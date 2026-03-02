Дубай став містом-привидом? Василіса Фролова — про ситуацію в обстріляних ОАЕ

Українська телеведуча, яка вже п’ять років проживає в ОАЕ, поділилася подробицями атаки на країну.

Василіса Фролова разом із родиною особисто чула серію потужних вибухів та бачила процес перехоплення ракет у небі над Дубаєм. Попри роботу ППО, у країні досі не налагодили систему цивільного оповіщення. Більше подробиць колишня телеведуча розкрила в своєму Instagram.

Укриттів немає

За словами Фролової, місцева влада радить громадянам просто залишатися в безпечних місцях, проте де саме ці місця — невідомо. Поняття "укриття" або "бомбосховище" в ОАЕ фактично відсутнє. Натомість мешканців більше турбує близькість до стратегічних об'єктів, які можуть стати ціллю.

Наразі аеропорти Дубая тимчасово призупинили прийом та відправлення рейсів.

"Я покажу вам дубайське небо. Воно сьогодні було уражене найбільшою кількістю в історії країни ракет та шахедів — понад 500 різних збили еміратські ППО. Просто історичний факт. Я вперше бачила на власні очі, як збивають ракету над моїм будинком", — розповідає Василіса.

Дубай не став містом-привидом

В ефірі журналістам Василіса прокоментувала, чи справді Дубай перетворився на місто-привид, де тимчасово закрились магазини, торгові центри та інші заклади. За її словами, ця інформація значно перебільшена.

"Інформації про укриття немає. Всіх більше цікавить, де розташовані американські військові бази, адже стріляють саме по них. Зранку під ударом опинився і Абу-Дабі — ми бачили вже три хвилі атак", — коментує колишня телеведуча.

Нагадаємо, раніше Міністерство оборони ОАЕ підтвердило падіння уламків ракет у житлових районах Абу-Дабі та Дубая після успішного перехоплення цілей.

