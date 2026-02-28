Співачка MamaRika та блогерка Валеуліна опинилися в Дубаї під час атаки Ірану (фото)

Українська співачка MamaRika опинилась в Дубаї під час обстрілу з боку Ірану. Після атаки Ізраїлю та США Ісламська Республіка відповіла ударами по країнах Перської затоки.

Артистка разом із сином вирушила у відпустку до ОАЕ. Як розповіла зірка в Instagram, вона поїхала із сином за кордон, аби хоча б на трішки відволіктися від реалій війни в Україні.

MamaRika опинилася в Дубаї під час вибухів

28 лютого в Дубаї, де перебуває MamaRika, пролунали гучні вибухи. Знаменитість каже, що війна наздогнала їх з дитиною і там. Співачка також наголосила, що вони із сином у безпеці.

"Коли привезли дітей відпочити від вибухів, а вони наздогнали нас тут… З нами все ок, дякую, що хвилюєтесь", — написала зірка сцени.

MamaRika опинилася в Дубаї під час вибухів Фото: Instagram

Блогерка Валеуліна про вибухи в Дубаї

Тим часом українська блогерка Дарʼя Валеуліна розповіла про обстановку в ОАЕ.

"Я в шоці. Над нами тут літають ракети. Тільки що чули такий гучний звук. Пишуть, що це працювала ППО. Над хмарочосами збивають іранські балістичні ракети. Я навіть не знаю, що сказати. Закрили повітряний простір. Просто немає слів", — сказала Дарʼя.

Зокрема, вона наголосила, що загалом все спокійно, ніякої масової паніки немає.

"Під звуки винищувача ми тут на пляжі ще не купались", — каже Валеуліна.

Дарʼя Валеуліна в Дубаї Фото: Instagram

