Бернетт" виходив щотижнево та збирав біля екранів мільйони глядачів. Люди обожнюють її комедійні сценки та пародії всієї трупи.

У 70-х проєкт був дуже впливовим і фактично не мав конкурентів з подібним форматом, де ведуча — жінка. Скетчком тривав без перерви цілих 11 років та отримав 9 статуеток "Золотий глобус".

