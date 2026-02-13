Голлі Беррі та Кріс Гемсворт ідуть на пограбування в Лос-Анджелесі: яким вийшов трилер у стилі 90-х

Потужний акторський каст в особі Кріса Гемсфорта, Голлі Беррі та Марка Руффало, неонуарна картина й атмосфера кримінальних трилерів початку 90-х років повертає глядачів в епоху серйозного кіно кінця минулого століття.

Трейлер фільму "Шлях до злочину" 2026 року з Голлі Беррі та Крісом Гемсвортом

Про що фільм "Шлях до злочину" 2026 з Голлі Беррі та Крісом Гемсвортом

У центрі сюжету — три ключові персонажі.

Хтось, хто іменує себе Майк (Кріс Гемсворт), носить дорогі костюми, їздить на колекційному автомобілі, має невстановлене джерело великих доходів.

Майком опікується старий суворий мужик на ім'я Мані (Нік Нолте), який колись допоміг йому вибратися з прийомної сім'ї і стати частиною злочинного світу.

Третя фігура — брокерка Шерон Колвін (Голлі Беррі). Їй уже 53 роки, але вона, незважаючи на заслуги, все ще не партнерка фірми, і, схоже, партнерство їй так і не світить, адже, як стверджує її шеф, "мільярдери ведуться на молоденьких страхових брокерш, а не на цифру 53 у паспорті".

Голлі Беррі зіграла 53-річну брокерку Фото: Кадр из фильма

Компанію розчарованих соціальних відщепенців доповнює детектив Лу Лубеснік (Марк Руффало), якого соромиться навіть його напарник і кидає коханка (є в ньому щось від капітана Коломбо: така ж дивна неохайність на тлі високого професіоналізму).

Марк Руффало (праворуч) — у ролі неохайного, але високопрофесійного детектива Фото: Кадр из фильма

Детектив намагається вистежити завзятого невловимого грабіжника, який діє на трасі 101 у Лос-Анджелесі, не залишаючи слідів. До слова, Лу — єдиний слідчий, який бачить зв'язок між пограбуваннями і кваліфікує злочини як серію.

Своєю чергою поліцейські боси Лу готові фальсифікувати слідство, аби тільки не псувати статистику управління, і впритул не помічають серію пограбувань з одним почерком.

Отже, троє відщепенців із різних професій і соціальних верств раптово отримують шанс круто змінити життя, адже кожному з них, здавалося б, нема чого втрачати.

Яким вийшов фільм "Шлях до злочину" 2026 року з Голлі Беррі та Крісом Гемсвортом

Світ давно не бачив на великих екранах серйозних кримінальних стрічок у дусі початку-середини 90-х років минулого століття, коли розповідь розвивалася повільно і детально, герої були продуманими і справжніми, а злочини — майже невигаданими або взятими з кримінальних хронік.

Кріс Гемсфорт втілив на екрані холоднокровного, стриманого, віртуозного злодія, в якого маячить на горизонті саме ота "остання справа і зав'язати". Його "кар'єра" грабіжника ювелірних магазинів, що досі миналася без краплі крові, має отримати гідне завершення.

Кріс Гемсворт в образі невловимого грабіжника Фото: Кадр из фильма

Герой Гемсфорта має ідеальний вигляд у дорогому костюмі на антикварній спортивній машині. Неідеальне соціальне походження в ньому видає тільки напружений погляд. Роль вийшла серйозною і багатогранною, це точно не Тор у фільмах студії Marvel.

Для розуміння, Барт Лейтон зняв картину в стилі "Сутички" Майкла Манна 1995 року. Та ж динаміка розвитку сюжету, серйозність і глибина персонажів, потужний акторський склад, який може затьмарити суть того, що відбувається на екрані, але грає настільки добре, що не робить цього.

Загалом, перед нами саме та хороша стрічка, що може не зібрати мільйонні збори в перший вікенд, але цілком здатна претендувати на звання культової, тільки-но зійде перша піна.

