Телеведуча "Кульбаба" застрягла в Дубаї: що вона розповідає про ситуацію в місті (фото)

Українська блогерка й телеведуча Валерія Крук ("Кульбаба"), яка перебуває у Дубаї, заявила про відсутність реальної підтримки для українців, що не можуть залишити ОАЕ під час війни. За її словами, обіцяна допомога з проживанням і евакуацією на практиці не надається.

У своєму Instagram Крук зазначила, що інформація посольства України про забезпечення туристів житлом не відповідає дійсності. Вона розповіла, що українці змушені самостійно оплачувати проживання та вирішувати питання повернення, тоді як рейси масово скасовуються на невизначений термін. За словами блогерки, організованою евакуацією ніхто не займається, тож люди залишилися сам на сам із ситуацією.

Валерія Крук розповіла, що відбувається в Дубаї Фото: Instagram

Також Крук звернулася до підписників із проханням не радити їй маршрути виїзду через Оман або столицю Саудівської Аравії Ер-Ріяд. Вона пояснила, що дорога до Саудівської Аравії може тривати 10–12 годин і викликає занепокоєння щодо безпеки та збереження майна, зважаючи на досвід початку війни в Україні.

Відео дня

Валерія Крук розповіла, що відбувається в Дубаї Фото: Instagram

Нагадаємо. раніше Фокус писав, що:

Телеведуча Василіса Фролова разом із родиною особисто чула серію потужних вибухів та бачила процес перехоплення ракет у небі над Дубаєм.

Українці, які в силу різних обставин опинилися під час обстрілу в ОАЕ, почали активно ділитися побаченим в своїх соціальних мережах. Багато хто з них періодично чує вибухи.

Світлана Лобода показала, як разом з іншими людьми ховалася у підземному паркінгу, не маючи змоги залишити країну. У своєму блозі співачка опублікувала кадри з підземного укриття — на відео видно людей, які перечікували небезпеку на стільцях.