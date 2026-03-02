Телеведущая "Кульбаба" застряла в Дубае: что она рассказывает о ситуации в городе (фото)

Украинский блогер и телеведущая Валерия Крук ("Кульбаба"), которая находится в Дубае, заявила об отсутствии реальной поддержки для украинцев, которые не могут покинуть ОАЭ во время войны. По ее словам, обещанная помощь с проживанием и эвакуацией на практике не предоставляется.

В своем Instagram Крук отметила, что информация посольства Украины об обеспечении туристов жильем не соответствует действительности. Она рассказала, что украинцы вынуждены самостоятельно оплачивать проживание и решать вопрос возвращения, тогда как рейсы массово отменяются на неопределенный срок. По словам блогера, организованной эвакуацией никто не занимается, поэтому люди остались один на один с ситуацией.

Валерия Крук рассказала, что происходит в Дубае Фото: Instagram

Также Крук обратилась к подписчикам с просьбой не советовать ей маршруты выезда через Оман или столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд. Она пояснила, что дорога в Саудовскую Аравию может длиться 10-12 часов и вызывает беспокойство относительно безопасности и сохранности имущества, учитывая опыт начала войны в Украине.

Телеведущая Василиса Фролова вместе с семьей лично слышала серию мощных взрывов и видела процесс перехвата ракет в небе над Дубаем.

Украинцы, которые в силу разных обстоятельств оказались во время обстрела в ОАЭ, начали активно делиться увиденным в своих социальных сетях. Многие из них периодически слышат взрывы.

Светлана Лобода показала, как вместе с другими людьми пряталась в подземном паркинге, не имея возможности покинуть страну. В своем блоге певица опубликовала кадры из подземного укрытия — на видео видно людей, которые пережидали опасность на стульях.