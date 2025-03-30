Рецензія на фільм "Профі": як Джейсон Стейтем розправився з росіянами

В українських кінотеатрах стартував новий фільм від творця "Тренувального дня", "Загону самогубців" та головне — "Бджоляра", — режисера Девіда Ейєра. Фільм "Профі" (A Working Man) — це новий або, правильніше сказати, черговий творчий тандем Ейєра і Джейсона Стейтема, який виявився дуже результативним у випадку з "Бджолярем" і трохи менш яскравим, але теж ефектним у випадку з "Профі".

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До слова, цього разу до компанії знаменитих адептів бойовиків долучився ветеран жанру — Сильвестр Сталлоне, як сценарист і продюсер.

Фокус розповідає, що з цього вийшло.

Про що фільм "Профі" 2025 із Джейсоном Стейтемом

У принципі, фільми з Джейсоном Стейтемом давно винесені в окремий жанр і цей жанр, за визначенням, є описом будь-якої стрічки за участю втілення британської мужності. І якщо говорити коротко, перед нами — "Бджоляр" частина друга. Щоправда, Стейтем тут трохи суворіший і розмовляє ще менше.

Отже, колишній британський морпіх Левон Кейд працює бригадиром на будівництві латиноамериканської сім'ї та живе автомобілі. Його героїчне військове минуле залишилося в минулому, щоправда, так і не накресливши майбутнього. Герой живе, щоб існувати, харчується консервованим тунцем і головою "живе" у війні.

Його дружина наклала на себе руки, а маленька дочка живе з дідом, який неохоче дозволяє Левону з нею спілкуватися. Словом, не життя, а руїни не надто стабільного минулого без надії та виразних перспектив.

Але за законами жанру, так довго тривати не могло: 19-річну доньку власників будівельної компанії, в якій працює Левон, викрадають у сексуальне рабство представники російської мафії. Можна спрогнозувати, що російській мафії дістанеться на горіхи і не тільки... Численні сцени ближнього бою, круті гонитви і витончені тортури для всіх негативних героїв у картині глядачам забезпечені.

Звичайно ж, не обійшлося без шаблонної фрази "я вже не той і залишив усе це в минулому". Але ми всі розуміємо, що герой Стейтема просто тягне екранний час, щоб не погоджуватися одразу на все те, заради чого ми зібралися — грандіозного мордобою і гонитви за все хороше проти всього поганого.

Глядач не буде обманутий у своїх очікуваннях — він отримає пристойний новий фільм із Джейсоном Стейтемом, щоправда, драйву в картині все ж трохи менше, ніж у "Бджолярі", та й розв'язка не претендує на корупцію в Білому домі. Але це не позбавить вас задоволення подивитися черговий "Перевізник-Механік-Професіонал-Пасічник-Паркер-Захисник". Усе в межах вузько жанрових очікувань. Олдскульний бойовик, якого часто не вистачає на великих екранах "новітньої історії". І цю нішу з успіхом закриває британський улюбленець Гая Річі.

Якщо коротко — дивіться і хай прибуде з вами сила!

Раніше Фокус писав рецензію на фільм "Білосніжка".