Квентіна Тарантіно "поховали": у мережі поширюють, що він загинув у Ізраїлі — що відомо

У соцмережах поширилася інформація про нібито загибель культового режисера Квентіна Тарантіно внаслідок ракетного удару в Ізраїлі. Представник володаря премії "Оскар" офіційно спростував ці чутки, заявивши, що 62-річний кінематографіст не загинув "від іранської ракети в Тель-Авіві".

Фейкова новина швидко стала вірусною в соцмережі X. Користувач із ніком @TheWapplehouse, який має понад 150 тисяч підписників, опублікував допис про нібито смерть режисера, посилаючись на видання Deadline. Публікація зібрала понад 1500 вподобань. Однак згодом саме видання заявило, що його помилково вказали як джерело інформації, пише Daily Mail.

Де зараз Квентін Тарантіно

Відомо, що останні чотири роки Тарантіно проживає у Тель-Авіві разом із дружиною — ізраїльською співачкою Даніеллою Пік — та їхніми двома дітьми. У 2021 році режисер зізнавався в інтерв’ю, що Тель-Авів нагадує йому меншу версію Лос-Анджелеса з "чудовими ресторанами, стильними барами та клубами".

Пара познайомилася у 2009 році під час прем’єри фільму "Безславні виродки" в Ізраїлі.

Квентін Тарантіно з дружиною Даніеллою Пік Фото: Daily Mail

