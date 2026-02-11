Візуально розкішно і неприпустимо скандально: яким вийшов "Грозовий перевал" 2026 року з Марго Роббі

Отже, нова постановка одного з найпопулярніших романів у світовій літературі офіційно стартувала, і нове прочитання книжки Емілі Бронте авторства режисера Еміральд Феннел ("Дівчина з Данії", серіал "Корона"), може змусити червоніти, мабуть, кожного.

Трейлер фільму "Грозовий перевал"

Про що нова екранізація "Грозового перевалу" 2026 року з Марго Роббі та Джейкобом Елорді

В оновленому сценарії стрічки — майже все як в оригіналі: хлопчик-знайдиш Гіткліфф росте в домі збіднілих аристократів родини Ерншо, поруч зі спадкоємицею прізвища — Кетрін Ерншо (Марго Роббі).

Кадр із фільму "Грозовий перевал" Фото: Скриншот

Гіткліфф кохає Кетрін, але подорослішавши, дівчина виходить заміж за багатого сусіда — Едгара Лінтона. Через різницю в соціальному становищі, Кетрін не розглядає Гіткліффа як партію, хоча відчуває до юнака такі ж палкі почуття, як і він до неї.

Здавалося б, на заміжжі Кетрін стосунки з Гіткліффом повинні закінчитися. Молодий чоловік безслідно зникає з маєтку сім'ї Ерншо, а на Кетрін чекає життя в дорогих інтер'єрах маєтку чоловіка, у товаристві ненависного, але цілком приємного чоловіка, його вихованки Елізабет і розкішного гардероба від італійських модних майстрів.

Яким вийшов "Грозовий перевал" 2026 року

Нова екранізація "Грозового перевалу" — не про романтику, вона про всепоглинаючу пристрасть на межі пристойності, а іноді — абсолютної непристойності. Картина цілком може претендувати на звання найскандальнішої, найемоційнішої та найеротичнішої постановки в історії. Хоча, візуальна складова стрічки настільки хороша й естетично вивірена, що сміливо конкурує з еротичною та романтичною лініями оповіді, активно перетягуючи увагу на себе.

Кадр із фільму "Грозовий перевал" Фото: Скриншот

Червоний шовковий плащ, на тлі снігу і чорних зимових дерев, зелений оксамит у монохромних інтер'єрах маєтку, сцени трапез у саду — вся ця куртуазна естетика сміливо може претендувати на новий сезон серіалу "Корона" або з лишком його переплюнути.

Звісно, у картині мають місце низка, явно, навмисних невідповідностей класичному прочитанню. Тут нам і доросла блондинка з блакитними очима і яскравим рум'янцем на вилицях, замість юної блідошкірої брюнетки. І Джейкоб Елорді, що більше підходить на роль романтичних героїв Джейн Остін, ніж на роль дикого хлопця з циганським корінням.

Марго Роббі в ролі Кетрін Фото: Скриншот

І постмодерністське вбрання ультра яскравих кольорів, з явним застосуванням синтетики, дуже далеких від моди вікторіанської епохи. І романтика, безжально замінена на еротику і яскраві сцени пристрасної близькості. Останні, до речі, зняті настільки відверто і майстерно, що у глядачів може статися невелике одкровення від побаченого та емоційно пережитого.

Джейкоб Елорді в ролі Гіткліффа Фото: Скриншот

Окремо хочеться зупинитися на грі Елорді. Звичайно, циганський Гіткліфф у нього не вийшов, але його герой транслював таку тваринну природу пристрасті, яку кінематограф взагалі пропонує нечасто. Особливо, в останні роки посиленої цензури.

Загалом, чи складається враження, що у стрічці за версією Еміральд Феннел Барбі та Кен зіграли любовну драму в неонових декораціях? Так — іноді з'являється таке відчуття. Але хто сказав, що симбіоз вікторіанського роману та Барбіленду — це погана ідея? Особливо коли хороший смак і естетична симетрія — серед ключових чеснот режисера.

