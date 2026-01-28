"Самотник": новий фільм із Джейсоном Стейтемом, у якому він знову рятує справедливість

На це приємно дивитися і ще приємніше співпереживати головному герою. Такі картини не потребують глибокого розумового занурення чи зустрічі з внутрішніми конфліктами, натомість дають змогу мозку розслабитися та порадіти перемозі добра над злом, навіть якщо це добро має дуже суворий вигляд.

Майкл Мейсон живе на самоті на маяку, десь на маленькому острівці біля берегів Великої Британії. Єдине, що з'єднує його з великою землею, — це маленький кораблик, що доправляє йому продовольство.

В один із днів судно зазнає аварії, і Майкл рятує племінницю власника кораблика — Джессі. Відлюдник піклується про дівчинку, допомагаючи їй одужати, але ресурси його обмежені: Мейсон змушений їхати на велику землю, щоб купити для неї необхідні медикаменти.

З цього моменту він видає своє місцезнаходження для розвідки MI6, і починається велике переслідування, де герой Джейсона Стейтема рятує себе і Джессі, яка теж стала мішенню для спецслужб.

Екс-глава британської зовнішньої розвідки Манафорт (Білл Найї) особисто курує полювання на колишнього позаштатного співробітника розвідки: тепер виживання топ-чиновника спецслужб у відставці залежить від того, як швидко буде знищений Майкл Мейсон.

На полювання за Мейсоном відправлений рівний йому агент спецслужб. На цій конкуренції будується сюжет картини, в якій є місце захисту слабких, великій справедливості та добре поставленим бойовим сценам.

Актор Джейсон Стейтем дорослішає і "настоюється", немов хороше вино. Обличчя в зморшках демонструє ще більшу суворість, а втома обличчя підкреслює складний життєвий досвід персонажа.

Загалом і в цілому всі бойовики зі Стейтемом дуже схожі між собою. І навіть дівчинку його герой уже рятував. Але для шанувальників жанру і особисто таланту актора кожен його новий фільм, який точно повторює багато попередніх, переносить глядачів на вже знайоме і добре зрозуміле поле, де погані і хороші чітко маркуються, мотиви героїв лінійні і зрозумілі, а позиція головного героя завжди незмінна.

Коли у світі посилюється хаос, мозку хочеться відпочити. І сюжет зі знайомими орієнтирами, зрозумілими критеріями та улюбленим головним героєм — щось на кшталт заспокійливого.

