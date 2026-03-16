"Оскар-2026": кто получил самые престижные кинонаграды — список победителей

В Лос-Анджелесе началась церемония самой престижной кинопремии "Оскар" 2026 года. Самые известные мировые звезды прибыли на церемонию, ставшую уже 98-й по счету.

Ведущим одного из главных событий в мире кино стал комик и сценарист Конан О'Брайен. Фокус передает главные события церемонии вручения "Оскара".

Шоу началось и скетча, в котором О'Брайен полностью загримированный и в рыжем парике демонстрировал сцены из некоторых номинированных фильмов.

"Оскар-2026": список победителей — кто получил награды?

"Оскары" уже вручили в категориях "лучшая актриса второго плана", "лучший анимационный полнометражный фильм", "лучший анимационный короткометражный фильм", "лучший дизайн костюмов", "лучший макияж и прически".

Список победителей:

"Лучшая актриса второго плана" — Эми Медиган ("Оружие");

"Лучший анимационный полнометражный фильм" — "K-pop: Охотники на демонов";

"Лучший анимационный короткометражный фильм" — "Девушка, которая плакала жемчугом";

"Лучший дизайн костюмов" — "Франкенштейн" — костюмы: Кейт Гоули;

"Лучший макияж и прически" — команда фильма "Франкенштейн".

Новость дополняется...