Фільм "Наречена!" 2026: зухвалий коктейль з амбіцій, жанрів і смислів

Отже, Чикаго 1930-х років — період Великої депресії: час зухвалих гангстерів і безсилля населення. Якась дівчина Іда (Джессі Баклі), яка проводить час у компанії кримінальних босів, розважаючи їх, раптово потрапляє під вплив померлої письменниці Мері Шеллі.

Остання у своєму монолозі журиться через те, що не сказала в романі "Наречена Франкенштейна" всього, що хотіла, і тепер вона готова це виправити. Її дух діє на Іду фатально: зрештою дівчина гине, падаючи зі сходів.

Трейлер фільму "Наречена!" 2026

На тлі цього, втративши надію на кохання, романтично обіграний Франкенштейн (Крістіан Бейл) звертається до докторки Корнелії Евфроніус (Аннет Беннінг), щоб та допомогла йому оживити для супутницю життя одразу після смерті дівчини. Недовго подумавши, вона погоджується.

Отже, мадам докторка і монстр Франкенштейн вирушають на цвинтар викопувати наречену і, як можна було здогадатися, це саме та Іда, яку вони дуже швидко оживляють.

Усі, хто дивилися стрічку 1935 року "Наречена Франкенштейна", знають, що власне нареченої в ньому майже немає. Меггі Джилленгол вирішила виправити цю обставину і відновити баланс з урахуванням феміністичних реалій. Її "Наречена!" несе масу феміністичних смислів і бунтарського духу.

Щоправда, на цьому справа не закінчується. Фільм робить численні відсилання до "Бонні і Клайда", другого "Джокера", "Таємниць Лос-Анджелеса" і навіть до "Танцюючих під дощем".

Крістіан Бейл і Джессі Баклі в образах героїв, які кинули виклик смерті Фото: Кадр из фильма

У картині Джилленгол також присутні два детективи, які йдуть слідами монстрів. Ці ролі дісталися Пенелопі Крус і Пітеру Сарсгаарду. Не можна не відзначити, що образ героїні Крус мав дуже ефектний вигляд. Навіть шкода, що її роль була невеликою.

З плином оповіді картина все більше нагадує мюзикл, якого не могло існувати в епоху популярності цього жанру. Наскільки це добре для готичної романтики — питання відкрите, адже мюзикл — занадто самостійний жанр, щоб на його тлі жонглювати іншими.

Словом, перед нами такий складний коктейль з амбіцій, жанрів, характерів і смислів, що збовтати все це і залити в 126 хвилин екранного часу — завдання не з простих.

Загалом, "Наречена!" — стрічка імені Джессі Баклі. Саме їй належать усі сцени скажених перфомансів, і навіть герой Крістіана Бейла виглядає другорядним на її тлі, хоча зазвичай йому не властиво тушуватися, якщо сказати м'яко.

Джессі Баклі зіграла головну роль у картині "Наречена!" Фото: Кадр из фильма

Картина може похвалитися суперзірковим кастом і не менш зірковою командою продюсерів, суцільно оскарівських лауреатів. Іноді здається, що найкращі експерти Голлівуду кинулися в заміс стрічки зі своїми найкращими вміннями, але інколи ці вміння вступають у конфлікт саме через свою рівність і надмірну досконалість.

А ще весь фільм турбувало питання: як вдалося головній героїні повстати з могили з такою грандіозною укладкою?

Загалом, можна сказати з упевненістю: Меггі Джилленгол замахнулася на дуже амбітний проєкт, якому поки складно дати оцінку і визначення. А реальні результати, як завжди, — за касовими зборами.

