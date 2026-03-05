"Кутюр" з Анджеліною Джолі: розповідь про людей у тіні подіумів на Паризькому тижні моди

Драматична, документальна за вайбом стрічка, розповідає історію чотирьох жінок, які в різній якості працюють над підготовкою модних показів на Паризькому тижні моди.

Режисер зі США Максін Вокер (Анджеліна Джолі) приїжджає в Париж, щоб зняти невеликий фільм, раптово вона дізнається про страшне захворювання і майбутню операцію.

Юна модель з Південного Судану — Ада (Аньєр Аней) — біженка від війни, готується представити дебютну сукню показу на подіумі одного з шоу.

Саму сукню судорожно вручну відшиває швачка Крістін, "вона і так вже нічого не встигає". Візажист Анжель (Елла Румпф) кочує з показу на показ, роблячи макіяж моделям у режимі марафону. Паралельно вона намагається видати роман, зібраний з реальних історій з великих подіумів.

Є й привабливий оператор (Луї Гаррель). Його герой існує в кадрі, щоб підкреслити відчайдушний психологічний стан Максін і виступити її партнером для діалогів.

Поступово, глядачів, у режимі оповіді документалки, переводять у позицію спостерігача за приземленим бекстейджем найгламурнішого івенту у світі — тижнем моди в Парижі.

Ми бачимо звичайних втомлених людей, з побутовими проблемами, особистими страхами, боротьбою за виживання, труднощами в спілкуванні, спробами заробити грошей, депресіями і внутрішніми конфліктами.

До слова, одну з невеликих ролей у стрічці "Кутюр" зіграла українська модель із Запоріжжя — Юлія Ратнер. Вона зіграла саму себе. "Знаю, що ти мене не послухаєш, але хоча б дві стіни", — каже модель своєму бойфренду під час дзвінка в Україну.

Аліс Винокур розповідає дуже приземлену історію звичайних людей, які створюють диво на камеру, не будучи самі цим дивом.

Фоном маячить красивий туристичний Париж. Світло Ейфелевої вежі видно з вікон готелів героїнь картини. Але це світло "звучить" звідкись здалеку. Воно немов частина тієї масштабної самої медійної бутафорії, покликаної створювати ілюзію чарівної недосяжності.

Аліс Винокур створила тиху, нейтральну стрічку, схожу на документальні фільми у французькому стилі.

Фільм "Кутюр" — не про моду. Він про людей, таких самих, як глядачі, які прийдуть подивитися картину. Про побутові формати вирішення проблем, про розбиті мрії і глибоку особисту трансформацію на тлі блиску софітів. Про те, скільки проколотих до крові пальців за кожним подіумним шедевром, скільки конфліктів за кожною глянцевою зйомкою, скільки складних бекграундів доль людей, залучених до створення "вічного свята".

"Кутюр" про те, що будь-яка робота складна, включно з найблискучішими сферами, в які прагне багато хто. І що масштабніші та значущіші проєкти — то більше роботи на знос стоїть за їхньою реалізацією.

