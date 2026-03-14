Сукні, які шокували Голлівуд: 5 образів на "Оскарі", які обговорював увесь світ (фото)

Щорічна церемонія вручення премії "Оскар" — це не лише головна подія у світі кіно, а й один із найважливіших модних вечорів року. 98-ма церемонія Academy Awards, яка відбудеться у неділю, 15 березня, вже зараз вважається найбільш очікуваною подією сезону нагород. Можна впевнено сказати: "Оскар-2026" обіцяє подарувати багато яскравих та незабутніх модних моментів.

Напередодні великого вечора Фокус вирішив згадати деякі з найсуперечливіших образів на червоній доріжці в історії "Оскара". Саме ті, які роками викликають дискусії у світі моди. Деякі з цих нарядів стали культовими, інші — приводом для суперечок, мемів або навіть обурення. Але об’єднує їх одне: про них досі говорять.

Найобговорюваніші випадки на "Оскарі"

Протягом десятиліть церемонія "Оскар" подарувала чимало моментів, які активно обговорювали і критики, і глядачі. Наприклад, знаменита "лебедина сукня" Бйорк свого часу розділила публіку: одні вважали її геніальною і сміливою, інші — дивною і навіть абсурдною. Інший приклад — Анджеліна Джолі у 2012 році, коли її поза на червоній доріжці з демонстративно виставленою ногою стала вірусним інтернет-мемом. Або ж випадок з Дженніфер Лоуренс, чия розкішна сукня Dior стала причиною незручного падіння під час підйому на сцену.

Часто за такими модними рішеннями стоять цікаві історії. Наприклад, у 2019 році Біллі Портер прийшов на церемонію у сукні, а не в традиційному чоловічому смокінгу — і це було свідоме висловлювання про свободу самовираження. Інколи ж на червоній доріжці трапляються моменти, які нагадують, що навіть світові зірки залишаються звичайними людьми. Так сталося з Еммою Стоун у 2024 році, коли її сукня Louis Vuitton порвалася просто під час отримання нагороди.

Правда полягає в тому, що мода — річ дуже суб’єктивна. Те, що одна людина назве найкращим образом вечора, інша може вважати провалом. Але є одне беззаперечне правило: якщо образ змушує всіх говорити — він вже став частиною історії.

Нижче — п’ять модних моментів з історії "Оскара", які викликали найбільший резонанс.

Шер, 1986

Королева театральності Шер безумовно стала головною зіркою червоної доріжки "Оскара" у 1986 році. Вона з’явилася у сміливому образі від свого давнього друга і дизайнера Боба Маккі. Це була чорна сукня, розшита блискітками, яка відкривала живіт, а завершував образ величезний головний убір з пір’ям.

Образ нагадував костюм шоу-герл із Лас-Вегаса і моментально став сенсацією. Про нього говорили роками, а багато хто вважав його одним із найсміливіших нарядів в історії церемонії.

Шер на "Оскарі" в 1986 році Фото: колаж Фокус

За словами самої Шер, такий вибір був своєрідним жестом протесту проти Академії, яка не номінувала її на премію за роль у фільмі "Маска". Згодом співачка зізнавалася, що іноді шкодує про цей вибір. В інтерв’ю British Vogue вона говорила, що почувалася трохи незручно, коли вручала нагороду Дону Амічі в такому відвертому вбранні. Проте саме цей образ назавжди закріпився в історії моди "Оскара".

Ліззі Гардінер, 1995

У 1995 році австралійська художниця по костюмах Ліззі Гардінер, яка того вечора отримала "Оскар" за найкращі костюми, з’явилася на церемонії у сукні власного дизайну. Але її образ був зовсім не типовим для червоної доріжки.

Її сукня була зроблена з 254 золотих карток American Express, які були з’єднані між собою дротом. Вбрання виглядало футуристично і водночас провокаційно. Воно одразу викликало хвилю критики та обговорень.

Ліззі Гардінер на "Оскарі" в 1995 році Фото: колаж Фокус

Пізніше Гардінер згадувала, що її образ справді роздратував багатьох людей у той вечір. Деякі жінки, за її словами, відчували, що вона "перетягнула на себе увагу" або поставилася до події недостатньо серйозно. Проте саме ця смілива ідея зробила її появу на "Оскарі" незабутньою.

Анджеліна Джолі, 2012

Образ Анджеліни Джолі на церемонії 2012 року став одним із найбільш мемних моментів у сучасній історії "Оскара".

Акторка прийшла у чорній сукні Atelier Versace з високим розрізом на стегні. Але справжнім інтернет-феноменом стала її поза на червоній доріжці: Джолі демонстративно виставляла вперед праву ногу, підкреслюючи розріз сукні.

Анджеліна Джолі на "Оскарі" в 2012 році Фото: колаж Фокус

Цей жест миттєво став вірусним. У соцмережах з’явився хештег #AngiesRightLeg, а користувачі почали масово повторювати знамениту позу. Настільки, що в Twitter навіть створили жартівливий акаунт "лівої ноги" акторки — мовляв, права отримала всю славу.

Біллі Портер, 2019

У 2019 році актор і співак Біллі Портер буквально вкрав усю увагу на червоній доріжці, з’явившись у розкішній бальній сукні від дизайнера Christian Siriano.

Це був чорний оксамитовий наряд, що поєднував класичний чоловічий смокінг у верхній частині та пишну спідницю. Образ став символом руйнування гендерних стереотипів у моді.

Фото: колаж Фокус

Портер пояснював, що завжди мріяв одягнути бальну сукню, але не знав, коли саме це зробити. Він також наголошував, що його образ — це нагадування про важливість поваги до самовираження інших людей, навіть якщо їхній вибір комусь здається незвичним.

Ріанна, 2023

Коли Ріанна з’явилася на "Оскарі" у 2023 році, інтернет буквально вибухнув обговореннями її образу. Співачка прийшла на церемонію у прозорій сукні Alaïa, що облягала фігуру, з шкіряними деталями.

Особливу увагу привернув той факт, що Ріанна була вагітною — і її образ фактично перевизначив поняття модного стилю для майбутніх мам. Вбрання виглядало сміливо, елегантно і надзвичайно сучасно.

Фото: колаж Фокус

Багато модних критиків відзначали, що цей образ показав: стиль під час вагітності може бути не лише комфортним, а й неймовірно ефектним.

Ці моменти доводять: червона доріжка "Оскара" — це більше, ніж просто демонстрація красивих суконь. Це місце, де мода перетворюється на форму самовираження, заяву або навіть культурний феномен. І хоча думки про такі образи часто розділяються, саме вони роблять історію моди на "Оскарі" настільки цікавою.

