Жіноча помста в боротьбі за виживання: як Рейчел Макадамс розправлялася з бридким босом

Нам належить спостерігати за дуеллю скромної співробітниці консалтингової фірми та її огидного начальника після катастрофи приватного літака, в якій вони залишаються єдиними пасажирами, які вижили на безлюдному острові.

Лінда Ліддл (Рейчел Макадамс) — класична "синя панчоха" нашого часу. Її гардероб потворний, волосся виглядає брудним і недоглянутим. Вона приносить їжу для обідів з дому, як у шкільні роки, і, взагалі, різними методами демонструє вкрай низьку соціальну адаптивність.

Її жарти завжди недоречні, а спроби "влитися" в розмову або хоча б не виділятися і не виглядати в поганому світлі зазвичай провалюються.

Єдине, що є цінним у Лінді, — це її робочі навички, але хлопці з дорогих кабінетів вважають її кимось на кшталт погано вдягненої секретарки, і перспектива підвищувати статус дівчини в компанії видається для них мало не принизливою.

Звісно ж, героїня Рейчел Макадамс "пролітає" з підвищенням, і її малоприємний бос Бредлі (Ділан О'Браєн) обирає на вакантну посаду свого безглуздого приятеля за членством у студентському братстві.

Щоб хоч якось задобрити Лінду і згладити гострі кути, Бредлі вирішує взяти несимпатичну співробітницю в закордонне відрядження — до Бангкока. Однак їхній приватний літак зазнає аварії, і вони, дивом виживши, залишаються наодинці зі стихією океану на безлюдному острові.

Досить швидко Лінда освоюється з обставинами і починає збирати дрова, будувати халабуду, розводити багаття і робити інші речі, перераховані в серіалі "Ті, що вижили". Вона також починає інстинктивно демонструвати щось на кшталт турботи щодо Бредлі: готувати йому їжу.

Але нестерпний бос стає від цього тільки злішим. Його єдине бажання — побудувати пліт і хоч якось повернутися до комфортного життя з нареченою.

А Лінда нарешті вперше в житті опинилася в позиції домінанта, і тепер всі демони, що дрімають у ній, прокидаються. Вона готова помститися в особі Бредлі всім, хто над нею насміхався, не цінував, принижував і втоптував у бруд.

Героїня Рейчел Макадамс — уособлення всіх хороших дівчаток, яким замало бути просто хорошими, щоб їх помітили й оцінили. Їм потрібно стати жорсткими і навіть іноді небезпечними, щоб окреслити кордони. Бредлі не встигає адаптуватися до еволюції характеру Лінди, але йому, звісно ж, доведеться, хоча б спробувати.

Загалом, Семі Раймі подарував нам якийсь симбіоз "Блакитної лагуни" і "Мізері" Стівена Кінга.

Здавалося б, як можна було поєднати романтичну драму і фільм жахів? Вам належить це побачити!

