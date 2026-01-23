Побили всі рекорди: 5 найкасовіших фільмів в історії світового кіно

Звичайна неділя 24 січня 2010 року назавжди увійшла в історію кінематографу. Того дня студія 20th Century Fox виступила із заявою, де йшлося, що фільм "Аватар" офіційно перевершив касові збори легендарної картини "Титанік" 1997 року.

Революційний "Аватар" Джеймса Кемерона став найкасовішим фільмом, обійшовши свого попередника, який тримався на вершині понад 10 років. Відтоді лідери у світовому бокс-офісі стають не лише хітами, а й перетворюються на справжній феномен.

"Касові рекорди — це не завжди про цифри. Йдеться про справжні культурні явища, що міняють кінематограф та об’єднують мільйони глядачів по всьому світу. Такі події змінюють саме уявлення про масштаб, технології та успіх", — розповідає кінооглядач Андрій Пушкаш, який зібрав для читачів Фокусу список найбільш касових стрічок в історії кіно.

"Аватар" (2009)

Реж. Джеймс Кемерон

Касові збори: $2,92 млрд

Найкасовіший фільм усіх часів, що змінив уявлення глядача про саме кіно та візуальні ефекти. Після успіху картини 3D-формат перестав бути експериментальним, а студії масово почали виробляти подібний контент. Окрім новаторського на той час формату Джеймс Кемерон розкрив потенціал для ІMAX, зробивши його популярним по всьому світу.

Кінотеатри по всьому світу почали створювати в себе IMAX-зали, щоб глядачі змогли на собі відчути найновітніші технології з повним зануренням у фільм. Тож "Аватар" змінив масштаб блокбастерів та заклав початок новим кінохітам.

"Месники: Завершення" (2019)

Реж. Ентоні та Джо Руссо

Касові збори: $2,80 млрд

У квітні 2019 року фанати сходили з розуму, коли у кінотеатрах закінчувалась ціла епоха. Творці всесвіту показали, як емоційна прив’язаність до героїв може бути подекуди важливішою за візуальні ефекти.

MARVEL довели, що ера супергероїв — домінуюча в кіноіндустрії. Фінальна частина "Масників" з $2,80 млрд в світовому прокаті опинилась на 2-й сходинці.

"Аватар: Шлях води" (2022)

Реж. Джеймс Кемерон

Касові збори: $2,33 млрд

Нове повернення до світу Пандори, на яке фанати чекали більше 10 років. Це доводить, що успіх першої частини був невипадковим.

Джеймс Кемерон знову підняв планку у візуальних ефектах, зокрема підводною зйомкою motion capture. Режисер довів, що глядачі готові повертатися у кінотеатри навіть у часи стримінгів.

"Титанік" (1997)

Реж. Джеймс Кемерон

Касові збори: $2,26 млрд

Джеймс Кемерон знову у лідерах. Його "Титанік" на той час став світовим феноменом, що назавжди змінив уявлення про масштаб виробництва та потенціал романтичних драм.

$2,26 млрд касових зборів в 1997 здавалися чимось неможливими, проте режисер довів протилежне. Його авторське бачення зробило фільм культовим, а самого митця — одним з найвідоміших кінорежисерів у світі.

На екрані постає історія кохання, яку втілили Леонардо Ді Капріо та Кейт Вінслент. Разом з композицією Селін Діон ця картина назавжди закріпилася у кінокультурі.

"Нечжа перемагає Царя драконів" (2025)

Реж. Ю Янг

Касові збори: $2,15 млрд

Справжній резонанс створила 2-га частина китайської анімації "Ne Zha". Касові збори, здавалося б, локального мультфільму сягнули рекордних $2,15 млрд. Дивовижно, але майже всі ці гроші зароблені завдяки вітчизняному релізу у Китаї. Пізніше мультфільм все ж отримав обмежений прокат в США та Австралії.

"Ne Zha 2" став рекордсменом на батьківщині. Це перший фільм, якому вдалося зібрати понад $1 млрд у національному прокаті. Один з головних факторів такого успіху — реліз під час китайського нового року.

Фільм базується на китайській міфології, що робить його біль значущим для місцевої аудиторії. Творцям вдалося довести, що ринок тепер не обмежується Голлівудом.

