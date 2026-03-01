Війна США з Іраном не дуже вплине на постачання зброї Україні, але може бути на руку РФ, – Клімкін

Загострення між США і Іраном може мати непрямі, але відчутні наслідки для Києва. Передусім йдеться про ризик скорочення темпів постачання американського озброєння на тлі нової воєнної напруги на Близькому Сході.

За оцінкою колишнього очільника МЗС України Павла Клімкіна, військові дії США та Ізраїлю проти Ірану змушують американську сторону активніше поповнювати власні арсенали після використання значних обсягів озброєнь. Про це він заявив у коментарі для LIGA.net.

У такій ситуації, вважає дипломат, логічним кроком для Вашингтона стане перегляд експортних пріоритетів, що потенційно може позначитися і на обсягах допомоги Україні. Водночас Клімкін наголосив: про різке або критичне згортання підтримки не йдеться.

Він звернув увагу, що озброєння, задіяне США в операціях проти Ірану, переважно не входить до номенклатури поставок для української армії. Зокрема, нинішня адміністрація Дональда Трампа не передає Україні крилаті ракети Tomahawk, які можуть застосовуватися у подібних операціях.

"Те, що вони використовують зараз проти Ірану, це здебільшого не той асортимент, який ми отримуємо", — наголосив він.

На думку ексміністра, більшою проблемою для Києва стане не стільки технічний аспект постачань, скільки зміщення політичної та військової уваги США в бік Близького Сходу. Фокус Вашингтона на іранському напрямку може створити додаткові можливості для Москви посилювати тиск і підвищувати ставки у війні проти України.

