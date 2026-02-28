Певица MamaRika и блогерша Валеулина оказались в Дубае во время атаки Ирана (фото)

Украинская певица MamaRika оказалась в Дубае во время обстрела со стороны Ирана. После атаки Израиля и США Исламская Республика ответила ударами по странам Персидского залива.

Артистка вместе с сыном отправилась в отпуск в ОАЭ. Как рассказала звезда в Instagram, она поехала с сыном за границу, чтобы хотя бы на немного отвлечься от реалий войны в Украине.

MamaRika оказалась в Дубае во время взрывов

28 февраля в Дубае, где находится MamaRika, прогремели громкие взрывы. Знаменитость говорит, что война настигла их с ребенком и там. Певица также отметила, что они с сыном в безопасности.

"Когда привезли детей отдохнуть от взрывов, а они догнали нас здесь... С нами все ок, спасибо, что волнуетесь", — написала звезда сцены.

MamaRika оказалась в Дубае во время взрывов Фото: Instagram

Блогерша Валеулина о взрывах в Дубае

Тем временем украинская блогерша Дарья Валеулина рассказала об обстановке в ОАЭ.

"Я в шоке. Над нами здесь летают ракеты. Только что слышали такой громкий звук. Пишут, что это работала ПВО. Над небоскребами сбивают иранские баллистические ракеты. Я даже не знаю, что сказать. Закрыли воздушное пространство. Просто нет слов", — сказала Дарья.

Відео дня

В частности, она отметила, что в целом все спокойно, никакой массовой паники нет.

"Под звуки истребителя мы здесь на пляже еще не купались", — говорит Валеулина.

Дарья Валеулина в Дубае Фото: Instagram

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Украина впервые прокомментировала операцию США и Израиля против ядерной программы Ирана.

По данным СМИ, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи якобы ликвидирован.

Также Фокус подробно описал, что произошло и происходит на Ближнем Востоке 28 февраля.