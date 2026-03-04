"Гамнет", що претендує на 8 "Оскарів": яким вийшов фільм із Джессі Баклі

Одразу можна помітити: клепати миготливі комікси з філософським ухилом для Marvel ("Вічні") у позажанрової режисерки виходить гірше, ніж перепрошивати класичний сюжет для сучасної аудиторії.

Друге Чжао, безперечно, вдається краще. Вісім номінацій на премію "Оскар" і пара вже отриманих "Золотих глобусів" не дадуть збрехати.

Трейлер фільму Хлої Чжао "Гамнет"

Головну роль у драматичній стрічці зіграла, або правильніше буде сказати, прожила на екрані Джессі Баклі ("Наречена", "Чорнобиль").

Джессі Баклі буквально прожила свою героїню на екрані Фото: Кадр из фильма

Ні для кого із зацікавлених не секрет, що фільм "Гамнет", знятий за мотивами однойменного роману Меггі О'Фаррелл, розповідає історію виникнення ідеї та написання Вільямом Шекспіром трагедії "Гамлет". Але в центрі сюжету картини — зовсім не Шекспір, а дружина драматурга — Аньєс (Джессі Баклі). Сам Шекспір (Пол Мескал) фігурує в сценарії ситуативно, якщо не сказати, епізодично.

Отже, перша половина "Гамнета" осяяна прекрасним флером майже язичницької романтики в декораціях незайманої природи. Перед нами — чиста і яскрава пристрасть на тлі натуралістично показаного побуту.

Головні ролі у фільмі "Гамнет" зіграли Пол Мескал і Джессі Баклі Фото: Кадр из фильма

Друга частина — біль у найвищому його прояві. Незагоєна рана жінки, яка втратила дитину, та емоційний катарсис, свого роду обнулення і перегляд життєвих циклів на тлі внутрішнього переродження.

Складається враження, що Хлої Чжао поставила перед собою завдання програти на екрані найвищу точку болю протягом затяжної сцени, через яку глядач неминуче отримає очищення.

Сюжет стрічки довгий час не розкриває особистість чоловіка головної героїні. Спочатку він — син рукавичника, якого нудить від його роботи. Потім він їде до Лондона і працює з театральною трупою, а також періодично, наче розмовляючи сам із собою, повторює ім'я дочки Джульєтти.

Фото: Кадр из фильма

Загалом, глядач довго не розуміє, чим саме займається Віллі, який наїздами буває вдома з сім'єю і одразу від'їжджає на початок театрального сезону в столицю.

Особистість його героя розкривається хвилин за 15 до закінчення фільму, коли дружина Шекспіра, Аньєс, нарешті вирішує подивитися трагедію, поставлену чоловіком, і то тільки тому, що п'єса названа ім'ям її померлого сина.

Фото: Кадр из фильма

Про що можна сказати з упевненістю: картина Чжао "Гамнет" розкрила грандіозний акторський діапазон Джессі Баклі. Вона в буквальному сенсі "рулить тим, що відбувається на екрані, проживаючи кожну сцену в найвищій точці емоцій і залучаючи до цього процесу кожного глядача. Ти ніби не здатний ігнорувати глибину чужих емоцій і стаєш складовою цієї емоційної хімії.

Словом, фільм "Гамнет" — не про Вільяма Шекспіра. Він — про дружину знаменитого автора, його сім'ю і життя поза підмостками. Про те, що стало натхненням для творчості.

Фото: Кадр из фильма

Періодично сцени картини затягнуті й монотонні. Але виглядає це так, немов монотонність втягує в інтимність того, що відбувається, а не змушує глядача розглядати інтер'єр кінотеатру.

Чжао переконливо створила світ, у якому народилася одна з найпронизливіших трагедій у світовій драматургії. І, здається, їй вдалося переграти в пронизливості найвідомішого автора в історії.

