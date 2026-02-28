Певица MamaRika и блогерша Валеулина оказались в Дубае во время атаки Ирана (фото)
Украинская певица MamaRika оказалась в Дубае во время обстрела со стороны Ирана. После атаки Израиля и США Исламская Республика ответила ударами по странам Персидского залива.
Артистка вместе с сыном отправилась в отпуск в ОАЭ. Как рассказала звезда в Instagram, она поехала с сыном за границу, чтобы хотя бы на немного отвлечься от реалий войны в Украине.
MamaRika оказалась в Дубае во время взрывов
28 февраля в Дубае, где находится MamaRika, прогремели громкие взрывы. Знаменитость говорит, что война настигла их с ребенком и там. Певица также отметила, что они с сыном в безопасности.
"Когда привезли детей отдохнуть от взрывов, а они догнали нас здесь... С нами все ок, спасибо, что волнуетесь", — написала звезда сцены.
Блогерша Валеулина о взрывах в Дубае
Тем временем украинская блогерша Дарья Валеулина рассказала об обстановке в ОАЭ.
"Я в шоке. Над нами здесь летают ракеты. Только что слышали такой громкий звук. Пишут, что это работала ПВО. Над небоскребами сбивают иранские баллистические ракеты. Я даже не знаю, что сказать. Закрыли воздушное пространство. Просто нет слов", — сказала Дарья.
В частности, она отметила, что в целом все спокойно, никакой массовой паники нет.
"Под звуки истребителя мы здесь на пляже еще не купались", — говорит Валеулина.
