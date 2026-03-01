Світлана Лобода показала, як ховалась в укритті в Дубаї під час атаки (фото)

Світлана Лобода опинилася в Дубаї під час загострення безпекової ситуації на Близькому Сході та закриття місцевих аеропортів. Співачка показала, як разом з іншими людьми ховалася у підземному паркінгу, імовірно не маючи змоги залишити країну.

Про своє перебування в одному з найбільших міст ОАЕ артистка повідомила підписникам в Instagram. За її словами, вона перебувала в Дубаї саме в момент, коли на тлі ескалації конфлікту регіон опинився під загрозою атак.

Того дня через небезпеку призупинили роботу головного аеропорту Дубая (DXB), а також летовища в районі Dubai World Central. Унаслідок цього тисячі пасажирів застрягли в місті, і Лобода, ймовірно, також не змогла вилетіти.

У своєму блозі співачка опублікувала кадри з підземного укриття — на відео видно людей, які перечікували небезпеку на стільцях у паркінгу. Жодних деталей про своє подальше місцеперебування чи стан вона наразі не розкрила.

Відео дня

Світлана Лобода опинилась в Дубаї під час атаки Фото: Instagram Світлана Лобода опинилась в Дубаї під час атаки Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Президент США Дональд Трамп заявив, що нове керівництво Ірану прагне провести з ним переговори після американських ударів, які призвели до загибелі аятоли Алі Хаменеї та втягнули регіон у війну.

У Тегерані під час операції "Левовий рев" військові ЦАХАЛ знищили експрезидента Ірана Махмуда Ахмадінежада. Він був одним з прихильників створення ядерної програми в країні та відкритим антисемітом.

Крім того, загострення між США і Іраном може мати непрямі, але відчутні наслідки для Києва. Передусім йдеться про ризик скорочення темпів постачання американського озброєння на тлі нової воєнної напруги на Близькому Сході.