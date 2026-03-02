"Руки трясутся": украинцы в Дубае рассказывают, что на самом деле происходит (фото, видео)

Украинцы, которые в силу разных обстоятельств оказались во время обстрела в ОАЭ, начали активно делиться увиденным в своих социальных сетях. Многие из них периодически слышат взрывы.

28 февраля США и Израиль начали операцию против Ирана, нанеся удары по военным и ядерным объектам. В Тегеране и ряде других крупных городов страны прогремели взрывы. После этого в ответ были атакованы позиции США фактически во всех странах Персидского залива.

Невольными свидетелями геополитического спора стали и украинцы. Некоторые из них уже годами живут в ОАЭ, другие переехали в начале полномасштабного вторжения или же просто там отдыхают, оказавшись не в то время не в том месте, как Светлана Лобота, MamaRika и блогерша Валеулина. Что сейчас происходит на Ближнем Востоке, — читайте в материале Фокуса.

Відео дня

Руки трясутся, ноги подкашиваются

"У меня руки трясутся, ноги подкашиваются. Воздушное пространство здесь закрыли в ОАЭ. Я стою на пляже и слышу "хлопки". Я их ни с чем не спутаю. Уже слышала их в своей жизни, — рассказывает украинка, видео которой растиражировали в сети.

Своим опытом поделилась и Яна, которая после начала большой войны уехала в Германию, а затем оказалась в ОАЭ.

"Всем привет! Мы в Дубае. Стали жертвами обстоятельств, скажем так. Сейчас мы приехали на пляж и слышим в небе взрывы. Возможно, и вы слышите — есть такие звуки непонятные. Только что в небе было три таких задымления. Вчера мы услышали взрывы в Абу-Даби… Мне позвонили из дома и спросили: "Что у вас там происходит?"… Утром мы узнали о взрывах в центре Дубая, возле Бурдж-Халифы. Немножко было страшно от новостей", — вспоминает она.

Девушка видела в небе ракеты и убегала от них вместе со своей подругой, а ночью им на телефон пришло оповещение с просьбой пройти немедленно в укрытие.

"Мы спустились на первый этаж. Люди другие тоже спустились, постояли минут 10, а потом опять пошли в номер спать. Ничего не слышали, но утром прочитали, что ночью было сбито много ракет и "шахедов". Был прилет в аэропорт Дубая и Абу-Даби. Аэропорты закрыты. Вылететь из Дубая мы не можем. Вылет у нас 5 марта. Посмотрим, что будет к тому времени. Почему-то мне кажется, что вовремя мы не вылетим. В целом ситуация достаточно спокойная. Пришли на пляж. Здесь очень много ка**пов. Им очень интересно наблюдать за работой ПВО", — добавляет Яна.

Украинка утверждает, что ни паники, ни эвакуации нет. По городу ездят авто, много пробок, но люди вроде бы массово никуда не убегают.

Посольство Украины молчит

София Борисовец, которая также оказалась в эпицентре событий, рассказала о собственном опыте. Мол, под вечер 1 марта все утихомирилось и взрывы прекратились. Однако она жалуется на бездействие посольства.

София пожаловалась на работу посольства Фото: Instagram

"Паника только у украинцев, которые, как и мы, никак не могут выбраться отсюда и доехать домой. Потому что никаких путей сейчас нет. Никаких эвакуаций, ответов от посольства Украины. Просто "ноль". Скидок на отели нет. Просто никакой информации. Живешь и не понимаешь, как отсюда уехать", — говорит девушка, гуляя по ночному городу.

Как будто не выезжала из Киева

Ольга Яковлева, которая занимается окрашиванием волос, живет в ОАЭ всего месяц. По ее словам, такое ощущение, "как будто никуда не выезжала из Киева".

"Сейчас сижу возле McDonald's. Сейчас эти взрывы все снимают. Туж думаю — как и не выезжала из Киева. Я здесь всего-навсего месяц. Чувствую себя, как дома", — говорит она.

Украинский фитнес-тренер Евгения Таран, в свою очередь, пожаловалась на резкое подорожание авиабилетов. Она должна срочно вылететь в Кишинев 5 марта.

"Билеты дорожают за минуты. Вчера, когда я ложилась спать, один из рейсов стоил 270 долларов, сейчас он стоит 1580 долларов. Сами понимаете, какая разница. Я хотела все-таки дождаться утра и посмотреть, не будет ли других вариантов. Спойлер: их не было. Поэтому все билеты обошлись мне чуть меньше 800 долларов. Это дорого, но не так дорого, как могло быть, учитывая коллапс, который сейчас происходит на всех авиалиниях", — добавляет она.

Многие гиды также сообщают об отмене рейсов, из-за чего они с туристами оказались на чемоданах.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Светлана Лобода показала, как вместе с другими людьми пряталась в подземном паркинге, вероятно не имея возможности покинуть страну.

Президент США Дональд Трамп заявил, что новое руководство Ирана стремится провести с ним переговоры после американских ударов, которые привели к гибели аятоллы Али Хаменеи и втянули регион в войну.

В Тегеране во время операции "Львиный рев" военные ЦАХАЛ уничтожили экс-президента Ирана Махмуда Ахмадинежада. Он был одним из сторонников создания ядерной программы в стране и открытым антисемитом.