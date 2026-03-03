Квентина Тарантино "похоронили": в сети распространяют, что он погиб в Израиле — что известно

В соцсетях распространилась информация о якобы гибели культового режиссера Квентина Тарантино в результате ракетного удара в Израиле. Представитель обладателя премии "Оскар" официально опроверг эти слухи, заявив, что 62-летний кинематографист не погиб "от иранской ракеты в Тель-Авиве".

Фейковая новость быстро стала вирусной в соцсети X. Пользователь с ником @TheWapplehouse, который имеет более 150 тысяч подписчиков, опубликовал сообщение о якобы смерти режиссера, ссылаясь на издание Deadline. Публикация собрала более 1500 лайков. Однако впоследствии само издание заявило, что его ошибочно указали как источник информации, пишет Daily Mail.

Где сейчас Квентин Тарантино

Известно, что последние четыре года Тарантино проживает в Тель-Авиве вместе с женой — израильской певицей Даниэллой Пик — и их двумя детьми. В 2021 году режиссер признавался в интервью, что Тель-Авив напоминает ему меньшую версию Лос-Анджелеса с "замечательными ресторанами, стильными барами и клубами".

Пара познакомилась в 2009 году во время премьеры фильма "Бесславные ублюдки" в Израиле.

