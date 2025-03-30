Рецензия на фильм "Профи": как Джейсон Стэйтем расправился с русскими

В украинских кинотеатрах стартовал новый фильм от создателя "Тренировочного дня ", "Отряда самоубийц" и главное — "Пчеловода", — режиссера Дэвида Эйера. Фильм "Профи" (A Working Man) — это новый или, правильнее сказать, очередной творческий тандем Эйера и Джейсона Стэйтема, который оказался очень результативным в случае с "Пчеловодом" и чуть менее ярким, но тоже эффектным в случае с "Профи".

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К слову, в этот раз к компании знаменитых адептов боевиков присоединился ветеран жанра — Сильвестр Сталлоне, в качестве сценариста и продюсера.

Фокус рассказывает, что из этого получилось.

О чем фильм "Профи" 2025 с Джейсоном Стэйтемом

В принципе, фильмы с Джейсоном Стэйтемом давно вынесены в отдельный жанр и этот жанр, по определению, является описанием любой ленты с участием воплощения британского мужества. И если говорить коротко, перед нами — "Пчеловод" часть вторая. Правда, Стэйтем здесь чуть более суровый и разговаривает еще меньше.

Итак, бывший британский морпех Левон Кейд работает бригадиром на стройке латиноамериканской семьи и живет автомобиле. Его героическое военное прошлое осталось в прошлом, правда, так и начертав будущего. Герой живет, чтобы существовать, питается консервированным тунцом и головой "живет" в войне.

Его супруга покончила с собой, а маленькая дочь живет с дедом, который нехотя разрешает Левону с ней общаться. Словом, не жизнь, а руины не слишком стабильного прошлого без надежды и внятных перспектив.

Но по законам жанра, так долго продолжаться не могло: 19-летнюю дочь владельцев строительной компании, в которой трудится Левон похищают в сексуальное рабство представители русской мафии. Можно спрогнозировать, что русской мафии достанется на орехи и не только… Многочисленные сцены ближнего боя, крутые погони и изощренные пытки для всех негативных героев в картине зрителям обеспечены.

Конечно же, не обошлось без шаблонной фразы "я уже не тот и оставил все это в прошлом". Но мы все понимаем, что герой Стэйтема просто тянет экранное время, чтобы не соглашаться сразу на все то, ради чего мы собрались — грандиозного мордобоя и погонь за все хорошее против всего плохого.

Зритель не будет обманут в своих ожиданиях — он получит приличный новый фильм с Джейсоном Стэйтемом, правда, драйва в картине все же чуть меньше, чем в "Пчеловоде", да и развязка не претендует на коррупцию в Белом доме. Но это не лишит вас удовольствия посмотреть очередной "Перевозчик-Механик- Профессионал-Пасечник-Паркер-Защитник". Все в пределах узко жанровых ожиданий. Олдскульный боевик, которого часто не хватает на больших экранах "новейшей истории". И эту нишу с успехом закрывает британский любимчик Гая Ричи.

Если коротко — смотрите и да прибудет с вами сила!

Ранее Фокус писал рецензию на фильм "Белоснежка".