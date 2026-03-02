Скандальна Алхім показала свій "пункт незламності" в обстріляному Дубаї

Одіозна блогерка, яка відома в Україні своїми гучними висловлюваннями, разом із сином опинилася в ОАЕ під час бомбардувань.

Анна Алхім прокинулась у готельному номері посеред ночі від звуків сирен і вибухів. Блогерка нарахувала шість сирен і спостерігала, як над містом "щось летіло". Про це вона розповіла в своєму Instagram.

Вранці Анна знову вийшла на зв'язок й зізналася, що почувається виснаженою, проте син Вовочка тихо спав усю ніч і не постраждав. Сама ж вона намагалася зберігати спокій і не втрачати гумору, однак не змогла промовчати про головне.

Анна Алхім зараз перебуває у Дубаї Фото: Instagram

"Люди бояться, люди не розуміють, що відбувається. Люди не повинні звикати до війни… Світ збожеволів", — каже вона.

Далі блогерка почала штурмувати підписників своїми сторіз, розповідаючи про дубайський "пункт незламності".

Відео дня

"Приїхала в головний пункт незламності в Дубаї. Сиджу в своєму улюбленому кабінеті. Зараз лікар Дар’я буде мені колоти обличчя. Ось вона уже принесла уколи, буде робити мені боляче. Будемо терпіти, бо краса вимагає жертв", — каже вона у кадрі.

Провівши процедури, Алхім показалась на човні.

"Життя таке непередбачуване, я так його люблю. У мене для вас є дві новини. Перша: я досі вважаю Дубай найбезпечнішим місцем. Друге: я знову повертаюся сюди жити. Буду жити на дві країни. Цього разу подивилася на Дубай зовсім іншими очима. Я закохалася в нього знову", — каже вона у кадрі.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Українці, які в силу різних обставин опинилися під час обстрілу в ОАЕ, почали активно ділитися побаченим в своїх соціальних мережах. Багато хто з них періодично чує вибухи.

Світлана Лобода показала, як разом з іншими людьми ховалася у підземному паркінгу, імовірно не маючи змоги залишити країну.

Крім того, українська співачка MamaRika також опинилась в Дубаї під час обстрілу з боку Ірану. Артистка разом із сином вирушила у відпустку до ОАЕ. Вона поїхала із сином за кордон, аби хоча б на трішки відволіктися від реалій війни в Україні.