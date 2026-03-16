"Оскар-2026": хто отримав найпрестижніші кінонагороди — список переможців

У Лос-Анджелесі розпочалася церемонія найпрестижнішої кінопремії "Оскар" 2026 року. Найвідоміші світові зірки прибули на церемонію, що стала вже 98-ю за рахунком.

Ведучим однієї з найголовніших подій у світі кіно став комік та сценарист Конан О'Браєн. Фокус передає головні події церемонії вручення "Оскара".

Шоу почалося і скетчу, в якому О'Браєн повністю загримований та в рудій перуці демонстрував сцени з деяких номінованих фільмів.

"Оскар-2026": список переможців — хто отримав нагороди?

Церемонія вручення нагород "Оскар" 2026

"Оскари" вже вручили у категоріях "найкраща акторка другого плану", "найкращий анімаційний повнометражний фільм", "найкращий анімаційний короткометражний фільм", "найкращий дизайн костюмів", "найкращий макіяж та зачіски" та інших. Також було вручено нагороду у новій категорії — "найкращий кастинг".

Список переможців:

"Найкраща акторка другого плану" — Емі Медіґан ("Зброя");

"Найкращий анімаційний повнометражний фільм" — "K-pop: Мисливці на демонів";

"Найкращий анімаційний короткометражний фільм" — "Дівчина, яка плакала перлами";

"Найкращий дизайн костюмів" — "Франкенштейн" — костюми: Кейт Гоулі;

"Найкращий макіяж та зачіски" — команда фільму "Франкенштейн";

"Найкращий кастинг" — Кассандра Кулукундіс — "Одна битва за іншою";

"Найкращий короткометражний фільм" — "Співаки", "Двоє людей, що обмінюються слиною";

"Найкращий актор другого плану" — Шон Пенн ("Одна битва за іншою");

"Найкращий адаптований сценарій" — сценарій Пола Томаса Андерсона до фільму "Одна битва за іншою";

"Найкращий оригінальний сценарій" — "Грішники" — Раян Куглер;

"Найкраща робота художника-постановника" —"Франкенштейн" —Тамара Деверелл та Шейн В'о;

"Найкращі візуальні ефекти" — "Аватар: Вогонь і попіл" — Джо Леттері, Річард Бейнем, Ерік Сендон, Даніель Баррет;

"Найкращий короткометражний документальний фільм" — "Усі порожні кімнати";

"Найкращий повнометражний документальний фільм" — "Містер Ніхто проти Путіна".

Відео дня

Новина доповнюється…

